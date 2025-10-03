Ultima ora
Nicuşor Dan: Legea pregătirii populaţiei pentru război, transmisă curând Parlamentului. Noutatea majoră – stagiul militar voluntar de 4 luni, plătit de stat
03 oct. 2025 | 13:22
de Iulia Kelt

Toyota ar putea construi primul său model GR complet pe cont propriu

AUTO
Toyota ar putea construi primul său model GR complet pe cont propriu
Toyota are planuri mari / Foto: Toyota

Oficiali ai companiei au sugerat că Toyota Gazoo Racing ar putea dezvolta o mașină sport independentă, fără parteneriate externe, cu șanse de a readuce în prim-plan nume legendare precum Supra sau Celica.

De la parteneriate la independență

În ultimii ani, sporturile cu sigla Toyota Gazoo Racing (GR) au devenit extrem de populare, dar multe dintre acestea au fost create în colaborare cu alți producători.

GT 86 și ulterior GR 86 au fost dezvoltate împreună cu Subaru, iar renăscutul Supra a prins viață prin parteneriatul cu BMW, lansat în 2019.

Vezi și:
Tesla Model Y, varianta „de buget” care nu se anunță chiar atât de ieftină. Prețul nu pare să justifice compromisurile
Mașina Porsche 904 revine într-o versiune modernă: Legenda anilor ’60, readusă la viață

Colaborările au adus rezultate notabile, însă au ridicat mereu întrebarea: când va veni momentul ca Toyota să lanseze un model sportiv complet dezvoltat in-house, fără influențe externe?

Sean Hanley, șeful de vânzări și marketing Toyota Australia, a declarat într-un interviu acordat publicației Drive că, da, Toyota ar putea să facă acest pas.

„Aceasta este exact esența diviziei GR. Am învățat mult din colaborări, inclusiv de la BMW, care construiesc mașini de performanță excelente. Dar există posibilitatea reală să vedem un model 100% Gazoo Racing”, s-a declarat, de asemenea, potrivit CarScoops.

Supra, Celica sau ceva complet nou?

Ceea ce rămâne neclar este identitatea viitorului model. Supra, lansat inițial în 1978, are o moștenire puternică și ar putea primi o nouă generație în jurul anului 2027, potrivit mai multor rapoarte recente. Totodată, Hanley a subliniat că „nu spui niciodată niciodată” când vine vorba de resuscitarea acestui nume iconic.

Pe de altă parte, presa auto internațională speculează că Toyota ar putea readuce și legendarul Celica, de această dată într-o versiune radical diferită, cu motor amplasat central, tracțiune integrală și o putere estimată la aproximativ 400 CP.

Dacă se confirmă, un asemenea model ar intra direct în competiție cu sportcar-uri consacrate din Europa.

Faptul că Toyota ia în calcul un proiect 100% intern arată maturitatea la care a ajuns divizia Gazoo Racing. În doar câțiva ani, aceasta a lansat modele foarte apreciate precum GR Yaris și GR Corolla, recunoscute pentru performanțele lor autentice și spiritul „driver’s car”.

Pentru pasionați, ideea unui coupe GR construit exclusiv de Toyota este un motiv de entuziasm. Într-o perioadă în care colaborările și platformele comune domină industria, un proiect născut integral din ADN-ul companiei ar fi o declarație de independență și ambiție.

Deocamdată, rămâne doar la nivel de confirmare indirectă și zvonuri, însă mesajul transmis de oficialii Toyota este clar: există șanse reale să vedem un model Gazoo Racing dezvoltat complet în interiorul companiei, fie că va purta numele Supra, Celica sau unul complet nou.

O nouă atenționare meteo: 12 județe intră la noapte sub alertă de ploi torențiale. Cod de vreme severă până sâmbătă dimineață
Recomandări
FOTO | Ce a mai rămas în picioare în Fâșia Gaza: dimensiunea dezastrului și acum scenariile reconstrucției după bombardamentele Israelului
FOTO | Ce a mai rămas în picioare în Fâșia Gaza: dimensiunea dezastrului și acum scenariile reconstrucției după bombardamentele Israelului
Autostrada din România care va fi monitorizată cu radare fixe din 2 în 2 kilometri. Șoferii vor fi supravegheați non-stop
Autostrada din România care va fi monitorizată cu radare fixe din 2 în 2 kilometri. Șoferii vor fi supravegheați non-stop
Momentul în care o mașină este lovită în plin de un copac doborât de furtună în Capitală VIDEO
Momentul în care o mașină este lovită în plin de un copac doborât de furtună în Capitală VIDEO
Cum influențează sporurile de noapte, toxicitate sau pericol valoarea pensiei. Exemple concrete de calcul
Cum influențează sporurile de noapte, toxicitate sau pericol valoarea pensiei. Exemple concrete de calcul
TABEL Cât gaz consumă o centrală termică dacă o setezi la 19, 21 sau 23 de grade. Calcule exacte cu diferențele care pot apărea pe facturi
TABEL Cât gaz consumă o centrală termică dacă o setezi la 19, 21 sau 23 de grade. Calcule exacte cu diferențele care pot apărea pe facturi
Cel mai bun moment pentru a planta merii, pentru creștere rapidă și producție bogată de fructe
Cel mai bun moment pentru a planta merii, pentru creștere rapidă și producție bogată de fructe
Mostrele aduse de pe fața îndepărtată a Lunii arată diferențe neașteptate față de partea vizibilă
Mostrele aduse de pe fața îndepărtată a Lunii arată diferențe neașteptate față de partea vizibilă
Explozie puternică și incendiu uriaș la una dintre cele mai mari rafinării din SUA
Explozie puternică și incendiu uriaș la una dintre cele mai mari rafinării din SUA
Revista presei
Adevarul
România, în pericol? Cât de mare e riscul unui atac sub steag fals. General: „Ne trebuie arme defensive mai mult decât tancuri”
Playsport.ro
Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Adrian Cucu vorbește cu umor despre rolul din „Vecina”. Cum a ajuns să joace în aproape toate filmele lui Mircea Bravo: „Mungiu e ocupat”. Interviu EXCLUSIV
Playtech Știri
Matteo, surpriză emoționantă pentru logodnica lui, după 11 ani de relație: „Am reușit ghidat de Mia”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Horoscop zilnic 3 octombrie 2025. Zodia care are parte de tensiuni în familie
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...