18 sept. 2025 | 12:25
de Vieriu Ionut

Toto Dumitrescu, mărturisiri incredibile în fata poliţiştilor. De ce a plecat de la locul accidentului: „Am condus mult timp fumat. Eram panicat”

Viața mondenă din România nu duce lipsă de povești controversate, însă unele evenimente reușesc să iasă în prim-plan prin dramatismul lor. Când numele unui tânăr cunoscut, fiul unui fost mare fotbalist, apare în centrul unui scandal rutier, atenția publicului devine inevitabilă. De la un accident produs în cartierul Primăverii și până la dezvăluirile sale legate de experiențele la volan, cazul lui Toto Dumitrescu ridică întrebări serioase despre responsabilitate și consecințe.

Toto Dumitrescu, mărturisiri tulburătoare după accidentul din Primăverii

Un nou scandal a izbucnit în lumea mondenă din România, după ce Toto Dumitrescu, fiul fostului mare fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost implicat într-un accident rutier în cartierul Primăverii din București. Cazul a atras atenția nu doar prin circumstanțele producerii evenimentului, ci și prin declarațiile șocante făcute anterior de tânăr în legătură cu experiențele sale la volan.

Incidentul a avut loc duminică, 14 septembrie, în zona de nord a Capitalei. După ce a lovit un autoturism, Toto Dumitrescu a părăsit locul accidentului și s-a ascuns în apartamentul său din Voluntari. Autoritățile l-au găsit abia după 48 de ore și l-au condus la audieri.

În fața anchetatorilor, fiul lui Ilie Dumitrescu a încercat să își justifice fuga, afirmând că nu consumase nimic la momentul accidentului, dar că s-a speriat și a intrat în panică. Procedurile legale au inclus testarea sa la INML, iar rezultatele au confirmat prezența cocainei în sânge și urină. În consecință, judecătorii au decis arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 29 de zile.

Mărturisiri cutremurătoare despre experiențele de la volan

Dezvăluirile din prezent nu sunt primele care ridică semne de întrebare asupra comportamentului său în trafic. În urmă cu câteva luni, Toto Dumitrescu vorbea deschis despre momentele în care conducea sub influența substanțelor interzise.

„Am mers mult timp așa fumat. Eram puțin panicat”, spunea acesta într-un interviu acordat lui Lucian Viziru.

De asemenea, el recunoștea că obișnuia să fie la volan după ce consuma droguri și chiar încerca să găsească scuze pentru starea în care se afla atunci când era oprit de polițiști.

„Cu toții mai bem un pahar de vin. Noi ăștia tineri suntem mai susceptibili substanțelor interzise. Nu recomand, nu promovez asta. Am fost prins la volan, fumasem un cui cu frate miu, nu mai aveam baterie la telefon… Am zis că, dacă mă oprește, spun că sunt obosit, vin de la o filmare. Am învățat multe texte, de aia am ochii roșii”, a relatat Toto.

Lecții nespuse și regrete tardive

Chiar dacă afirma că a învățat din greșeli, tânărul recunoștea că a condus frecvent sub influența substanțelor și că acest obicei i-ar fi putut aduce urmări grave. În același interviu, acesta admitea că nu s-ar mai expune unor asemenea riscuri:

„Acum nu aș mai face treaba asta, nu m-aș mai urca niciodată fumat la volan. Poate să nu fie vina ta și să se întâmple ceva, dar pici tu ca vinovat”.

Totuși, mărturisirile sale s-au dovedit a fi doar promisiuni încălcate, pentru că realitatea cazului recent demonstrează contrariul. În urma accidentului și a testelor pozitive, situația lui Toto Dumitrescu a devenit una extrem de complicată din punct de vedere legal.

