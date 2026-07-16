Ce drepturi mai are persoana care donează un apartament. Situațiile în care donația poate fi anulată

Codul Civil stabilește atât regulile privind încheierea donației, cât și cazurile excepționale în care aceasta poate fi revocată sau desființată.

Ce drepturi păstrează persoana care donează apartamentul

Prin contractul de donație, dreptul de proprietate este transferat către beneficiar imediat după autentificarea actului și înscrierea acestuia în Cartea Funciară. Cu toate acestea, donatorul poate introduce în contract anumite clauze care îi oferă protecție.

Una dintre cele mai întâlnite este rezervarea dreptului de uzufruct viager. În această situație, chiar dacă apartamentul devine proprietatea beneficiarului, persoana care a făcut donația poate continua să locuiască în imobil sau să îl folosească pe tot parcursul vieții. Beneficiarul nu o poate evacua și nici nu poate folosi liber locuința fără respectarea acestui drept.

De asemenea, contractul poate cuprinde alte clauze privind modul de utilizare a locuinței, atât timp cât acestea respectă prevederile legale.

În lipsa unor astfel de clauze, beneficiarul devine proprietar deplin și poate dispune de apartament, inclusiv prin vânzare, donație sau ipotecare, în condițiile legii.

În ce situații poate fi anulată donația

Deși donația este, în principiu, irevocabilă, Codul Civil prevede câteva situații excepționale în care aceasta poate fi anulată sau revocată.

Unul dintre cele mai cunoscute cazuri este ingratitudinea donatarului. Persoana care a primit apartamentul poate pierde bunul dacă săvârșește fapte deosebit de grave împotriva donatorului, cum ar fi acte de violență, încercarea de a-i lua viața sau alte fapte considerate de lege incompatibile cu recunoștința pe care ar trebui să o manifeste față de cel care i-a făcut donația.