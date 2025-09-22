Clipe de panică la bordul unui avion Ryanair. Două însoțitoare de bord, rănite în urma turbulențelor violente

O călătorie care trebuia să fie una obișnuită s-a transformat într-un episod de groază pentru pasagerii unui avion Ryanair, duminică după-amiază. Aeronava care plecase din Vitoria, nordul Spaniei, spre Palma de Mallorca, a fost prinsă într-un front atmosferic extrem de instabil, chiar în timpul manevrelor de coborâre. Vânturile puternice și furtuna care lovea insula au provocat turbulențe de o intensitate rar întâlnită, lăsând urme nu doar asupra pasagerilor, ci și asupra echipajului.

Personalul din avion, rănit în urma turbulențelor

Potrivit relatărilor din presa spaniolă, două dintre însoțitoarele de bord aflate la bord au fost grav afectate. În momentul verificărilor de siguranță, avionul a fost zguduit brusc. Una dintre stewardese a fost aruncată în tavanul cabinei, în timp ce colega ei s-a lovit puternic de căruciorul de serviciu.

Imaginile descrise de martori sunt tulburătoare: 180 de oameni au trăit minute de panică, mulți dintre ei izbucnind în plâns sau țipând de frică, convinși că avionul nu va reuși să aterizeze în siguranță.

La sol, echipajul medical a intervenit rapid. O ambulanță a preluat imediat cele două membre ale personalului de bord rănite și le-a transportat la spital pentru investigații amănunțite. Din fericire, niciun pasager nu a avut nevoie de îngrijiri, deși mulți au acuzat stări de anxietate și atacuri de panică.

În ultimele luni, companiile aeriene din întreaga lume s-au confruntat cu situații similare. Într-un alt zbor Ryanair, pe ruta Berlin–Milano, nouă pasageri au ajuns la spital după ce avionul a fost prins de furtuni violente deasupra sudului Germaniei. Martorii au povestit atunci că mai multe persoane au fost aruncate din scaune, lovindu-se de tavan.

Fenomene similare peste tot în lume

În India, imagini dramatice surprinse într-o aeronavă care se îndrepta spre Srinagar arătau cabina luminată de fulgere, în timp ce oamenii țipau îngroziți. În Statele Unite, cinci pasageri au fost răniți în martie, forțând un avion United Express să aterizeze de urgență în Texas. Iar anul trecut, în noiembrie, o cursă de la Stockholm la Miami a fost deviată către Copenhaga după ce mai mulți pasageri au fost literalmente aruncați din scaune de intensitatea turbulențelor deasupra Groenlandei.

Climatologii și specialiștii în aviație avertizează că schimbările climatice accentuează instabilitatea atmosferică, ceea ce duce la apariția mai frecventă și mai imprevizibilă a turbulențelor de mare intensitate. Dacă odinioară aceste fenomene erau rare, acum ele sunt din ce în ce mai des întâlnite. Pilotul de linie Mihai Sturzu explica, în urmă cu câteva săptămâni, de ce apar aceste fenomene atmosferice.