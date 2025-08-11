Testul australian care a dezvăluit surprize majore la SUV-urile moderne, inclusiv electrice

SUV-urile domină tot mai mult piața auto globală, iar în unele regiuni au depășit deja jumătate din vânzările totale. În acest context, jurnaliștii australieni de la CarExpert au decis să verifice dacă modelele actuale – fie ele cu motoare termice, hibride sau complet electrice – mai păstrează abilități reale de offroad. Rezultatele testului aplicat pe 16 SUV-uri au fost surprinzătoare, cu performanțe remarcabile pentru câteva modele și eșecuri răsunătoare pentru altele.

În competiție au intrat modele japoneze consacrate precum Honda CR-V, Mazda CX-5, Mazda CX-60, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Subaru Forester și Toyota RAV4, dar și SUV-uri sud-coreene (Hyundai Tucson, Kia Sportage, KGM Torres), europene (Skoda Karoq, VW Tiguan), chineze (Jaecoo J7, Haval H6 GT) și două electrice – VW ID.5 și Kia EV5. Toate au fost testate în variante cu tracțiune integrală, iar probele au fost gândite pentru a scoate la iveală atât rigiditatea structurală, cât și performanța sistemelor 4×4 în condiții dificile.

Rigiditatea structurală: surprize neplăcute pentru unele mărci

Primul test a vizat rigiditatea torsională, prin poziționarea mașinii pe denivelări diagonale și verificarea funcționării ușilor. Majoritatea SUV-urilor au trecut cu bine această probă, confirmând progresele producătorilor în materie de rezistență structurală.

Totuși, KGM Torres, succesorul mărcii Ssang Yong, a eșuat spectaculos: odată deschisă, portiera nu a mai putut fi închisă până când mașina nu a fost readusă pe o suprafață plană, semn al unei deformări structurale majore. Nici Nissan X-Trail nu a scăpat fără emoții – deși ușa s-a închis, aceasta a atins pragul, indicând o anumită flexibilitate a caroseriei.

Testele de tracțiune: performanțe de top pentru Skoda Karoq, eșecuri pentru modelele cu prioritizare greșită a punților

A doua probă a fost o urcare pe asfalt acoperit cu role metalice, simulând pierderea aderenței pe diferite combinații de roți. Modele precum Hyundai Tucson, Kia Sportage și VW Tiguan s-au descurcat excelent, dar Skoda Karoq a impresionat cel mai mult, fiind singurul SUV care a reușit să avanseze chiar și atunci când toate cele patru roți se aflau pe role.

Pe de altă parte, mașinile cu tracțiune prioritară pe față au cedat rapid când aderența a rămas doar pe o roată spate, iar Mazda CX-60 – cu prioritate pe puntea spate – a eșuat în momentul în care cuplul a trebuit transferat către puntea față. Jaecoo J7 a avut una dintre cele mai slabe prestații, nereușind niciun fel de urcare și afișând mesaje de supraîncălzire a transmisiei.

Offroad real: probleme pentru electrice și pentru mărci cu tradiție în 4×4

Ultimul test, desfășurat pe un teren nisipos cu pietriș și înclinații pronunțate, a evidențiat limitele unor SUV-uri care altădată erau considerate campioane ale tracțiunii. Subaru Forester, cândva lider în acest gen de probe, a oferit o performanță mediocră, iar Toyota RAV4 a dezamăgit atât pe role, cât și în urcare reală.

Modelele electrice VW ID.5 și Kia EV5 nu au reușit să-și gestioneze eficient distribuția de cuplu între roți, deși, teoretic, sistemele electrice permit o reacție mai rapidă și precisă. Honda CR-V a decuplat puntea spate încă din proba cu role, din cauza supraîncălzirii sistemului AWD, iar Nissan X-Trail a afișat erori electronice. În cazul KGM Torres, problemele au fost multiple, de la lipsa de rigiditate structurală până la aprinderea martorului „Check Engine” în timpul urcării.

Testul australian a arătat că nu toate SUV-urile moderne, indiferent de tipul de propulsie, pot face față provocărilor de teren accidentat, în ciuda designului robust și a promisiunilor de marketing. În timp ce câteva modele au demonstrat o tracțiune impecabilă și o construcție solidă, altele au scos la iveală limitări majore, ridicând întrebări despre cât de pregătite sunt, de fapt, SUV-urile actuale pentru adevăratul offroad.