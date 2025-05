Marvel s-a sucit – Filmul Thunderbolts își schimbă numele, motivul din spatele deciziei

Marvel Studios a așteptat doar trei zile de la premiera oficială pentru a anunța că filmul Thunderbolts își schimbă numele în The New Avengers.

Mișcarea a fost însoțită de un videoclip promoțional în care distribuția smulge afișele vechi pentru a dezvălui noul titlu, într-o campanie de marketing care a luat prin surprindere atât presa, cât și fanii.

Noua denumire merge pe accentul pus pe o scenă-cheie din finalul filmului, în care personajul Valentina Allegra de Fontaine, interpretat de Julia Louis-Dreyfus, își botează echipa de mercenari cu apelativul „The New Avengers”, după ce aceștia salvează situația, scrie AVClub.

Echipa condusă de Bucky Barnes (Sebastian Stan) și Yelena Belova (Florence Pugh) primește recunoaștere oficială și ajunge să locuiască în fostul turn al Răzbunătorilor.

Totuși, situația complică firul narativ din universul cinematografic Marvel. În Captain America: Brave New World, Sam Wilson (Anthony Mackie) primește, la rândul său, misiunea de a reuni o nouă echipă de Avengers.

Astfel, se prefigurează o posibilă rivalitate între două facțiuni ce pretind același titlu de „Cei mai puternici eroi ai Pământului”.

Schimbarea titlului, strategie de redresare comercială?

Filmul Thunderbolts nu a avut parte de o lansare impresionantă din punct de vedere al încasărilor, iar decizia Marvel de a-i schimba titlul pare să fi fost un gest calculat pentru a revitaliza interesul publicului.

Trecerea la The New Avengers aduce un plus de prestigiu și promite o continuitate mai directă cu viitoarele producții importante ale francizei, precum Avengers: Doomsday.

Florence Pugh, care o interpretează pe Yelena, a descris anunțul drept o surpriză uriașă. Într-un interviu acordat Entertainment Weekly, actrița a declarat că nu se aștepta ca echipa de „inadaptați” să primească o asemenea recunoaștere.

„Am fost șocată. Nu i-am mai văzut pe acești oameni lucrând împreună. Doar la final încep să pară o echipă adevărată. A fost un moment incredibil când am citit replica Valentinei”, a spus Pugh.

Marvel reușește să-și deruteze fanii și o face absolut intenționat

De altfel, Marvel a oferit de-a lungul anilor o definiție tot mai flexibilă a conceptului de „Avenger”. După Endgame, unde aproape fiecare erou din universul Marvel a fost implicat în lupta finală, termenul nu mai desemnează o echipă fixă, ci mai degrabă orice personaj dispus să apere planeta.

Din perspectivă narativă, titulatura „New Avengers” are o lungă istorie în benzile desenate, fiind folosită pentru multiple echipe alternative, unele recunoscute oficial de guvern, altele nu.

Acest context ar putea deschide calea către noi tensiuni de tipul celor din Captain America: Civil War, iar Marvel pare să mizeze pe faptul că regizorii Joe și Anthony Russo vor reuși să orchestreze din nou o poveste cu zeci de personaje și fire narative intersectate.

Până atunci, fanii rămân cu o întrebare: cine sunt adevărații Avengers în era post-ironman?