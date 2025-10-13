Rugina de pe Tesla în doar patru ani, pretextul unor despăgubiri generoase. Cum a ajuns un șofer să primească aproximativ 10.000 de euro de la gigantul lui Elon Musk

De la simbolul mobilității viitorului la un caz judiciar neașteptat, Tesla se confruntă din nou cu acuzații legate de calitatea mașinilor sale. În Norvegia, una dintre cele mai dezvoltate piețe pentru automobile electrice, un avocat de top a reușit să câștige în instanță despăgubiri de aproape 10.000 de euro, după ce vehiculul său Tesla Model 3 a început să ruginească profund la doar patru ani de la achiziție. Verdictul a atras atenția întregii industrii auto, fiind considerat un precedent cu implicații majore pentru producătorul american.

Cum a apărut disputa dintre avocat și Tesla

Lars Inge Orstavik, un avocat renumit și partener într-una dintre cele mai mari case de avocatură din Norvegia, a cumpărat o Tesla Model 3 în 2019, plătind prețul integral de nouă mașină. După doar câteva luni, a observat pete de vopsea sărită pe caroserie. Service-ul Tesla i-a respins reclamația, invocând motive externe, precum pietre aruncate de pe carosabil. În următorii patru ani, aceste mici imperfecțiuni s-au transformat în zone extinse de rugină, afectând hayonul, aripile, capota și pragurile.

Nemulțumit de refuzul companiei de a remedia problema, Orstavik a cerut o reparație completă a caroseriei. Tesla i-a oferit 20.000 de coroane norvegiene (circa 1.700 de euro), însă avocatul a considerat suma insultătoare. O evaluare independentă făcută de un service autorizat a estimat costurile reale la 65.000 de coroane (aproximativ 5.600 de euro), ceea ce a dus la declanșarea unui proces care avea să dureze mai bine de un an.

Verdictul instanței și argumentele decisive

Tribunalul din Hordaland a decis că Tesla este direct responsabilă pentru defectele de fabricație ale vopselei și coroziunea apărută prematur. În timpul procesului, avocatul a prezentat o expertiză realizată de Federația Norvegiană a Automobiliștilor (NAF), echivalentul local al ADAC, care confirmă că vopseaua de pe unele serii de Tesla Model 3 a fost aplicată incorect, fără strat de protecție suficient.

Instanța a obligat Tesla să achite 87.000 de coroane (aproximativ 7.500 de euro) pentru reparația completă a mașinii, la care s-au adăugat 27.600 de coroane (circa 2.400 de euro) reprezentând onorariile avocatului – ironic, chiar ale proprietarului păgubit. În total, compania fondată de Elon Musk trebuie să plătească aproape 10.000 de euro, iar decizia este definitivă, Tesla anunțând că nu va face recurs.

Acest caz a scos la iveală una dintre cele mai sensibile probleme ale producătorului american: variațiile mari de calitate în finisajele exterioare. În special automobilele livrate în primii ani ai Modelului 3 au fost criticate pentru vopseaua subțire, aplicată neuniform, și pentru protecția redusă împotriva coroziunii – aspecte amplificate de clima nordică, unde sarea și umezeala accelerează procesul de oxidare.

Un precedent periculos pentru Tesla

Verdictul din Norvegia ar putea deschide calea pentru zeci de alte procese aflate deja pe rol. Mai mulți proprietari au semnalat probleme similare, iar dacă și aceștia vor obține despăgubiri, Tesla riscă să suporte pierderi considerabile în Europa de Nord, una dintre regiunile unde marca s-a bucurat de cel mai mare succes.

De altfel, Norvegia este un teritoriu extrem de sensibil pentru Tesla: aproape 80% din mașinile noi vândute aici sunt electrice, iar reputația brandului este strâns legată de percepția asupra calității. Cu toate acestea, în ultimele luni, tot mai mulți clienți au început să reclame defecțiuni estetice și erori de fabricație apărute la scurt timp după achiziție.

Pentru Lars Inge Orstavik, victoria în instanță are o valoare simbolică dincolo de suma primită. Cazul său a demonstrat că și cei mai mari producători pot fi trași la răspundere pentru neglijență, mai ales când clienții refuză compromisurile și cer transparență totală.

Pe termen lung, Tesla va trebui să gestioneze nu doar reparațiile individuale, ci și efectul reputațional al acestor decizii. Într-o piață tot mai competitivă, în care rivalii europeni pun accent pe calitate și durabilitate, fiecare punct de rugină ar putea costa compania mai mult decât o simplă factură de despăgubire.