Tesla pregătește Model Y cu autonomie record, datorită unei noi baterii LG. Câți kilometri la un singur „plin” îți promite Elon Musk?

Tesla va lansa o versiune Model Y cu autonomie de aproximativ 700 km WLTP, grație unei baterii NCM de 78,4 kWh furnizate de LG Energy.

Tesla se pregătește să aducă o versiune îmbunătățită a SUV-ului său electric Model Y, care ar putea deveni unul dintre modelele cu cea mai mare autonomie din portofoliul companiei.

Potrivit Ministerului Industriei și Tehnologiei Informației din China (MIIT), citat de publicația CNEV Post, noul Model Y va putea parcurge până la 700 de kilometri în regim WLTP, o creștere de aproximativ 16% față de varianta Long Range actuală, care oferă 600 km cu o singură încărcare, scrie The Driven.

Baterie nouă, autonomie extinsă

Creșterea autonomiei se datorează introducerii unui nou pachet de baterii de 78,4 kWh, bazat pe o chimie Nickel-Cobalt-Mangan (NCM), produs de LG Energy.

Aceste baterii sunt deja folosite de Tesla pentru versiunea Long Range a Modelului 3 lansată recent în China și Australia, care oferă până la 750 km autonomie WLTP, un record pentru piața australiană.

Pe lângă autonomia superioară, noul Model Y ar urma să beneficieze și de o motorizare mai performantă, similară cu cea a Modelului 3 Long Range RWD, oferind o putere de vârf de 225 kW.

Lansarea oficială este așteptată spre finalul anului 2025, cel mai probabil în preajma sărbătorilor de iarnă, dacă Tesla urmează același calendar ca în cazul Modelului 3.

Deocamdată, nu este clar dacă varianta cu autonomie extinsă va fi disponibilă exclusiv pentru piața chineză sau dacă va fi exportată și către alte regiuni, inclusiv piețele cu volan pe dreapta, cum este cea din Australia.

Tesla Model Y, gamă tot mai diversificată

În prezent, Tesla oferă Model Y în trei versiuni: Standard Range RWD, Long Range AWD și Performance AWD.

Variantele produse la uzina GigaShanghai au prețuri care încep de la 58.900 de dolari australieni pentru versiunea cu un singur motor și 520 km autonomie, respectiv 68.900 de dolari pentru modelul Long Range.

Cea mai nouă versiune, Model Y Performance, include o serie de actualizări semnificative, design exterior revizuit, suspensie adaptivă, moduri de condus dedicate și jante Arachnid 2.0 de 21 de inci. Interiorul dispune de finisaje din fibră de carbon, ecran tactil de 16 inci și scaune sport ventilate.

Producția acestei versiuni de performanță a început la uzina GigaBerlin, iar livrările pentru piața australiană sunt programate între decembrie 2025 și februarie 2026.

Dacă noul Model Y cu autonomie de 700 km va intra în producție în Europa în 2026, Tesla ar putea consolida poziția modelului ca lider de eficiență în segmentul SUV-urilor electrice.

Până atunci, versiunea Long Range AWD, cu 600 km autonomie și livrări estimate pentru octombrie–noiembrie 2025, rămâne cea mai accesibilă opțiune pentru clienții care caută performanță și autonomie într-un pachet echilibrat.