11 sept. 2025 | 19:13
de Vieriu Ionut

Testamentul secret al designerului Armani a fost dezvăluit. Cine moşteneşte averea de 2 miliarde de euro

Testamentul secret al designerului Armani a fost dezvăluit. Cine moşteneşte averea de 2 miliarde de euro
Testamentul lui Giorgio Armani a fost dezvăluit

Moda mondială trece printr-un moment istoric după ce testamentul secret al lui Giorgio Armani a fost dezvăluit. Designerul, considerat „Regele eleganței italiene”, a lăsat în urmă nu doar o moștenire artistică uriașă, ci și o avere estimată la peste 11 miliarde de euro, ale cărei destinații au fost mult timp un mister. Documentele care stabilesc împărțirea patrimoniului său au fost făcute publice recent, oferind primele răspunsuri la întrebarea care a frământat lumea modei: cine va controla imperiul Armani după dispariția sa.

Două testamente scrise de mână și păstrate în secret

Armani a murit pe 4 septembrie, la vârsta de 91 de ani, dar ultimele dorințe ale designerului au ieșit la iveală abia câteva zile mai târziu. Notarul Elena Terrenghi a confirmat deschiderea a două testamente, redactate la începutul lunii aprilie 2025. Ambele documente au fost scrise de mână și păstrate în plicuri sigilate, fapt care a alimentat speculații cu privire la conținutul lor.

Rămâne de văzut dacă cel de-al doilea testament modifică parțial sau integral pe primul, dar cert este că ambele stabilesc atât împărțirea averii uriașe, cât și liniile directoare pentru viitorul casei de modă Giorgio Armani Spa.

Zi de doliu în Milano pentru Giorgio Armani. Designerul va fi înmormântat luni într-un mic sat din Italia
Cauza morții lui Giorgio Armani. Ce au dezvăluit apropiații despre ultimele zile ale celebrului designer italian

Moștenirea impresionantă a „Regelui Giorgio”

Armani nu a avut copii, ceea ce i-a oferit libertatea de a decide fără restricții asupra destinației averii sale. Printre bunurile personale se numără vile spectaculoase în destinații exclusiviste precum New York, Paris, St. Tropez sau Antigua, dar și proprietăți unice în Italia, precum vila istorică din Forte dei Marmi.

La acestea se adaugă iahturi de lux, colecții de artă și investiții importante în companii italiene și internaționale, inclusiv participații la EssilorLuxottica și The Italian Sea Group. Cel mai important activ rămâne însă compania Giorgio Armani Spa, unde designerul deținea 99,9% din acțiuni, restul revenind Fundației Armani.

Printre membrii apropiați ai familiei se numără sora Rosanna și nepoatele Andrea Camerana, Silvana și Roberta Armani. Lor li se adaugă colaboratorii de încredere, precum Leo Dell’Orco, omul de bază care a condus efectiv grupul în ultimii ani.

Fundația Armani, rol central în viitorul companiei

Designerul a planificat cu minuțiozitate continuitatea brandului său. În ultimii ani, a actualizat statutul companiei, introducând mai multe clase de acțiuni, iar zvonurile indică faptul că cele mai puternice dintre acestea, categoriile A și F, ar putea fi alocate Fundației Armani.

Această decizie ar asigura stabilitatea și independența companiei, evitând fragmentarea controlului și păstrând direcția artistică și managerială trasată de fondator. În testament, Armani ar fi recomandat ca sediul central al brandului să rămână în Italia și ca o eventuală listare la bursă să nu fie discutată mai devreme de cinci ani.

Astfel, chiar și după dispariția sa, Armani a lăsat clar orientarea pe care o dorește pentru compania care îi poartă numele.

Milano îl onorează pe maestru în timpul Săptămânii Modei

În paralel cu dezvăluirea testamentului, Milano se pregătește pentru o ediție specială a Săptămânii Modei, prima fără Giorgio Armani. Evenimentul programat între 23 și 29 septembrie va fi dedicat în totalitate memoriei sale.

„Sărbătorim Săptămâna Modei de la Milano în memoria unuia dintre fondatorii săi: Giorgio Armani. Moștenirea sa creativă, antreprenorială și umană este cu siguranță neprețuită”, a declarat Carlo Capasa, președintele Camerei Italiene de Modă.

Primarul Giuseppe Sala a confirmat, la rândul său, înscrierea designerului în Registrul Famedio, locul unde sunt omagiați cei care au făcut Milano măreț prin talent și viziune.

