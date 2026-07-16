Ce drepturi mai are persoana care donează un apartament. Situațiile în care donația poate fi anulată
Contractul de donație este una dintre cele mai utilizate modalități prin care un proprietar transmite gratuit dreptul de proprietate asupra unui apartament către o altă persoană, de cele mai multe ori un copil sau o altă rudă apropiată. Totuși, odată semnat actul autentic la notar, mulți cred că fostul proprietar nu mai are niciun drept asupra locuinței.
În realitate, legea prevede mai multe situații în care persoana care a făcut donația beneficiază în continuare de anumite drepturi sau poate solicita chiar anularea contractului.
Codul Civil stabilește atât regulile privind încheierea donației, cât și cazurile excepționale în care aceasta poate fi revocată sau desființată.
Ce drepturi păstrează persoana care donează apartamentul
Prin contractul de donație, dreptul de proprietate este transferat către beneficiar imediat după autentificarea actului și înscrierea acestuia în Cartea Funciară. Cu toate acestea, donatorul poate introduce în contract anumite clauze care îi oferă protecție.
Una dintre cele mai întâlnite este rezervarea dreptului de uzufruct viager. În această situație, chiar dacă apartamentul devine proprietatea beneficiarului, persoana care a făcut donația poate continua să locuiască în imobil sau să îl folosească pe tot parcursul vieții. Beneficiarul nu o poate evacua și nici nu poate folosi liber locuința fără respectarea acestui drept.
De asemenea, contractul poate cuprinde alte clauze privind modul de utilizare a locuinței, atât timp cât acestea respectă prevederile legale.
În lipsa unor astfel de clauze, beneficiarul devine proprietar deplin și poate dispune de apartament, inclusiv prin vânzare, donație sau ipotecare, în condițiile legii.
În ce situații poate fi anulată donația
Deși donația este, în principiu, irevocabilă, Codul Civil prevede câteva situații excepționale în care aceasta poate fi anulată sau revocată.
Unul dintre cele mai cunoscute cazuri este ingratitudinea donatarului. Persoana care a primit apartamentul poate pierde bunul dacă săvârșește fapte deosebit de grave împotriva donatorului, cum ar fi acte de violență, încercarea de a-i lua viața sau alte fapte considerate de lege incompatibile cu recunoștința pe care ar trebui să o manifeste față de cel care i-a făcut donația.
O altă situație apare atunci când beneficiarul refuză, fără un motiv justificat, să îi acorde donatorului întreținerea la care este obligat potrivit legii.
În astfel de cazuri, revocarea donației nu operează automat. Donatorul trebuie să se adreseze instanței de judecată și să dovedească existența motivelor prevăzute de lege.
Când mai poate fi desființat contractul
Pe lângă revocarea pentru ingratitudine, donația poate fi anulată și atunci când nu au fost respectate condițiile legale privind încheierea contractului.
De exemplu, donația unui apartament trebuie autentificată în mod obligatoriu de notarul public. Dacă forma autentică nu este respectată, actul este lovit de nulitate.
Contractul poate fi contestat și în situațiile în care se dovedește că a fost semnat prin violență, amenințare, fraudă sau eroare esențială ori dacă persoana care a făcut donația nu avea capacitatea legală necesară pentru a încheia actul.
În anumite cazuri, și moștenitorii pot solicita reducerea efectelor donației dacă aceasta afectează rezerva succesorală prevăzută de lege.
Ce trebuie să știe proprietarii înainte de a face o donație
Specialiștii în drept recomandă ca, înainte de semnarea unui contract de donație, proprietarii să analizeze cu atenție dacă această variantă este cea mai potrivită.
Dacă scopul este ca persoana care transmite locuința să beneficieze în continuare de sprijin și îngrijire, un contract de întreținere poate oferi o protecție mai mare decât o donație simplă. În schimb, dacă se dorește doar transmiterea proprietății către un copil sau alt membru al familiei, donația poate reprezenta o soluție rapidă și eficientă, mai ales dacă este însoțită de clauza de uzufruct viager.
În toate cazurile, este recomandat ca actul să fie întocmit după consultarea notarului, astfel încât toate drepturile și obligațiile părților să fie clar stabilite încă de la început și să fie evitate eventualele litigii ulterioare.