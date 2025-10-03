Toyota ar putea construi primul său model GR complet pe cont propriu

Oficiali ai companiei au sugerat că Toyota Gazoo Racing ar putea dezvolta o mașină sport independentă, fără parteneriate externe, cu șanse de a readuce în prim-plan nume legendare precum Supra sau Celica.

De la parteneriate la independență

În ultimii ani, sporturile cu sigla Toyota Gazoo Racing (GR) au devenit extrem de populare, dar multe dintre acestea au fost create în colaborare cu alți producători.

GT 86 și ulterior GR 86 au fost dezvoltate împreună cu Subaru, iar renăscutul Supra a prins viață prin parteneriatul cu BMW, lansat în 2019.

Colaborările au adus rezultate notabile, însă au ridicat mereu întrebarea: când va veni momentul ca Toyota să lanseze un model sportiv complet dezvoltat in-house, fără influențe externe?

Sean Hanley, șeful de vânzări și marketing Toyota Australia, a declarat într-un interviu acordat publicației Drive că, da, Toyota ar putea să facă acest pas.

„Aceasta este exact esența diviziei GR. Am învățat mult din colaborări, inclusiv de la BMW, care construiesc mașini de performanță excelente. Dar există posibilitatea reală să vedem un model 100% Gazoo Racing”, s-a declarat, de asemenea, potrivit CarScoops.

Supra, Celica sau ceva complet nou?

Ceea ce rămâne neclar este identitatea viitorului model. Supra, lansat inițial în 1978, are o moștenire puternică și ar putea primi o nouă generație în jurul anului 2027, potrivit mai multor rapoarte recente. Totodată, Hanley a subliniat că „nu spui niciodată niciodată” când vine vorba de resuscitarea acestui nume iconic.

Pe de altă parte, presa auto internațională speculează că Toyota ar putea readuce și legendarul Celica, de această dată într-o versiune radical diferită, cu motor amplasat central, tracțiune integrală și o putere estimată la aproximativ 400 CP.

Dacă se confirmă, un asemenea model ar intra direct în competiție cu sportcar-uri consacrate din Europa.

Faptul că Toyota ia în calcul un proiect 100% intern arată maturitatea la care a ajuns divizia Gazoo Racing. În doar câțiva ani, aceasta a lansat modele foarte apreciate precum GR Yaris și GR Corolla, recunoscute pentru performanțele lor autentice și spiritul „driver’s car”.

Pentru pasionați, ideea unui coupe GR construit exclusiv de Toyota este un motiv de entuziasm. Într-o perioadă în care colaborările și platformele comune domină industria, un proiect născut integral din ADN-ul companiei ar fi o declarație de independență și ambiție.

Deocamdată, rămâne doar la nivel de confirmare indirectă și zvonuri, însă mesajul transmis de oficialii Toyota este clar: există șanse reale să vedem un model Gazoo Racing dezvoltat complet în interiorul companiei, fie că va purta numele Supra, Celica sau unul complet nou.