Pe 30 august, creștinii ortodocși îl prăznuiesc pe Sfântul Alexandru, Patriarhul Constantinopolului, unul dintre marii ierarhi ai Bisericii din secolul al IV-lea. Viața sa a fost strâns legată de apărarea credinței și de lupta împotriva ereziei ariene, care susținea că Iisus Hristos nu este de o ființă cu Tatăl.

Cine a fost Sfântul Alexandru și de ce este cinstit pe 30 august

Sfântul Alexandru a fost ales patriarh al Constantinopolului în jurul anului 313 și a condus Biserica într-o perioadă plină de încercări.

El a participat la Primul Sinod Ecumenic de la Niceea (325), unde a avut un rol important în condamnarea lui Arie și în formularea Crezului de credință pe care îl rostim și astăzi la fiecare Sfântă Liturghie.

Cunoscut pentru viața sa smerită și pentru curajul mărturisirii, Alexandru a fost considerat un om al păcii, al rugăciunii și al compasiunii față de cei nevoiași.

Tradiția spune că înainte de moarte, în jurul anului 340, el s-a rugat lui Dumnezeu să primească sufletul său în pace și să ocrotească Biserica. Credincioșii l-au cinstit de atunci ca pe un mare sfânt și apărător al dreptei credințe.

În 2025, sărbătoarea Sfântului Alexandru cade într-o sâmbătă, pe 30 august, iar această zi va fi prilej de rugăciune, fapte bune și bucurie pentru toți cei care îi poartă numele.

Cine își sărbătorește onomastica de Sfântul Alexandru

Ziua de 30 august este una dintre cele mai importante sărbători onomastice din România, pentru că foarte mulți oameni poartă numele Sfântului Alexandru sau derivatele sale.

Se sărbătoresc:

Alexandru – varianta clasică și cea mai răspândită;

Alexandra – forma feminină, la fel de populară;

Sandu și Sanda – forme scurte și populare în tradiția românească;

Sandra, Alexa, Alexia – variante moderne, preferate de tineri;

Alessia, Alexandrina, Alexandrino – forme mai rare, dar întâlnite în anumite zone;

Alex – variantă adaptată limbajului actual, frecventă în mediul urban.

Statisticile arată că sute de mii de români își sărbătoresc onomastica la Sfântul Alexandru, ceea ce face ca această zi să fie un moment de bucurie colectivă, alături de sărbători similare precum Sfântul Ion (7 ianuarie) sau Sfântul Nicolae (6 decembrie).

Vezi și: Sfântul Alexandru 2025. Ce nume își sărbătoresc onomastica pe 30 august

Tradiții religioase de Sfântul Alexandru

Ziua de 30 august este prăznuită în primul rând prin participarea credincioșilor la Sfânta Liturghie. În biserici se citesc rugăciuni speciale către Sfântul Alexandru, iar preoții le vorbesc credincioșilor despre viața și exemplul său de credință.

Cei care poartă numele sfântului obișnuiesc să aducă daruri la biserică, să aprindă lumânări și să se roage pentru sănătate și liniște în familie. Un obicei răspândit este acela de a face fapte de milostenie, în amintirea sfântului care a avut grijă de cei nevoiași.

Se oferă hrană, haine sau mici ajutoare persoanelor aflate în dificultate, cu credința că binele făcut în această zi aduce binecuvântare întregii familii.

În unele zone ale țării, credincioșii obișnuiesc să dea de pomană colivă, colaci și vin, ca jertfă simbolică pentru sufletele celor adormiți, considerând că astfel legătura cu înaintașii este întărită prin rugăciune și generozitate.

Obiceiuri populare legate de Sfântul Alexandru

Pe lângă aspectul religios, în tradiția populară, sărbătoarea Sfântului Alexandru este asociată cu schimbarea anotimpului. Se spune că după această zi vara își încheie ciclul, iar toamna începe să-și facă simțită prezența. În trecut, țăranii observau semnele naturii: păsările călătoare se pregăteau de drum, iar câmpurile începeau să se golească de roade.

În unele sate, exista obiceiul ca oamenii să nu înceapă munci noi în această zi, ci să o dedice rugăciunii și odihnei. Femeile pregăteau mâncăruri speciale, adesea pe bază de legume de toamnă, și le ofereau rudelor sau vecinilor.

De asemenea, se credea că, pentru a avea sănătate și liniște în familie, cei care poartă numele Alexandru sau Alexandra trebuie să aprindă o lumânare și să rostească o rugăciune de mulțumire. Această tradiție s-a păstrat până astăzi, fiind considerată un gest simplu, dar cu mare valoare spirituală.

Vezi și: Sfântul Petru, primul Papă din istoria religiei, ar fi fost ales chiar de Iisus Hristos. Povestea papalității, de la Apostolul Mântuitorului la Leon al XIV-lea

Semnificația numelui Alexandru

Numele Alexandru provine din limba greacă veche, din cuvintele „alexein” (a apăra) și „aner” (bărbat, om), având sensul de „apărător al oamenilor” sau „protector al umanității”.

Este un nume cu puternică rezonanță istorică, purtat de mari conducători precum Alexandru cel Mare, dar și de numeroși sfinți și personalități religioase. În tradiția creștină, numele Alexandru este asociat cu tăria de caracter, curajul și dorința de a proteja și sprijini pe cei din jur.

Astfel, cei care poartă acest nume sunt adesea percepuți ca persoane puternice, curajoase, dar și generoase, având o energie aparte. Sărbătoarea onomastică devine, prin urmare, nu doar un prilej de bucurie personală, ci și un moment de reafirmare a valorilor spirituale.

Cum să sărbătorești ziua de Sfântul Alexandru

Pentru cei care poartă numele sfântului, ziua de 30 august este prilej de sărbătoare și recunoștință. Există mai multe moduri prin care această zi poate fi marcată:

Participarea la slujba religioasă, pentru a primi binecuvântarea sfântului;

Organizarea unei mese în familie, unde bucuria sărbătorii se împletește cu tradiția;

Faptele de milostenie, prin care se continuă exemplul de bunătate al sfântului;

Rugăciunile de mulțumire, pentru sănătate și protecție divină.

În mediul urban, sărbătoarea este adesea marcată prin mesaje și urări trimise celor care poartă numele Alexandru sau Alexandra. În mediul rural, tradițiile sunt mai vii, iar oamenii obișnuiesc să pregătească mese mari, cu bucate alese, pentru a-și primi oaspeții.

Sărbătoarea de Sfântul Alexandru, pe 30 august 2025, este una dintre cele mai importante zile onomastice din România, aducând împreună credința, tradiția și bucuria de familie.

Creștinii îl cinstesc pe Sfântul Alexandru, Patriarhul Constantinopolului, un mare apărător al dreptei credințe, iar milioanele de români care îi poartă numele își serbează ziua cu rugăciune, fapte bune și petreceri alături de cei dragi.

Tradițiile și obiceiurile legate de această zi arată nu doar respectul față de sfânt, ci și legătura strânsă dintre spiritualitate și viața de zi cu zi. Participarea la biserică, aprinderea lumânărilor, dar și mesele în familie și gesturile de milostenie fac ca sărbătoarea să rămână vie și relevantă în cultura românească.