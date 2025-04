„The Last of Us” revine într-o ediție completă cu ambele jocuri remasterizate: Vești bune pe fondul mai multor incertitudini legate de franciză

Studioul Naughty Dog anunță o nouă relansare a francizei „The Last of Us”, de această dată sub forma unei ediții complete care reunește cele două titluri remasterizate pentru PlayStation 5: „The Last of Us Part I” și „The Last of Us Part II Remastered”.

O nouă ediție pentru fanii seriei The Last of Us, de această dată cu ambii protagoniști

Versiunea, intitulată oficial The Last of Us Complete, este disponibilă deja în format digital, iar varianta fizică va fi lansată pe 10 iulie 2025.

Pachetul vine în contextul unei serii cunoscute pentru multiplele ediții reeditate, dar și pentru succesul comercial susținut.

Part I, un remake al jocului original din 2013, a fost lansat în 2022 pentru PS5, urmat de versiunea remasterizată a Part II în 2024.

Ediția de colecție vine cu materiale exclusive

Pentru colecționari și fanii seriei, ediția fizică oferă o variantă specială disponibilă exclusiv prin magazinul online PlayStation.

Ea include cele două jocuri pe discuri separate, într-un ambalaj tip steelbook, precum și o serie de materiale adiționale: capitolul prequel Left Behind, primele patru numere din seria de benzi desenate The Last of Us: American Dreams cu coperte noi, patru litografii artistice și o scrisoare de mulțumire din partea directorului creativ Neil Druckmann.

Prețul acestei ediții este de 109,99 dolari în SUA, iar precomenzile sunt deja deschise, potrivit Eurogamer.

Incertidini privind viitorul francizei

Lansarea vine în contextul unei incertitudini privind viitorul francizei. Deși Druckmann sugera în 2024 că povestea mai are „cel puțin un capitol”, în martie 2025 a declarat că „nu e sigur” că va exista o continuare.

În paralel, universul narativ se extinde prin intermediul serialului produs de HBO, a cărui a doua serie debutează duminică, 13 aprilie.

Aceasta va include personaje noi, precum Gale, interpretată de Catherine O’Hara, și va extinde evenimentele din jocul Part II.

Al treilea sezon este deja confirmat, iar showrunner-ul Craig Mazin a indicat că serialul ar putea avea până la patru sezoane.

Prin ediția completă, Naughty Dog pare să ofere o sinteză a parcursului seriei până în prezent, deși nu este clar dacă aceasta va rămâne forma definitivă a poveștii.

În lipsa unui anunț oficial privind un eventual Part III, The Last of Us Complete ar putea reprezenta, pentru moment, forma cea mai cuprinzătoare a universului creat de Naughty Dog.