Cauza morții lui Giorgio Armani. Ce au dezvăluit apropiații despre ultimele zile ale celebrului designer italian

Lumea modei este în doliu după dispariția unuia dintre cei mai mari creatori ai secolului. Giorgio Armani a murit joi, 4 septembrie, la vârsta de 91 de ani, în locuința sa din Milano. Fondatorul imperiului Armani și-a petrecut ultimele clipe alături de familie și de Leo Dell’Orco, partenerul său din ultimii 20 de ani.

Problemele de sănătate din ultimele luni

Vestea a fost confirmată de casa de modă printr-un comunicat oficial: „Cu profundă durere, Grupul Armani anunță trecerea în neființă a creatorului, fondatorului și forței sale motrice neobosite: Giorgio Armani. Domnul Armani, așa cum era numit cu respect și admirație de angajați și colaboratori, s-a stins liniștit, înconjurat de cei dragi. Incurabil de pasionat, a muncit până în ultimele zile.”

Deși cauza oficială a morții nu a fost încă anunțată, apropiații au vorbit despre problemele medicale cu care s-a confruntat designerul în ultimele luni. Cu puțin timp înainte de a împlini 91 de ani, Armani a fost internat din cauza unei infecții pulmonare. Episodul l-a ținut departe de prezentarea colecției din iunie, un eveniment pe care nu îl ratase niciodată de la debutul imperiului său de modă.

După tratamentul din spital, s-a întors la reședința sa de pe Via Borgonuovo, în inima orașului Milano. Recuperarea a fost lentă, dar creatorul de modă italian a continuat să își mențină legătura cu echipa și să supervizeze proiectele. „Tireless” – așa cum l-au descris colaboratorii – a refuzat să se oprească din muncă, chiar și în fața problemelor de sănătate.

Nu era prima dată când sănătatea îi dădea semne de slăbiciune. În iunie 2024, cu un an înainte de dispariția sa, Giorgio Armani a lipsit de la o paradă de modă din cauza unei spitalizări. La doar trei zile după externare, a ținut însă să își salute personal invitații, chiar dacă nu a participat la show. Zvonurile despre starea sa de sănătate s-au intensificat atunci, dar designerul le-a redus la tăcere cu un mesaj scurt și tranșant: „Sunt bine.”

Ultimele zile din viața designerului

Potrivit apropiaților, cu doar câteva zile înainte de moarte, Armani a suferit o ușoară degradare a stării generale, provocată de o tulburare digestivă. Simptomele păreau banale și nu au dat semne că ar fi putut ascunde o problemă gravă. Surse citate de presa italiană au relatat că, în acea perioadă, Giorgio Armani se întorsese deja la obiceiurile cotidiene, mânca și vorbea la telefon cu prietenii apropiați.

Totuși, fragilitatea dobândită în urma infecției pulmonare și a altor episoade medicale anterioare i-au afectat rezistența. În noaptea de 3 spre 4 septembrie, starea lui s-a deteriorat brusc, iar joi dimineața, familia a anunțat decesul.

Dispariția lui Giorgio Armani marchează sfârșitul unei ere. Născut în 1934, el a schimbat definitiv fața modei italiene și internaționale, redefinind eleganța masculină și feminină prin linii simple, rafinate și atemporale. De la costumele impecabile purtate la Hollywood, până la parfumurile care au devenit simboluri ale stilului de viață, brandul Armani rămâne o moștenire globală.