Toţi românii vând produse second-hand, însă banii trebuie declaraţi la ANAF. Amenda pe care o primeşti dacă nu faci asta

Mulți români aleg să își vândă obiectele second-hand, de la mobilă și articole de îmbrăcăminte până la electronice sau bijuterii, folosind platforme online sau târguri locale. Chiar dacă pare o activitate ocazională și inofensivă, orice venit obținut trebuie declarat la ANAF, cu excepția cazului în care vânzarea este strict personală și nu se repetă regulat. În caz contrar, autoritățile pot impune amendă pentru nedeclararea veniturilor. Află cât riști să plătești, în ce situații ești scutit, și cum poți să faci lucrurile corect.

Ce spune legislația despre vânzările ocazionale

Vânzarea de obiecte second-hand poate fi considerată „ocazională” doar dacă nu ai această activitate în mod repetitiv și nu obții un profit regulat. Dacă vinzi constant sau în cantități mari, ANAF poate considera că desfășori o activitate economică independentă, ceea ce te obligă să tratezi veniturile corespunzător. Asta înseamnă că trebuie să le declari și să plătești impozit pe venit, așa cum fac persoanele fizice autorizate sau cele implicate în comerț continuu.

Amenzile pentru nedeclararea veniturilor

Dacă vinzi un bun (mobilă, electronice etc.) și obții un venit, ești obligat să declari suma la ANAF dacă nu e o tranzacție ocazională sau personală. În caz contrar, riști amendă pentru nedeclararea veniturilor.

Potrivit Codului de Procedură Fiscală, persoanele fizice care nu depun declarațiile de venit la termen riscă amenzi între 50 și 500 lei. Alte contravenții fiscale, cum ar fi nedeclararea veniturilor din vânzările repetate sau pentru bunuri costisitoare, se sancționează astfel:

500 – 1.000 lei pentru fapte generale (lit. a), b), i)–m), ț)).

1.000 – 1.500 lei pentru faptele prevăzute la lit. d) sau pentru obligații fiscale sustrase la plată sunt de până la 50.000 lei inclusiv.

2.000 – 3.500 lei pentru alte contravenții prevăzute la lit. e)–h).

4.000 – 6.000 lei dacă obligațiile fiscale sustrase sunt între 50.000 și 100.000 lei.

6.000 – 8.000 lei dacă obligațiile fiscale sustrase depășesc 100.000 lei.

10.000 – 50.000 lei pentru alte fapte specifice (lit. s)).

1.000 – 5.000 lei pentru faptele prevăzute la lit. ș) și t).

Pentru persoanele juridice, sumele pot fi mult mai mari, în funcție de categoria contribuabilului și gravitatea faptei.

De ce ANAF este atent și cum te poate sancționa

Autoritatea observă activitățile prin:

Date oferite de firmele de curierat (valoarea produsului, expeditor, destinatar, cod fiscal).

Control antifraudă în târguri și piețe, verificări la vânzări de autovehicule second-hand cu scop fiscal.

În cazul în care se constată activități repetate și venituri nejustificate, se poate deschide o procedură fiscală cu aplicarea de:

Impuneri fiscale retroactive;

Penalități și dobânzi pentru sume neplătite;

Amenzi contravenționale după legea fiscală.

Situații în care nu este obligatoriu să declari

Poți vinde un obiect de uz personal (ex. o canapea veche, haine de uz casnic, obiecte care nu sunt achiziționate în scop comercial) fără să fie necesară declararea veniturilor. Acestea pot fi considerate tranzacții ocazionale, dacă nu influențează veniturile tale în mod vizibil.

„Dacă ne vindem produsele din garderoba proprie sau obiecte de care nu mai avem nevoie, cum ar fi biciclete sau electrocasnice vechi, nu avem obligația de a declara veniturile”, a explicat inspectorul ANAF.

Totuși, dacă ANAF constată că încerci să eviți impozitul prin falsa denumire de „vânzare ocazională” (mai ales dacă documentează vânzarea unor bunuri costisitoare sau în serie), te poate sancționa.

Ce trebuie să faci pentru a rămâne în legalitate

Evaluează natura vânzării

Dacă vinzi doar obiecte personale, rar și fără profit evident, probabil ești în limite legale.

Înregistrează veniturile, dacă sunt frecvente

Dacă vinzi mai des sau pentru a obține câștig, completează Declarația-Unică la ANAF și plătește impozitul aferent, ca persoană fizică cu activitate independentă.

Păstreazã documentele

Toate chitanțele, comunicările cu cumpărătorii și dovada valorii de achiziție trebuie păstrate. Aceste documente îți pot fi utile în cazul unui control.

Fii atent la notificări

Dacă primești o adresă de la ANAF, chiar dacă nu crezi că ai făcut nimic greșit, este mai sigur să consulți un expert fiscal.