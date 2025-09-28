Ultima ora
Alegeri parlamentare Republica Moldova. Nicușor Dan şi Maia Sandu, mesaje pentru moldoveni. Au fost atacuri cibernetice masive. Update
28 sept. 2025 | 13:48
de Ozana Mazilu

Top 5 aplicații de editat poze care îți pot duce fotografiile la nivel profesional

TEHNOLOGIE
Top 5 aplicații de editat poze care îți pot duce fotografiile la nivel profesional
Cum îți duci fotografiile la un nivel profesionist

Editarea imaginilor a devenit o parte esențială a modului în care comunicăm vizual, fie că este vorba despre postări pe rețele sociale, proiecte profesionale sau simple amintiri personale. Cu ajutorul aplicațiilor moderne, oricine poate transforma o fotografie obișnuită într-o imagine spectaculoasă, fără a fi expert în design grafic. Iată cinci dintre cele mai apreciate aplicații de editat poze, fiecare cu avantaje care te pot ajuta să îți exprimi creativitatea și să obții rezultate de calitate.

Adobe Lightroom – control total asupra fiecărui detaliu

Adobe Lightroom este una dintre cele mai populare aplicații de editare, preferată atât de fotografi profesioniști, cât și de amatori. Punctul său forte este capacitatea de a ajusta în detaliu luminozitatea, contrastul, culorile și claritatea, menținând totodată calitatea imaginii. Interfața intuitivă permite utilizatorilor să aplice corecții precise sau să folosească presetări rapide, ideale pentru editarea în serie.

Lightroom se sincronizează cu varianta desktop, ceea ce înseamnă că poți începe editarea pe telefon și continua pe computer. De asemenea, suportă fotografii în format RAW, esențial pentru cei care vor să păstreze toate informațiile captate de cameră. Pentru cei pasionați de fotografie de călătorie sau de peisaj, este o soluție completă și flexibilă.

Vezi și:
Top 5 aplicații de inteligență artificială care îți pot transforma activitatea zilnică
Google Maps a „dat cu bâta în baltă”. Eroarea legată de limita de viteză care a dus la amenzi în trafic pentru șoferi

Snapseed – putere profesională într-o aplicație gratuită

Dezvoltată de Google, Snapseed este o aplicație gratuită care oferă instrumente demne de un software profesional. Are funcții precum reglaje selective, filtre avansate, corecții de perspectivă și chiar posibilitatea de a elimina imperfecțiuni din imagine.

Un avantaj important este că Snapseed este ușor de utilizat, chiar și pentru începători. Cu doar câteva atingeri, poți îmbunătăți culorile, poți ajusta balansul de alb sau poți aplica efecte artistice fără a compromite calitatea. Fiind gratuită, aplicația devine una dintre cele mai accesibile opțiuni pentru oricine dorește rezultate rapide și spectaculoase.

VSCO – editare și comunitate creativă

VSCO este mai mult decât o aplicație de editat poze; este și o platformă socială pentru fotografi. Cunoscută pentru filtrele sale elegante și subtile, VSCO oferă un stil aparte imaginilor, evitând aspectul exagerat al altor aplicații. Poți regla expunerea, tonurile și granulația pentru a obține un efect cinematografic sau vintage.

Comunitatea VSCO încurajează utilizatorii să își împărtășească lucrările, ceea ce o face ideală pentru cei care caută inspirație și feedback. Pentru creatori, abonamentul premium oferă o gamă extinsă de presetări și instrumente avansate, perfecte pentru a dezvolta un stil fotografic personal.

Canva – design grafic și editare într-un singur loc

Deși este cunoscută în principal pentru instrumentele de design, Canva oferă și funcții puternice de editare foto. Aplicația permite ajustarea rapidă a culorilor, adăugarea de text, efecte și grafice, fiind ideală pentru realizarea de postere, invitații sau imagini pentru rețelele sociale.

Canva se remarcă prin șabloanele sale profesionale și prin biblioteca extinsă de elemente vizuale. Este o alegere excelentă pentru antreprenori, creatori de conținut sau oricine dorește să combine fotografia cu elemente grafice într-un mod simplu și rapid.

