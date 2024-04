Cum arată soția lui The URS, cântăreţul din Republica Moldova care a cucerit România. Cei doi, surprinşi împreună

Solistul The URS, pe numele său real Gheorghe Scurtu, a cucerit fanii din România. Moldoveanul originar din Sîngerei, Republica Moldova, a devenit cunoscut odată cu lansarea piesei „Tărâmul interzis”, care a adunat peste 13.000.000 de vizualizări pe Youtube. Deși îl știe toată lumea, soția lui preferă să stea în umbră. Pe rețelele de socializare, artistul publică destul de rar imagini cu cea care i-a cucerit inima. Iată cum au fost surprinși recent.

The URS, pe numele lui adevărat Scurtu Gheorghe, s-a născut în Republica Moldova. Solistul de 30 de ani a ieșit din anonimat după ce a lansat piesa „Tărâmul interzis”, care răsună acum la toate radiourile din țară. El mărturisea că pasiunea pentru muzică i-a fost insuflată de către mama sa, care era pasionată de vioară. Așa a început să cânte muzică rock. În clasa a 8-a, solistul a plecat în Moscova să lucreze în construcții pentru a strânge banii pentru o chitară electrică.

Invitat la Matinalii Digi FM, el a dezvăluit cât de greu a fost drumul către topurile din România. A fost nevoit să muncească de mic pentru a-și realiza visul de a cânta. Prima piesă a lansat-o în 2013, sub un alt nume.

„M-am apucat de muzică prin clasa 6-a, a 7-a. Eram fan rock și voiam să fiu chitarist într-o trupă rock. Nu doar eu, ci și fratele meu. Voiam să facem o trupă și am mers în Moscova să muncim în construcții. Mama noastră lucra în Moscova atunci. Am mers să cumpărăm primele chitări, am cumpărat și primul computer la care am făcut primele mele instrumentaluri în 2010, când am avut piciorul în ghips în urma unei fracturi deschise. Am fost nevoit să stau acasă și am zis să fac ceva cu sens în tot timpul ăsta, ceva pentru mine”, a povestit The URS.