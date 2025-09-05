Prognoza meteo până pe 6 octombrie: temperaturi neobișnuite în România la început de toamnă

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri, 5 septembrie, prognoza pentru următoarele patru săptămâni, valabilă în intervalul 8 septembrie – 6 octombrie 2025. Estimările indică temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei și variații locale ale precipitațiilor, cu diferențe semnificative între regiunile țării. Meteorologii avertizează că începutul toamnei va fi mai cald decât în mod obișnuit, cu anumite zone afectate de deficit sau exces de precipitații.

Temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul la început de septembrie

Pentru perioada 8-15 septembrie 2025, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, cu o abatere termică pozitivă ușor mai accentuată în regiunile vestice și sudice.

Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile intracarpatice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal. Asta înseamnă că românii se pot aștepta la temperaturi calde pentru această perioadă, în timp ce ploile vor fi mai frecvente doar în zonele montane și submontane.

Ce anunță meteorologii pentru 15-22 septembrie 2025

În săptămâna 15-22 septembrie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în toate regiunile, dar mai ales în cele sudice.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile nordice și centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Astfel, nordul și centrul țării vor înregistra ploi mai frecvente, în timp ce sudul și vestul vor beneficia de o vreme mai uscată și mai caldă.

Prognoză 22 septembrie – 6 octombrie: toamnă blândă și precipitații deficitare

În săptămâna 22-29 septembrie 2025, temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor, dar mai ales în vestul și sudul teritoriului.

Regimul pluviometric va avea o tendință ușor deficitară în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele nordice, ceea ce înseamnă zile mai uscate în centrul și sudul țării.

Pentru intervalul 29 septembrie – 6 octombrie, mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile sud-vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în jumătatea sudică a teritoriului. Această tendință sugerează o continuare a unui început de toamnă mai cald și mai uscat decât de obicei, cu impact asupra agriculturii și resurselor de apă din sud.