Picsart – creativitate fără limite

Pentru cei care iubesc editările îndrăznețe și efectele spectaculoase, Picsart este o opțiune de top. Aplicația oferă o varietate impresionantă de filtre, stickere, colaje și chiar instrumente de desen. Poți retușa portrete, poți elimina fundaluri și poți crea compoziții complexe direct de pe telefon.

Picsart este populară în special printre utilizatorii de rețele sociale datorită posibilităților nelimitate de personalizare. De la transformări artistice la efecte de tip dublă expunere, aplicația îți permite să experimentezi și să îți exprimi imaginația în mod liber.

Editarea fotografiilor nu mai este un proces rezervat profesioniștilor. Aplicații precum Adobe Lightroom, Snapseed, VSCO, Canva și Picsart arată cât de accesibilă a devenit creativitatea vizuală. Indiferent dacă vrei să corectezi mici imperfecțiuni, să creezi colaje spectaculoase sau să adaugi un stil unic imaginilor tale, aceste instrumente îți oferă tot ce ai nevoie. Alegerea depinde de nevoile și preferințele tale, dar fiecare dintre ele îți poate transforma complet modul de a surprinde și împărtăși momentele importante.

Oraşul din România în care s-au înregistrat -6,4 grade, duminică dimineaţă. Iarna a venit mai devreme pentru aceşti români
Recomandări
Cum a obținut creșterea pensiei cu 50% un fost muncitor din Craiova. Justiția i-a dat dreptate
Cum a obținut creșterea pensiei cu 50% un fost muncitor din Craiova. Justiția i-a dat dreptate
Ai voie să montezi camera de supraveghere pe casa scării, deasupra ușii tale?
Ai voie să montezi camera de supraveghere pe casa scării, deasupra ușii tale?
Cât costă un apartament în Dubai, în 2025? La ce să fii atent
Cât costă un apartament în Dubai, în 2025? La ce să fii atent
Alertă în Turcia după un cutremur puternic. A fost un seism de suprafaţă
Alertă în Turcia după un cutremur puternic. A fost un seism de suprafaţă
Descoperirea unui craniu vechi de un milion de ani ar putea rescrie tot ce știm până acum despre evoluția umană
Descoperirea unui craniu vechi de un milion de ani ar putea rescrie tot ce știm până acum despre evoluția umană
Nicușor Dan, duminică în sânul familiei. Preşedintele României, fotografiat pe Calea Victoriei făcând păpuşi alături de copii
Nicușor Dan, duminică în sânul familiei. Preşedintele României, fotografiat pe Calea Victoriei făcând păpuşi alături de copii
Un hotel de 5 stele din Turcia celebru printre români a dezamăgit turiştii: „Praf gros pe noptiere, tencuială căzută, baie murdară”
Un hotel de 5 stele din Turcia celebru printre români a dezamăgit turiştii: „Praf gros pe noptiere, tencuială căzută, baie murdară”
Are voie vecinul să ridice drona în curtea ta? Explicaţia avocaţilor
Are voie vecinul să ridice drona în curtea ta? Explicaţia avocaţilor
Revista presei
Adevarul
Dezastrul nuclear secret din inima Rusiei. Unul dintre primele și cele mai grave accidente nucleare mușamalizate timp de trei decenii de sovietici
Playsport.ro
MM Stoica a intervenit, după ce a auzit ce s-a spus despre FCSB! Când vor mai putea juca Lixandru și Șut: „Nu poate...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Ce a făcut Irinel Columbeanu cu ultimii bani din cont. Mai avea 600.000 de euro: „Nu mi-a păsat”. Cine îl ajuta acum financiar?
Playtech Știri
Bărbatul celebru din România care divorțează pentru a șasea oară, la 56 de ani. S-a căsătorit în secret cu o domnișoară de 23, însă cum își spun „Adio!”: „S-a rupt definitiv”
Playtech Știri
Oana Lis, mesaj după moartea Ioanei Popescu. S-au văzut de curând: „A trăit intens”. Ultima imagine cu cele două împreună
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...