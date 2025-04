Se pregătește lansarea Last of Us Part 2 Remastered: Cum obții o reducere substanțială

The Last of Us Part 2 Remastered, una dintre cele mai așteptate lansări pentru PC din acest an, urmează să fie disponibil oficial pe 3 aprilie.

Cu toate acestea, jucătorii pot deja să își asigure o copie la un preț redus prin intermediul Green Man Gaming.

Retailerul online oferă o reducere de 15% pentru achiziția versiunii Steam, utilizând codul APR15 la finalizarea comenzii. Astfel, prețul standard de 49,99 de dolari este redus la 42,49 de dolari, scrie Polygon.

Lansarea pe PC marchează un nou capitol în strategia Sony de a aduce unele dintre cele mai populare exclusivități PlayStation pe platforma Steam, în urma succesului unor titluri precum God of War, Horizon Zero Dawn și Marvel’s Spider-Man.

Îmbunătățiri vizuale și conținut nou pentru PC la Last of Us Part 2 Remastered

Versiunea remasterizată a The Last of Us Part 2 a debutat inițial pe PlayStation 5 în ianuarie 2024, oferind numeroase îmbunătățiri tehnice.

Pe lângă grafica optimizată, remasterizarea include timpi de încărcare mai rapizi, opțiuni extinse de accesibilitate, comentarii ale dezvoltatorilor și un nou mod de joc roguelike, No Return.

Versiunea pentru PC aduce în plus suport pentru monitoare ultrawide și posibilitatea de a rula jocul la rate de cadre deblocate.

Opțiunile le permit jucătorilor să beneficieze de o experiență vizuală superioară, adaptată configurațiilor hardware moderne.

În plus, No Return primește conținut suplimentar, incluzând două personaje noi și patru hărți adiționale, extinzând astfel posibilitatea de a juca din nou acest mod.

Sony continuă, de altfel, să integreze caracteristici menite să mențină experiența autentică PlayStation și pe PC.

Printre acestea se numără compatibilitatea completă cu funcțiile controllerului DualSense atunci când este conectat prin cablu.

Astfel, utilizatorii pot experimenta feedback-ul haptic și triggerele adaptive, elemente care contribuie la imersiunea în universul jocului.

Un titlu de referință pentru fanii seriei

The Last of Us Part 2 a fost unul dintre cele mai apreciate jocuri ale generației anterioare, câștigând numeroase premii, inclusiv Game of the Year la The Game Awards 2020.

Povestea intensă, combinată cu mecanici de joc rafinate și un univers detaliat, a consolidat poziția francizei printre cele mai influente din industria gamingului.

Lansarea remasterizată pentru PC oferă atât noilor jucători, cât și fanilor seriei ocazia de a (re)descoperi aventurile lui Ellie într-un format tehnic superior.

În plus, totul vine într-un moment oportun, având în vedere interesul crescut generat de al doilea sezon al serialului HBO, inspirat din evenimentele jocului.

Pentru cei care vor să achiziționeze jocul înainte de lansarea oficială, oferta Green Man Gaming reprezintă o oportunitate de a economisi și de a se pregăti pentru o experiență de joc captivantă pe PC.