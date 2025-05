Toate promisiunile nerezolvate ale Marvel: ce mai are de livrat MCU și când?

Universul Cinematic Marvel (MCU) a funcționat multă vreme ca o urzeală narativă atent planificată, culminând cu „Infinity Saga” și filmele de amploare Avengers: Infinity War și Avengers: Endgame. Dar, de la Spider-Man: Far From Home încoace, Marvel a tot semănat semințele unor noi povești, fără să le mai culeagă roadele. Cu eroi noi, personaje vechi în forme noi și scene post-credite misterioase, MCU-ul s-a transformat într-o colecție de promisiuni neonorate. Și dacă ai uitat de White Vision sau de fratele lui Thanos interpretat de Harry Styles, ai toate motivele — Marvel nu a dat încă nicio explicație concretă.

Hai să trecem în revistă cele mai mari fire narative pe care Marvel încă le are de închis. Unele vor avea rezolvări în 2026 sau mai târziu, altele… poate niciodată.

White Vision, Shang-Chi și puterea misterioasă a inelelor

După WandaVision, publicul a fost lăsat cu o întrebare importantă: unde a dispărut White Vision? Acest dublu al lui Vision, reactivat de SWORD și dotat cu amintirile versiunii originale, a zburat literalmente spre necunoscut după un dialog existențial. Marvel promite că vom primi răspunsuri în Vision Quest, serial anunțat pentru 2026 pe Disney Plus, unde revine Paul Bettany, dar și James Spader ca Ultron. Este o continuare directă, dar până apare, White Vision rămâne un mister ambulant prin multivers.

În Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, două scene post-credite au schimbat complet jocul. Prima indică faptul că inelele de putere ale lui Shang-Chi trimit un semnal către o entitate necunoscută. A doua scenă o prezintă pe Xialing, sora lui Shang-Chi, preluând conducerea organizației Ten Rings, pe care promitea că o va dizolva. Ambele fire narative sunt suspendate în aer. Se vehiculează un posibil Shang-Chi 2, dar Marvel încă nu l-a programat oficial. Regizorul Destin Daniel Cretton lucrează la Spider-Man: Brand New Day, ceea ce amână orice speranță apropiată pentru un sequel. Însă, cum Simu Liu este confirmat în Avengers: Doomsday, nu e exclus ca inelele să aibă un rol esențial acolo.

Eternals, Doctor Strange și planurile neîncheiate pentru Blade

Marvel a avut mari ambiții cu Eternals, dar recepția slabă i-a temperat avântul. Totuși, scena finală a filmului ne introduce pe Eros, fratele lui Thanos, interpretat de Harry Styles, alături de Pip the Troll. Ambii sunt în căutarea Eternilor răpiți de Celestiali. Un subplot cu potențial cosmic, dar care a rămas în suspensie. Marvel nu a confirmat Eternals 2, dar Chloé Zhao a spus că ar reveni la regie dacă i se oferă șansa.

Alt fir deschis este cel al lui Dane Whitman (Kit Harington), care descoperă sabia Ebony Blade. Acolo, vocea lui Blade (Mahershala Ali) îl avertizează: „Ești sigur că ești pregătit pentru asta?”. Această scenă trebuia să servească drept punte spre filmul Blade, dar producția a fost afectată de amânări și rescrieri. Deși lansarea e programată pentru 2025, filmul se află într-un punct incert. Dacă se concretizează, ar putea aduce și Black Knight-ul lui Whitman în prim-plan, cu influențe din mitologia arturiană.

Spider-Man, Hulk și incursiunile din multivers

La finalul Spider-Man: No Way Home, Peter Parker rămâne complet izolat: nimeni nu își mai amintește cine e, iar universul MCU primește o mostră de simbiot — lăsată în urmă de Venom. Acest mic fragment deschide ușa pentru celebrul arc „black suit Spider-Man” și, eventual, o versiune MCU a lui Venom. Se pregătește Spider-Man: Brand New Day, considerat un „nou început” pentru Tom Holland, și se vorbește despre o trilogie nouă. Simbiotul ar putea juca un rol major, dar până acum Marvel nu a oferit niciun indiciu concret.

O altă promisiune nerezolvată: Bruce Banner are un fiu! În She-Hulk: Attorney at Law, Banner apare în ultima scenă alături de Skaar, fiul său de pe planeta Sakaar. Nimeni nu explică de ce sau cum s-a întâmplat asta, iar Skaar, deși important în benzile desenate, e lăsat într-un colț al MCU-ului. Este un fir narativ care ar putea duce spre World War Hulk, dar Marvel nu a confirmat nimic în această direcție. Hulk pare că se retrage treptat în roluri secundare, fără să aibă un film propriu.

Hercules, Moon Knight și haosul Young Avengers

În Thor: Love and Thunder, Hercules (Brett Goldstein) este introdus de tatăl său, Zeus (Russell Crowe), cu misiunea de a-l ucide pe Thor. O intrare spectaculoasă care promitea un duel mitologic, dar care n-a mai fost urmată de nimic. Chris Hemsworth este deschis pentru Thor 5, dar vrea un scenariu „imprevizibil”. Până atunci, Hercules rămâne doar o scenă post-credite uitată.

Moon Knight, în schimb, a fost un succes de cult, dar și el a lăsat lucrurile în suspensie. În final, se confirmă existența unei a treia personalități, Jake Lockley, care îl ucide pe Harrow la ordinul zeului Khonshu. Marvel nu a anunțat sezonul doi, dar personajul s-ar potrivi perfect în direcția mistică și horror a MCU-ului, alături de Blade și Werewolf by Night.

Pe de altă parte, Marvel a lăsat multe fire care par să ducă spre un eventual Young Avengers: America Chavez, Skaar, Kate Bishop, Kamala Khan, Cassie Lang. Fiecare a fost introdusă cu un scop aparent, dar echipa tânără a supereroilor nu a fost încă anunțată oficial. Totuși, toate aceste personaje se adună precum piesele unui puzzle — și pare doar o chestiune de timp până ce vom avea o echipă nouă pe ecran.

Universul Marvel nu duce lipsă de potențial, ci mai degrabă de claritate. Cu zeci de personaje, proiecte anunțate și anulate, scene post-credite misterioase și direcții narative paralele, MCU-ul pare să se fi transformat într-o uriașă listă de TODO-uri. Dacă vrei să ții pasul, trebuie să ai răbdare și, mai ales, să speri că Marvel își va onora toate promisiunile — înainte ca publicul să uite de ele.

Tu ce cliffhanger din MCU aștepți cel mai mult să fie rezolvat?