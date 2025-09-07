Ultima ora
Zi de doliu în Milano pentru Giorgio Armani. Designerul va fi înmormântat luni într-un mic sat din Italia
Giorgio Armani (născut în 1934), designer de modă italian, în biroul său, 1986.. Foto: Profimedia

Creatorul de modă italian Giorgio Armani, decedat joi la vârsta de 91 de ani, va fi înmormântat luni după-amiază într-o ceremonie privată, în familie, într-o localitate din nordul Italiei, au anunțat autoritățile locale, citate de AFP.

Giorgio Armani, înmormântat luni

Potrivit Asociației Castelelor din Ducatul Parma, Piacenza și Pontremoli, funeraliile vor avea loc în biserica din San Martino, situată în satul medieval Rivalta, la aproximativ o sută de kilometri sud de Milano. Armani vizita adesea această comună, unde se află și mormântul mamei sale.

Zona va fi închisă publicului „din motive de securitate și pentru a garanta confidențialitatea funeraliilor, prevăzute pentru ora 13:30 GMT”, a precizat asociația într-un comunicat.

Zi de doliu la Milano

Primarul orașului Milano, Giuseppe Sala, a anunțat luni o zi de doliu în capitala economică a Italiei. Totodată, grupul Armani a comunicat că magazinele sale vor fi închise de la ora 15:00 până la sfârșitul zilei, în semn de respect pentru fondatorul brandului.

Între timp, mii de oameni au venit duminică la Armani Teatro din Milano, pentru a-i aduce un ultim omagiu. Printre cei prezenți s-au numărat fostul premier Matteo Renzi, compozitorul Ludovico Einaudi, președintele clubului Napoli, Aurelio De Laurentiis, dar și jucătorii de tenis Fabio Fognini și Flavia Pennetta. La intrare au fost depuse coroane impunătoare de trandafiri.

De la vedete de la Hollywood la lideri politici, numeroase personalități și-au exprimat respectul față de Giorgio Armani, considerat o legendă a modei și fondator al unuia dintre cele mai mari imperii din industria luxului.

