„Tornadele solare” ar putea provoca furtuni geomagnetice devastatoare pe Pământ, arată noi modele computerizate

Planul celor peste 3.000 de km de autostrăzi şi drumuri expres din România. Unde se vor construi şosele rapide
15 oct. 2025 | 16:55
de Iulia Kelt

Tornadele solare, periculoase pentru Pământ / Foto: NASA

Cercetători din Statele Unite au realizat în 2025 o serie de simulări complexe care arată că formațiuni magnetice de tip „tornadă solară” ar putea declanșa furtuni geomagnetice severe, capabile să afecteze rețelele electrice și sistemele de comunicații de pe Pământ.

Studiul, publicat în Astrophysical Journal, oferă cea mai detaliată imagine de până acum asupra modului în care masele de particule încărcate, ejectate de Soare, interacționează cu câmpul magnetic al planetei noastre, se arată în The Conversation.

Fenomenul, cunoscut sub numele de „flux ropes” (benzi de flux magnetic), reprezintă structuri formate din linii de câmp magnetic răsucite între ele, asemănătoare unor vârtejuri sau tornade.

Acestea apar în urma coliziunii dintre o ejecție coronală de masă (CME) și vântul solar mai lent care se află în fața sa. Rezultatul este un șir de vortexuri magnetice ce pot călători spre Pământ, amplificând intensitatea furtunilor geomagnetice.

Cum au fost descoperite „tornadele” din spațiu

Echipa condusă de specialiști în meteorologie spațială a pornit cercetarea în 2023, după ce a observat anomalii în măsurătorile sateliților: furtuni geomagnetice apăruseră în perioade fără nicio ejecție solară majoră.

Discrepanța i-a făcut pe oameni de știință să suspecteze existența unor fenomene mai mici, nedetectate până atunci, evenimente ce s-ar forma nu în atmosfera solară, ci în spațiul dintre Soare și Pământ.

Pentru a testa ipoteza, cercetătorii au analizat simulări globale ale unei erupții solare din mai 2024. Modelele computerizate de mari dimensiuni folosite anterior nu puteau surprinde detalii la scară mică, fiind concepute pentru a urmări doar marile ejecții coronale.

Pentru a depăși această limitare, echipa a dezvoltat o simulare cu o rezoluție de aproape o sută de ori mai mare, concentrată strict pe zona unde fluxul de particule rapide întâlnea vântul solar lent.

Rezultatul a fost revelator: în zona de coliziune s-au format multiple structuri de tip flux rope, care s-au comportat asemenea unor tornade magnetice.

Spre deosebire de modelele anterioare, acestea nu s-au disipat rapid, ci au persistat suficient pentru a putea declanșa activitate geomagnetică intensă.

Consecințe pentru prognoza meteo spațială

Descoperirea are implicații majore pentru înțelegerea și prognozarea fenomenelor solare. Simulările au demonstrat că astfel de vortexuri magnetice pot apărea spontan între Soare și Pământ, fără o erupție majoră vizibilă, și pot provoca furtuni capabile să afecteze sistemele de sateliți, rețelele de transport al energiei și comunicațiile globale.

Cercetătorii propun acum dezvoltarea unor misiuni spațiale dedicate, formate din mai multe sateliți care să monitorizeze aceste formațiuni în timp real.

O astfel de constelație, denumită SWIFT (Space Weather Investigation Frontier), ar putea oferi date esențiale despre modul în care aceste „tornade solare” se formează, evoluează și interacționează cu câmpul magnetic al Pământului.

Concluziile studiului subliniază că, asemenea prognozelor meteorologice terestre, și „vremea spațială” necesită modele din ce în ce mai detaliate.

Înțelegerea acestor fluxuri magnetice invizibile ar putea deveni esențială pentru protejarea infrastructurii globale într-o epocă tot mai dependentă de tehnologie.

