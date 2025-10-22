Ultima ora
Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
22 oct. 2025 | 13:30
de Iulia Kelt

Tinerii din Generația Z nu mai pot conversa la locul de muncă fără inteligența artificială, conform unui studiu

TEHNOLOGIE
Schimbare de atitudine în cazul celor din Generația Z / Foto: preluare Yahoo News

Un studiu recent arată că aproape jumătate dintre angajații tineri din Marea Britanie preferă să se bazeze pe inteligența artificială atunci când trebuie să comunice cu colegii.

Mulți dintre cei intervievați spun că își formulează răspunsurile, e-mailurile sau replicile din ședințe cu ajutorul aplicațiilor precum ChatGPT sau Google Gemini, pentru a evita greșelile sau momentele de blocaj, scrie The Daily Mail.

Sondajul, realizat de rețeaua profesională Nova pe un eșantion de o mie de tineri cu vârste între 16 și 28 de ani, sugerează că aproape 45% dintre ei apelează constant la AI înaintea discuțiilor de la birou.

Tehnologia este văzută de mulți drept o metodă de a câștiga încredere și de a depăși teama de interacțiuni directe.

Tehnologia, „plasă de siguranță” pentru tinerii profesioniști

Rezultatele studiului arată că pandemia, munca la distanță și comunicarea digitală intensă au modificat semnificativ modul în care tinerii se raportează la conversațiile față în față.

Aproape 40% dintre respondenți recunosc că folosesc AI ca sprijin atunci când nu mai știu ce să spună în discuțiile cu colegii.

Unii merg chiar mai departe, o treime dintre participanți au mărturisit că repetă conversații întregi cu un chatbot înainte de întâlniri reale, pentru a testa reacțiile posibile ale interlocutorilor.

Andrea Marino, cofondator și director al platformei Nova, a explicat pentru Daily Mail că această tendință reflectă o problemă de încredere în sine la Generația Z.

„Tinerii sunt permanent conectați online, dar mai nesiguri ca oricând în interacțiunile directe. Într-o lume saturată de comunicare digitală, conversațiile autentice devin o competență rară”, a spus acesta.

Diferențe între bărbații și femeile Generației Z în ceea ce privește folosirea AI-ului

Analiza arată și o diferențiere de gen în modul de folosire a inteligenței artificiale: bărbații o utilizează mai des pentru pregătirea întâlnirilor, în timp ce peste jumătate dintre femei spun că se bazează pe AI mai ales pentru redactarea mesajelor profesionale.

Totodată, aproape 30% dintre tinerii intervievați au recunoscut că se confruntă cu anxietate socială în discuțiile cotidiene.

Deși majoritatea angajaților din Generația Z consideră că interacțiunile directe rămân esențiale, mai mult de un sfert declară că s-ar simți nesiguri fără a consulta un sistem AI înainte de o ședință sau o prezentare.

Studiul evidențiază o realitate nouă în cultura organizațională modernă: pentru mulți tineri, AI nu mai este doar un instrument de lucru, ci și un aliat emoțional în adaptarea la mediul profesional.

