Toamna adevărată vine în România mai devreme decât ne aşteptam. Urmează zile mohorâte, cu ploi şi vânt puternic

România se confruntă în aceste zile cu o vreme schimbătoare, ce aduce mai devreme decât era de așteptat primele semne ale toamnei. După o vară care a părut să se prelungească peste limitele obișnuite, meteorologii avertizează acum asupra unor episoade de instabilitate atmosferică, alternând cu zile mai calde, caracteristice sfârșitului de sezon estival.

Zile cu instabilitate accentuată în vest și la munte

Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie anunță că zonele din vestul și nord-vestul țării vor fi primele afectate de aceste schimbări bruște. Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, dar și regiunile montane vor avea parte de nori de dezvoltare convectivă, cu ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

„În cursul zilei, dar şi la noapte, ne așteptăm în continuare ca în Banat, Crișana, Maramureș, zona Transilvaniei, dar și toată zona montană din țara noastră să fie manifestări de instabilitate atmosferică. Chiar și în momentul de față, în extremitatea vestică a țării sunt dezvoltări noroase, convective și sunt de așteptat averse și descărcări electrice, unele intensificări ale vântului, în special în partea de sud-vest a teritoriului, în sudul județului Caraș-Severin și în zona montană, dar vor fi posibile și căderi de grindină și nu sunt excluse nici vijeliile”, a explicat meteorologul ANM, Oana Păduraru.

Reveniri temporare la vremea caldă de vară târzie

După aceste episoade de instabilitate, prognoza indică o diminuare treptată a fenomenelor extreme, lăsând loc zilelor însorite. Vremea frumoasă va reveni pe arii extinse, însă nu pentru mult timp. În special după-amiezile și serile, în zonele montane, instabilitatea ușoară ar putea reapărea, iar temperaturile vor continua să oscileze de la o zi la alta.

„În zilele următoare însă, treptat, gradul de instabilitate atmosferică va fi în diminuare și ne vom bucura din nou de o vreme însorită în aproape toate zonele țării. Episoade de instabilitate ușoară vor fi cu probabilitate mai mare în zonele montane, însă în cursul după-amiezelor și al serilor, în același timp, temperaturile vor mai avea alternanțe de la o zi la alta”, a adăugat Oana Păduraru.

Nopți reci și dimineți cu ceață densă

Dacă în timpul zilei vremea se menține relativ plăcută, nopțile și diminețile rămân răcoroase. Temperaturile minime coboară între 8 și 18 grade Celsius, cu valori și mai scăzute în depresiunile intramontane. În aceste regiuni, ceața va fi frecventă, reducând vizibilitatea chiar și sub 50 de metri, ceea ce poate afecta traficul rutier.

„Deocamdată însă, nopțile și diminețile sunt destul de răcoroase, minime cuprinse între 8 și 18 grade, chiar cu valori mai scăzute în zonele depresionare, unde în continuare tot noaptea și dimineața vor fi condiții de ceață, iar asta va conduce la scăderea vizibilității, local sub 200m, izolați sub 50m, însă pe parcursul zilelor valorile termice vor fi apropiate deocamdată de cele normale pentru perioada în care ne aflăm. În mod obișnuit ar trebui să înregistrăm maxime între 20 și 27 de grade Celsius iar tendința este ca valorile termice în cursul săptămânii viitoare să mai crească de la o zi la alta și să ne bucurăm din nou de căldură”, a precizat meteorologul ANM.

Toamna vine mai devreme, dar cu multe contraste

Astfel, începutul acestei toamne se anunță unul plin de contraste: zile calde, de vară târzie, vor alterna cu episoade de vreme mohorâtă, vânt puternic, ploi și chiar grindină în unele zone. Meteorologii avertizează că variațiile bruște de temperatură și instabilitatea atmosferică vor rămâne caracteristice perioadei următoare, obligându-ne să ne adaptăm zilnic la schimbările neașteptate ale vremii.