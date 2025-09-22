Tezaur de monede vechi de 1.600 de ani descoperit în Galileea: dovadă a ultimei revolte evreiești împotriva romanilor

Arheologii au scos la iveală un tezaur de 22 de monede din cupru, vechi de circa 1.600 de ani, ascunse într-un sistem de tunele din Galileea.

Descoperirea confirmă folosirea complexului subteran în timpul ultimei mari revolte evreiești împotriva Imperiului Roman, cea condusă de Gallus în anul 351 e.n.

O descoperire rară în complexul de la Hukok

Monedele au fost găsite în complexul de ascunzători de la Hukok, un labirint subteran folosit de evrei în perioade de criză. Până acum, situl era asociat cu două conflicte majore:

Marea Revoltă evreiască (66–70 e.n.) și Revolta lui Bar Kochba (132–135 e.n.). Totuși, analiza arată că tezaurul aparține unei perioade mai târzii, fiind emis sub împărații Constantius II (337–361 e.n.) și Constans I (337–350 e.n.).

Monedele erau ascunse într-o crăpătură la capătul unui tunel îngust, sugerând că proprietarii intenționau să revină după ce pericolul ar fi trecut.

Faptul că au rămas acolo timp de secole indică probabil pierderea comunității care le-a depozitat, într-un context de violențe și represalii romane.

Reprezentanții Israel Antiquities Authority (IAA) consideră că această descoperire oferă „probabil dovezi unice” că sistemul de la Hukok a fost reutilizat și în timpul revoltei lui Gallus, un episod istoric despre care există mult mai puține mărturii decât despre conflictele anterioare, scrie Live Science.

Cum se rezista în vremuri de criză

Complexul subteran de la Hukok nu era doar un simplu refugiu. Dovezile arheologice arată că localnicii îl foloseau și pentru ritualuri religioase sau activități cotidiene.

Prezența monedelor confirmă nu doar intenția de a le proteja de jaf, ci și existența unei economii active în rândul comunității aflate sub presiunea Imperiului Roman.

Studiile arată că instinctul de a ascunde bunuri valoroase în perioade de conflict era comun în antichitate. În cazul Galileei, acest obicei reflectă încercările disperate ale populației evreiești de a rezista dominației romane și de a-și păstra identitatea culturală și religioasă.

Cercetătorii subliniază că rezultatele experimentelor arheologice de la Hukok completează tabloul istoric al revoltei lui Gallus, despre care izvoarele scrise oferă informații limitate.

Tezaurul demonstrează că, și după revoltele binecunoscute din secolele I și II, populația evreiască continua să recurgă la aceleași metode de supraviețuire.

Următoarele etape ale cercetării

Descoperirea urmează să fie analizată în detaliu în revista Israel Numismatic Research. Arheologii vor încerca să stabilească contextul exact al ascunderii monedelor și să afle dacă în apropiere se află și alte depozite similare.

Ostele, ceramica și alte artefacte găsite în aceleași galerii ar putea oferi informații suplimentare despre viața comunității care a folosit acest complex subteran.

Mai mult decât atât, cercetătorii plănuiesc să studieze modul în care aceste ascunzători au fost adaptate și reutilizate de-a lungul secolelor.