Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: "Am justificat achiziția"
13 aug. 2025 | 15:00
de Ozana Mazilu

Tesla se confruntă cu un exod masiv al conducerii, pe fondul încetinirii vânzărilor și al tensiunilor interne
Impactul asupra imaginii și viitorului Tesla

Tesla, unul dintre cele mai cunoscute nume din industria vehiculelor electrice, traversează o perioadă complicată nu doar pe piață, ci și în interiorul companiei. După ani în care era percepută ca un magnet pentru profesioniști de top, compania condusă de Elon Musk a pierdut, numai în acest an, zece dintre cei mai importanți executivi ai săi. Cea mai recentă plecare este cea a lui Piero Landolfi, care și-a anunțat decizia după aproape nouă ani în cadrul Tesla.

Acest val de demisii vine într-un context în care vânzările Tesla au încetinit, competiția din industria auto electrică este mai dură ca oricând, iar proiectele ambițioase din zona AI și robotică, precum supercomputerul Dojo sau robotul umanoid Optimus, trec prin schimbări majore și restructurări dureroase.

Piero Landolfi și plecările în lanț din vârful Tesla

Piero Landolfi, care s-a alăturat Tesla în octombrie 2016 ca Director of Services, Technical Operations, a urcat în timp până la poziția de Director of Services, North America. În mesajul său de adio publicat pe LinkedIn, el a descris experiența din companie ca fiind una plină de provocări, dar și de satisfacții profesionale, apreciind cultura organizațională bazată pe gândire „de la primul principiu” și pe mentalitatea de a „face lucrurile să se întâmple”.

Landolfi este doar cel mai recent nume dintr-o listă lungă. În februarie, Tesla l-a pierdut pe David Imai, iar în aprilie au urmat David Lau și Mark Westfall. În mai au plecat Prashant Menon și Vineet Mehta, iar iunie a adus plecările lui Omead Afshar, Milan Kovac (liderul echipei Optimus Humanoid Robot) și Jenna Ferrua (Director HR). În iulie a venit rândul lui Troy Jones, VP of Sales, Service, and Delivery pentru America de Nord, iar în august, pe lângă Landolfi, și Pete Bannon, VP Hardware Engineering (Chip Tech și Dojo Supercomputer), și-a anunțat plecarea.

Faptul că aceste demisii afectează aproape toate departamentele-cheie, de la vânzări și resurse umane până la inginerie de vârf și proiecte AI, amplifică percepția unui dezechilibru intern.

Dojo, Optimus și deciziile dificile ale lui Musk

Plecarea lui Pete Bannon este strâns legată de soarta proiectului Dojo, supercomputerul construit de Tesla pentru a antrena rețelele neuronale din spatele tehnologiilor Full Self-Driving și Optimus. Dojo a fost conceput pentru a reduce dependența companiei de cipurile Nvidia, însă, după investiții mari și dificultăți tehnice, Elon Musk a anunțat pe 10 august că proiectul este închis.

„Odată ce a devenit clar că toate drumurile duc spre AI6, a trebuit să închid Dojo și să iau decizii dificile privind personalul, deoarece Dojo 2 era o fundătură evolutivă”, a scris Musk pe platforma X. Această decizie, deși justificată prin rațiuni strategice, a alimentat percepția că Tesla trece printr-o perioadă de incertitudine tehnologică, exact în momentul în care competiția din AI și robotică devine tot mai acerbă.

În paralel, robotul umanoid Optimus, un alt proiect ambițios, pierde resurse și lideri cheie, ceea ce ridică întrebări despre ritmul și direcția dezvoltării sale. În acest context, trecerea unor foști lideri Tesla către companii din domeniul AI și robotică, precum Nimble — unde Landolfi este acum Senior VP of Operations — poate semnala o migrare a talentului către domenii percepute ca având un potențial de creștere mai rapid.

Un exod de asemenea amploare nu poate fi ignorat. Pe termen scurt, compania ar putea beneficia de un impuls în vânzări datorită creditului fiscal federal de 7.500 de dolari pentru achiziția de vehicule electrice, valabil până la 30 septembrie. Însă acest avantaj este temporar și nu rezolvă problema fundamentală: dificultatea de a păstra liderii care au contribuit la ascensiunea companiei.

În trecut, Tesla era considerată un mediu în care profesioniștii de top puteau inova fără constrângeri, atrași de viziunea lui Musk și de succesul modelelor 3 și Y. Astăzi, pe fondul încetinirii creșterii, al polarizării opiniei publice față de CEO și al presiunii competiției, compania pare să piardă din atractivitatea de odinioară.

Pe termen lung, provocarea reală pentru Tesla nu va fi doar să vândă mai multe mașini electrice, ci să-și recâștige reputația de loc unde cei mai buni oameni din industrie vor să rămână și să construiască. Dacă acest trend al plecărilor continuă, compania riscă nu doar să piardă know-how-ul intern, ci și să slăbească în fața rivalilor care se mișcă rapid pe piața globală a tehnologiilor verzi și inteligente.

