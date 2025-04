Theo Zeciu, despre filmul Buzz House 2. Care a fost cel mai amuzant moment de la filmări: “Noi am purtat aceleași haine!” VIDEO EXCLUSIV

Theo Zeciu, unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din România, face parte din influencerii contactați de Selly pentru a participa la Buzz House 2. Acesta a jucat și în filmul care poartă numele reality show-ului online, iar, în exclusivitate pentru Playtech, tânărul ne-a dezvăluit cum au decurs filmările și care a fost cel mai amuzant moment trăit pe platouri.

Nu este prima oară când Theo Zeciu lucrează alături de Selly, cei doi fiind obișnuiți unul cu celălalt. Filmările Buzz House 2 au decurs ca la carte, la fel ca orice proiect demarat de cunoscutul creator de conținut.

Theo Zeciu ne-a vorbit și despre cel mai amuzant moment care a avut loc pe platourile de filmare de la Buzz House 2. Actorii au fost nevoiți să poarte aceleași haine, astfel că nu puteau să le murdărească, însă unul dintre ei a avut parte de un mic accident:

“Noi aveam niște haine pentru film de care nu ne schimbam. Noi am purtat aceleași haine. Maxim aveam câteva dubluri la hainele respective. La un moment dat era pauză de masă și trebuia să mâncăm. Ne schimbam hainele ca în cazul în care dăm pe noi, să nu murdărim hainele respective. Albert NBN s-a dus așa și a vârsat direct mâncarea de cartofi pe el. Am râs rău de tot. Eu nu am fost acolo, mi-au povestit și mie, mi s-a părut amuzant rău de tot!”

De asemenea, Theo Zeciu a punctat că la filmări s-au luat toate măsurile de siguranță pentru ca totul să se desfășoare într-un mediu sigur. Artistul a văzut, la fel ca mulți alții, produsul final la premieră, ținând cont că a trecut printr-o perioadă dificilă, confruntându-se cu un deces în familie:

“Nu au existat accidentări, nu s-a lovit nimeni. A fost super OK și foarte safe! Au existat scene în care coboram de pe geam, am fost ținuți în ham. A fost totul sigur! Mi s-a părut diferit filmul pentru că e altă distribuție, în primul rând. Nu știu să îți zic diferențe pentru că nu m-am uitat cu atenție la primul, iar pe al doilea îl văd acum. Am emoții, trebuie să îl văd! Nu toți îl vedem la premieră, însă eu am avut o perioadă mai dificilă și nu am avut timp să stau, să umblu. Asta a fost toată chestia!”