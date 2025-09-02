Ultima ora
Cel puţin 800 de morţi în Afganistan, după un cutremur de suprafaţă. Guvernul taliban anunță și 2.500 de răniți. Sunt sate întregi prăbuşite. Update
02 sept. 2025 | 08:30
de Alexandru Puiu

Tichete de 18.500 de lei pentru românii cu mașini vechi. Cum funcționează noul program Rabla menit să te ajute să-ți schimba mașina

Actualitate
Tichete de 18.500 de lei pentru românii cu mașini vechi. Cum funcționează noul program Rabla menit să te ajute să-ți schimba mașina
Tichete Rabla 2025 / foto: Playtech

Începând cu luna septembrie 2025, românii cu mașini vechi pot accesa din nou programul Rabla, unul dintre cele mai importante mecanisme prin care statul sprijină înnoirea parcului auto și reducerea poluării. Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a confirmat lansarea sesiunii pentru persoane fizice, cu un buget total de 200 de milioane de lei , destinat exclusiv sprijinirii achiziției de autovehicule noi.

Noutatea acestei ediții constă în recalibrarea sprijinului financiar , astfel încât mai mulți beneficiari să aibă acces la program. Voucherele au valori diferite în funcție de tipul de propulsie ales, iar suma maximă care poate fi obținută este de 18.500 de lei pentru achiziția unui autoturism electric.

Cât valorează voucherul în funcție de tipul de mașină

Potrivit noului Ghid publicat de AFM, nivelurile sprijinului financiar pentru 2025 sunt:

Vezi și:
Noutăţi despre Programul Rabla 2025. Ministrul Mediului anunţă că sumele scad pentru anumite maşini
Ce înseamnă suspendarea programului Rabla, de fapt. Mulți români și-au dat mașina pe tichete și nu au ce să facă cu ele
  • 18.500 lei pentru un autovehicul 100% electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen
  • 15.000 lei pentru un plug-in hybrid sau o motocicletă electrică
  • 12.000 lei pentru un autovehicul hibrid clasic
  • 10.000 lei pentru un autovehicul cu motor termic (inclusiv GPL sau GNC) ori pentru o motocicletă cu combustie

Această diferențiere urmărește să încurajeze achiziția de mașini mai puțin poluante, dar și să ofere o alternativă accesibilă celor care nu își permit o electrică sau un hybrid avansat.

Cum funcționează programul Rabla în 2025

Procesul de înscriere pentru persoane fizice va fi disponibil la finalul lunii septembrie, după ce dealerii auto autorizați finalizează etapa pregătitoare. Aceștia au rolul de a asigura că mecanismul este complet funcțional și că tranzacțiile se pot desfășura rapid și transparent.

Pentru a accesa programul, românii trebuie să caseze un autovehicul vechi și să depună documentele solicitate la dealerul selectat. După validare, voucherul se aplică direct la achiziția unei mașini noi, reducând prețul final.

Conform regulilor stabilite, mașina predată trebuie să fie înmatriculată în România și să aibă o vechime de cel puțin opt ani.

Declarația oficială a AFM

Florin Bănică, președintele AFM, a explicat că această ediție a programului Rabla este adaptată la realitățile economice ale anului 2025:

„AFM vine în întâmpinarea celor care își doresc autovehicule mai puțin poluante, dar și în sprijinul industriei auto, care are nevoie de acest suport. Mult așteptatul program Rabla este lansat anul acesta și în condițiile impuse de noua ordonanță, iar calendarul său depinde de termenele procedurale pe care suntem obligați să le respectăm. În același timp, prin reducerea valorii voucherului pentru mașinile electrice, la 18.500 lei, răspundem situației economice actuale și permitem accesarea programului de un număr mai mare de beneficiari, în limita a 200 de milioane de lei alocate.”

Oficialul a subliniat că elaborarea noului Ghid a fost făcută în urma unor consultări cu industria auto, pentru ca programul să răspundă atât obiectivelor de mediu, cât și nevoilor pieței interne.

Rabla, între tranziția verde și realitățile din piață

De-a lungul timpului, programul Rabla a fost unul dintre cele mai populare instrumente de sprijin guvernamental, însă ediția din 2025 vine cu o schimbare semnificativă: valoarea voucherului pentru electrice a fost redusă de la nivelurile din anii trecuți, pentru a permite distribuirea fondurilor unui număr mai mare de beneficiari.

Astfel, programul își păstrează rolul de accelerator al tranziției către un transport mai curat , dar rămâne atent și la constrângerile economice. Prin stimularea achiziției de autovehicule noi, mai sigure și mai puțin poluante, Rabla contribuie direct la scăderea emisiilor și la modernizarea flotei auto naționale, unde vârsta medie a mașinilor depășește încă 16 ani.

Prima zi de toamnă aduce caniculă. Zonele afectate de codul galben de căldură
Recomandări
Medicamentul mai bun ca aspirina în prevenirea infarctului și accidentelor vasculare cerebrale. Ce au descoperit oamenii de știință
Medicamentul mai bun ca aspirina în prevenirea infarctului și accidentelor vasculare cerebrale. Ce au descoperit oamenii de știință
Coaliția discută posibilitatea majorării TVA la 23% din 2026. Ce înseamnă asta pentru fiecare dintre noi
Coaliția discută posibilitatea majorării TVA la 23% din 2026. Ce înseamnă asta pentru fiecare dintre noi
Drepturile tale când vecinul nu vrea să repare gardul comun. Ce spun experții
Drepturile tale când vecinul nu vrea să repare gardul comun. Ce spun experții
Noul trend de pe TikTok care se lasă cu amenzi pentru părinți, după ce copiii sună la 112
Noul trend de pe TikTok care se lasă cu amenzi pentru părinți, după ce copiii sună la 112
2 septembrie în istorie: de la tragedii urbane la momente de cotitură mondială
2 septembrie în istorie: de la tragedii urbane la momente de cotitură mondială
iPhone 17 pregătește o mutare neașteptată în Europa: SIM-ul fizic ar putea deveni istorie
iPhone 17 pregătește o mutare neașteptată în Europa: SIM-ul fizic ar putea deveni istorie
Cum am ajuns să avem cele mai ieftine apartamente și case din Europa, deși pare imposibil. Cât plătești pe metru pătrat util în România
Cum am ajuns să avem cele mai ieftine apartamente și case din Europa, deși pare imposibil. Cât plătești pe metru pătrat util în România
Noile schimbări la cartea funciară în 2025. Ce trebuie să știe cumpărătorii și proprietarii de locuințe
Noile schimbări la cartea funciară în 2025. Ce trebuie să știe cumpărătorii și proprietarii de locuințe
Revista presei
Adevarul
Ce spune despre români livratorul din Bangladesh lovit pe o stradă din Capitală
Playsport.ro
OFICIAL | Jose Mourinho s-a despărțit de Fenerbahce! O nouă experiență nefericită pentru „The Special One”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Horoscop zilnic, 2 septembrie 2025. Ce zodie face o alegere care îi schimbă destinul
Playtech Știri
Cristina Scarlevschi, ispita de la Insula Iubirii, s-a întâlnit cu Nicușor Dan la Chișinău: „Mă simt recunoscătoare și mândră”
Playtech Știri
Când se face zacusca? Aşa profiţi din plin de gustul dulce al legumelor bine coapte
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!