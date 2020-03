Top 20 de filme cu dezastre și pandemii. Ce notă are pe IMDB Nostradamus: 2012

Regizorii și-au imaginat apocalipsa preț de aproape 100 de ani și au arătat-o și publicului sub diverse forme. Cele din punctul cărora a început mai cu seamă creația au fost dezastrele și pandemiile. Care este cea mai înfricoșătoare versiune și ce filme au redat-o cel mai bine, potrivit IMDB. Nostradamus: 2012 a fost detronat.

IMDB: Top 20 de filme cu dezastre și pandemii

2012 – 7.7

Un scriitor de romane SF află ceea ce guvernul SUA cunoaște de câțiva ani, anume că scoarța terestră va fi distrusă din cauza unor colosale explozii solare. Acestu lucru a fost prevestit de calendarul mayaș, ce consideră că lumea se va sfârși în 2012.

2012: Supernova – 4.6

Explozia și reația. După ce are loc explozia unei supernove la o distanță mică de Pământ, un om de știință intră într-o cursă contracronometru în planul său de a plasa un scut între Pământ și valul de radiație.

2012 Doomsday – 3.8

Pe 21 decembrie 2012, doarta aduce alături patru necunoscuți în preajma unui templu din inima Mexicului, iar de aici începe aventura.

2012: Ice Age – 3,8

O erupţie vulcanică în Groenlanda face ca un gheţar să se desprindă şi să se îndrepte spre America de Nord. O familie separată, formată din Bill Hart, soția sa, Teri, și fiul lor, Nelson, încearcă să fugă de moarte și își părăsește locuința din Maine, chiar înainte ca ghețarul să o zdrobească.

Nostradamus: 2012 – 6.9

În acest film, profețiile lui Nostradamus sunt interpretate prin corelarea cu mesajele unor civilizații antice, care se referă la data de 21 decembrie 2012.

Decoding the Past: Doomsday 2012 – The End of Days – 6.4

Surse, atât vechi, cât și moderne, susțin că lumea se va sfârși curând. Cunoscuții oameni de știință oferă o analiză echilibrată a Apocalipsei și recomandă să ne pregătim pentru viitor pentru a înțelege trecutul.

Snakes on a Plane – 6.5

Acțiunea începe când agentul FBI Samuel L. Jackson trebuie să aibă grijă de un martor. În avionul care îi găzduiește sunt lăsați liberi șerpi mortali.

War of the Worlds – 7.0

Scenariul are la bază romanul lui H. G. Wells, cunoscut pentru prima povestire de tip SF despre invadarea Pământului de forțe extraterestre. Subiectul este lupta umanității pentru a-și asigura viitorul pe planeta sa.

The Day After Tomorrow – 7.3

Atunci când se desprinde o bucată din calota de gheață a Antarcticii, este clar că urmează o serie de fenomene meteo alarmante. Peste Tokyo se abat bucăți mari de grindină, în Hawaii vin uragane nemaivăzute, iar în Los Angeles își fac simțită prezența tornadele.

This Is The End – 5.9

Este o apreciată comedie care are ca puncte centrale șase prieteni baricadați în casă după ce o serie de evenimente ciudate devastează orașul Los Angeles. În vreme ce lumea din jur se duce de râpă, stresul captivității pune la încercare prietenia. Mai multe informații pe cinemagia.ro.

Seeking a Friend for the End of the World – 6.8

Un asteroid se apropie de Pământ, iar Dodge este părăsit de soție, care fuge de acasă panicată. Eroul își începe călătoria spre orașul de baștină, unde dorește să o regăsească pe iubita din liceu.

Contagion – 6.8

Contagion prezintă omenirea din nou în pericol de extincție. Apariția unui virus ucigaș, care se răspândește cu o viteză uluitoare stârnește groază peste tot în lume.

Melancholia – 7.1

Terra este amenințată de ciocnirea cu o planetă mult mai mare în această abordare europeană a lui Lars von Trier a genului disaster movie.

Pacific Rim – 7.8

Când creaturile monstruoase Kajiu încep să iasă din apele Pacificului, un război nimicitor se dezlănțuie între oameni și inamici. Pentru a face față atacurilor, oamenii construiesc arme speciale: roboți gigantici, denumiți Jaeger-i.

King Kong – 8.1

O expediție pe o insulă duce la capturarea unei maimuțe de dimensiuni mari, care e dusă în New Yok pentru a fi arătată lumii. O frumoasă actriță care însoțește echipajul e amenințată de iubirea creaturii și, în cele din urmă, maimuța scapă prin oraș.

When Worlds Collide – 7.2

Pe măsură ce amenințarea pentru Terra crește, de planetă apropiindu-se cu viteză un mic sistem solar, un grup de oameni începe lucrul la o rachetă cu care plănuiește să părăsească Terra.

Meteor – 6.8

În urma coliziunii cu o cometă, o bucată de asteroid cu diametrul de circa 8 kilometri se îndreaptă spre Pământ. Ciocnirea ar putea duce la dispariția speciei umane.

Escape from New York – 6.8

Un criminal condamnat și fost erou de război poate fi eliberat din închisoare dacă reușește să îl salveze pe președintele său, care este ținut captiv de către teroriști după doborârea avionului prezidențial.

The Stand – 7.9

Când Guvernul lansează întâmplător un virus mortal, populația planetei este decimată. Cei care supraviețuiesc dezastrului încep să aibă viziuni cu două personale: o femeie bătrână misterioasă și un bărbat înfricoșător.

Daylight – 7.1

O explozie blochează ambele ieșiri ale marelui tunel subacvatic dintre Manhattan și New Jersey, iar un grup de supravițuitori rătăciți și disperați se pomenește într-un infern al dezintegrării rapide, sub apele râului Hudson.