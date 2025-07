The Urs, artistul care învață o generație să iubească locuiește cu chirie: „Când o să fac bani, nu o să stau la București”

The Urs este artistul care, prin piesele sale de dragoste, învață generația tânără — și nu numai — să iubească. Puțini știu însă că versurile lui nu sunt scrise doar ca să dea bine în fața publicului, ci sunt inspirate direct din viața sa. Și-a deschis sufletul și a vorbit despre momentele grele și despre motivul pentru care încă nu vrea să devină tată.

The Urs, dezvăluiri emoționante. De ce nu este gata să fie părinte

Scurtu Gheorghe, cunoscut pe numele de scenă The Urs, are 29 de ani și este originar din Republica Moldova. Publicul român l-a cunoscut prin intermediul pieselor Apa, care i-a fost și rampă de lansare, și Tărâmul interzis.

Versurile sale combină emoția și ritmul într-un stil care le-a ajuns rapid la inimă ascultătorilor. Mai ales că toate sunt inspirate chiar din viața lui și din iubirea pe care i-o poartă soției sale.

Ana i-a fost alături în cele mai grele momente și l-a susținut când luminița de la capătul tunelului nici măcar nu se întrezărea. Deși a început să muncească încă din clasa a opta, când a plecat în Moscova să lucreze pe șantier, și a încercat să scrie pentru mulți artiști mai cunoscuți, The Urs a trecut prin perioade în care nu avea bani nici măcar de chirie.

Ana a fost cea care a susținut casa atunci, și nu doar financiar. Femeia i-a fost stâlp partenerului său atunci când acesta se confrunta cu depresia și nici nu visa la ceea ce are acum.

„Nu știi încotro s-o iei. Ce să faci. E oribil. Alea au fost momentele când Ana m-a cărat în spate. Eu eram în depresie. Eu încercam. Am scris piese pentru artiști. Am scris piese pentru băieți și nu mi-au mai dat bani. La începutul relației a fost mai greu. Cred că astea ne-au ajutat, că am trecut peste grele la început”, și-a amintit The Urs în podcastul Acasă la Măruță.

„Am părinți care nu mai pot să muncească”

Acum, The Urs are o comunitate impresionantă și este considerat un exemplu. Cu toate acestea, locuiește cu chirie în București și nu se gândește încă să devină tată. Poartă pe umeri grija părinților săi, care nu-și mai pot câștiga singuri banii.