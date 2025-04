Gheboasă, adevărul despre relația cu Luiza. S-au despărțit sau nu: “Nici nu îmi doream să am un răspuns concret!” VIDEO EXCLUSIV

În ultima perioadă, internauții au făcut numeroase speculații legate de povestea de iubire pe care Gheboasă o trăiește alături de partenera lui, Luiza. Fanii le-au pus o mulțime de întrebări în legătură cu o eventuală despărțire, astfel că artistul a spulberat toate ipotezele și a spus, în exclusivitate pentru Playtech Știri, care este adevărul, de fapt.

În urmă cu doar câteva săptămâni, Gheboasă ar fi fost surprins alături de altă femeie în mașină, astfel că internauții au crezut că partenera lui, Luiza, s-a decis să pună capăt relației. Totuși, lucrurile stau complet diferit! Artistul ne-a mărturisit că totul a făcut parte din promovarea unei piese care urmează să fie lansată, iar legătura cu iubita lui este foarte puternică, astfel că nu se poate pune problema de infidelitate:

„Urmează să lansăm cel mai mare banger al lui Gheboasă, în care protagonista din clip, mai exact iubita mea, Luiza, este actrița principală. Acolo ea este înșelată, mă prinde cu o tipă. Aceasta este povestea din spatele videoclip-ului. Am vrut să o transpunem în realitate, am și reușit. Piesa, cu siguranță, va avea succes! Eu niciodată nu am avut un răspuns concret, nici nu îmi doream să am un răspuns concret. Dacă vrei să răspund la întrebarea “Ai înșelat-o vreodată cu cineva?”, în niciun caz. Urmează un proiect foarte tare!”