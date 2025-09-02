Tichete de 18.500 de lei pentru românii cu mașini vechi. Cum funcționează noul program Rabla menit să te ajute să-ți schimba mașina

Începând cu luna septembrie 2025, românii cu mașini vechi pot accesa din nou programul Rabla, unul dintre cele mai importante mecanisme prin care statul sprijină înnoirea parcului auto și reducerea poluării. Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a confirmat lansarea sesiunii pentru persoane fizice, cu un buget total de 200 de milioane de lei , destinat exclusiv sprijinirii achiziției de autovehicule noi.

Noutatea acestei ediții constă în recalibrarea sprijinului financiar , astfel încât mai mulți beneficiari să aibă acces la program. Voucherele au valori diferite în funcție de tipul de propulsie ales, iar suma maximă care poate fi obținută este de 18.500 de lei pentru achiziția unui autoturism electric.

Cât valorează voucherul în funcție de tipul de mașină

Potrivit noului Ghid publicat de AFM, nivelurile sprijinului financiar pentru 2025 sunt:

18.500 lei pentru un autovehicul 100% electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen

15.000 lei pentru un plug-in hybrid sau o motocicletă electrică

12.000 lei pentru un autovehicul hibrid clasic

10.000 lei pentru un autovehicul cu motor termic (inclusiv GPL sau GNC) ori pentru o motocicletă cu combustie

Această diferențiere urmărește să încurajeze achiziția de mașini mai puțin poluante, dar și să ofere o alternativă accesibilă celor care nu își permit o electrică sau un hybrid avansat.

Cum funcționează programul Rabla în 2025

Procesul de înscriere pentru persoane fizice va fi disponibil la finalul lunii septembrie, după ce dealerii auto autorizați finalizează etapa pregătitoare. Aceștia au rolul de a asigura că mecanismul este complet funcțional și că tranzacțiile se pot desfășura rapid și transparent.

Pentru a accesa programul, românii trebuie să caseze un autovehicul vechi și să depună documentele solicitate la dealerul selectat. După validare, voucherul se aplică direct la achiziția unei mașini noi, reducând prețul final.

Conform regulilor stabilite, mașina predată trebuie să fie înmatriculată în România și să aibă o vechime de cel puțin opt ani.

Declarația oficială a AFM

Florin Bănică, președintele AFM, a explicat că această ediție a programului Rabla este adaptată la realitățile economice ale anului 2025:

„AFM vine în întâmpinarea celor care își doresc autovehicule mai puțin poluante, dar și în sprijinul industriei auto, care are nevoie de acest suport. Mult așteptatul program Rabla este lansat anul acesta și în condițiile impuse de noua ordonanță, iar calendarul său depinde de termenele procedurale pe care suntem obligați să le respectăm. În același timp, prin reducerea valorii voucherului pentru mașinile electrice, la 18.500 lei, răspundem situației economice actuale și permitem accesarea programului de un număr mai mare de beneficiari, în limita a 200 de milioane de lei alocate.”

Oficialul a subliniat că elaborarea noului Ghid a fost făcută în urma unor consultări cu industria auto, pentru ca programul să răspundă atât obiectivelor de mediu, cât și nevoilor pieței interne.

Rabla, între tranziția verde și realitățile din piață

De-a lungul timpului, programul Rabla a fost unul dintre cele mai populare instrumente de sprijin guvernamental, însă ediția din 2025 vine cu o schimbare semnificativă: valoarea voucherului pentru electrice a fost redusă de la nivelurile din anii trecuți, pentru a permite distribuirea fondurilor unui număr mai mare de beneficiari.

Astfel, programul își păstrează rolul de accelerator al tranziției către un transport mai curat , dar rămâne atent și la constrângerile economice. Prin stimularea achiziției de autovehicule noi, mai sigure și mai puțin poluante, Rabla contribuie direct la scăderea emisiilor și la modernizarea flotei auto naționale, unde vârsta medie a mașinilor depășește încă 16 ani.