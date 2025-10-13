Ultima ora
Ludovic Orban, atac dur la Klaus Iohannis: „Cea mai proastă decizie a lui a dus la nașterea lui Călin Georgescu”
13 oct. 2025 | 09:30
de Alexandru Puiu

Rugina de pe Tesla în doar patru ani, pretextul unor despăgubiri generoase. Cum a ajuns un șofer să primească aproximativ 10.000 de euro de la gigantul lui Elon Musk

AUTO
Rugina de pe Tesla în doar patru ani, pretextul unor despăgubiri generoase. Cum a ajuns un șofer să primească aproximativ 10.000 de euro de la gigantul lui Elon Musk
Tesla ruginește mai repede decât ai crede / foto: Playtech

De la simbolul mobilității viitorului la un caz judiciar neașteptat, Tesla se confruntă din nou cu acuzații legate de calitatea mașinilor sale. În Norvegia, una dintre cele mai dezvoltate piețe pentru automobile electrice, un avocat de top a reușit să câștige în instanță despăgubiri de aproape 10.000 de euro, după ce vehiculul său Tesla Model 3 a început să ruginească profund la doar patru ani de la achiziție. Verdictul a atras atenția întregii industrii auto, fiind considerat un precedent cu implicații majore pentru producătorul american.

Cum a apărut disputa dintre avocat și Tesla

Lars Inge Orstavik, un avocat renumit și partener într-una dintre cele mai mari case de avocatură din Norvegia, a cumpărat o Tesla Model 3 în 2019, plătind prețul integral de nouă mașină. După doar câteva luni, a observat pete de vopsea sărită pe caroserie. Service-ul Tesla i-a respins reclamația, invocând motive externe, precum pietre aruncate de pe carosabil. În următorii patru ani, aceste mici imperfecțiuni s-au transformat în zone extinse de rugină, afectând hayonul, aripile, capota și pragurile.

Nemulțumit de refuzul companiei de a remedia problema, Orstavik a cerut o reparație completă a caroseriei. Tesla i-a oferit 20.000 de coroane norvegiene (circa 1.700 de euro), însă avocatul a considerat suma insultătoare. O evaluare independentă făcută de un service autorizat a estimat costurile reale la 65.000 de coroane (aproximativ 5.600 de euro), ceea ce a dus la declanșarea unui proces care avea să dureze mai bine de un an.

Vezi și:
Legea retrocedărilor, în varianta actualizată. Cum se restituie imobilele preluate de comuniști în 2025
„Pomii vecinilor atârnă în curtea noastră şi nu vor să îi taie. Ce putem face?”. Soluţia unui avocat pentru problema des întâlnită în România

Verdictul instanței și argumentele decisive

Tribunalul din Hordaland a decis că Tesla este direct responsabilă pentru defectele de fabricație ale vopselei și coroziunea apărută prematur. În timpul procesului, avocatul a prezentat o expertiză realizată de Federația Norvegiană a Automobiliștilor (NAF), echivalentul local al ADAC, care confirmă că vopseaua de pe unele serii de Tesla Model 3 a fost aplicată incorect, fără strat de protecție suficient.

Instanța a obligat Tesla să achite 87.000 de coroane (aproximativ 7.500 de euro) pentru reparația completă a mașinii, la care s-au adăugat 27.600 de coroane (circa 2.400 de euro) reprezentând onorariile avocatului – ironic, chiar ale proprietarului păgubit. În total, compania fondată de Elon Musk trebuie să plătească aproape 10.000 de euro, iar decizia este definitivă, Tesla anunțând că nu va face recurs.

Acest caz a scos la iveală una dintre cele mai sensibile probleme ale producătorului american: variațiile mari de calitate în finisajele exterioare. În special automobilele livrate în primii ani ai Modelului 3 au fost criticate pentru vopseaua subțire, aplicată neuniform, și pentru protecția redusă împotriva coroziunii – aspecte amplificate de clima nordică, unde sarea și umezeala accelerează procesul de oxidare.

Un precedent periculos pentru Tesla

Verdictul din Norvegia ar putea deschide calea pentru zeci de alte procese aflate deja pe rol. Mai mulți proprietari au semnalat probleme similare, iar dacă și aceștia vor obține despăgubiri, Tesla riscă să suporte pierderi considerabile în Europa de Nord, una dintre regiunile unde marca s-a bucurat de cel mai mare succes.

De altfel, Norvegia este un teritoriu extrem de sensibil pentru Tesla: aproape 80% din mașinile noi vândute aici sunt electrice, iar reputația brandului este strâns legată de percepția asupra calității. Cu toate acestea, în ultimele luni, tot mai mulți clienți au început să reclame defecțiuni estetice și erori de fabricație apărute la scurt timp după achiziție.

Pentru Lars Inge Orstavik, victoria în instanță are o valoare simbolică dincolo de suma primită. Cazul său a demonstrat că și cei mai mari producători pot fi trași la răspundere pentru neglijență, mai ales când clienții refuză compromisurile și cer transparență totală.

Pe termen lung, Tesla va trebui să gestioneze nu doar reparațiile individuale, ci și efectul reputațional al acestor decizii. Într-o piață tot mai competitivă, în care rivalii europeni pun accent pe calitate și durabilitate, fiecare punct de rugină ar putea costa compania mai mult decât o simplă factură de despăgubire.

Prima zonă din România afectată de valul de îngheț. De marți, va fi iarnă cu adevărat
Recomandări
Hamas a predat Crucii Roşii primii ostatici israelieni. Donald Trump a sosit în Israel. „Gaza va fi un miracol în următoarele decenii”. Update
Hamas a predat Crucii Roşii primii ostatici israelieni. Donald Trump a sosit în Israel. „Gaza va fi un miracol în următoarele decenii”. Update
De ce este Diana Șoșoacă acuzată de lipsire de libertate de către procurori. Ar putea rămâne fără imunitate parlamentară
De ce este Diana Șoșoacă acuzată de lipsire de libertate de către procurori. Ar putea rămâne fără imunitate parlamentară
Piața imobiliară din România vine cu avertismente importante. Cum eviți spălarea banilor ca dezvoltator sau agent, problema este mai gravă decât pare
Piața imobiliară din România vine cu avertismente importante. Cum eviți spălarea banilor ca dezvoltator sau agent, problema este mai gravă decât pare
Ransomware-ul lovește tot mai des fabricile: De ce se întâmplă asta, explicația experților în securitate cibernetică
Ransomware-ul lovește tot mai des fabricile: De ce se întâmplă asta, explicația experților în securitate cibernetică
Cum deschizi ușile unei Tesla dacă ai rămas fără curent: Ghid practic pentru a putea intra sau ieși din mașina lui Elon Musk dacă nu mai ai energie
Cum deschizi ușile unei Tesla dacă ai rămas fără curent: Ghid practic pentru a putea intra sau ieși din mașina lui Elon Musk dacă nu mai ai energie
Calcul pensii militare. Perioadele care se iau în considerare
Calcul pensii militare. Perioadele care se iau în considerare
Plasticul din noi: Cum ne pot schimba microplasticele sănătatea și mintea, dar și ce putem face, conform cercetătorilor
Plasticul din noi: Cum ne pot schimba microplasticele sănătatea și mintea, dar și ce putem face, conform cercetătorilor
Munca în IT în România, mai incertă ca niciodată. Sute de angajați, mutați fără să-și dea seama dintr-o firmă în alta
Munca în IT în România, mai incertă ca niciodată. Sute de angajați, mutați fără să-și dea seama dintr-o firmă în alta
Revista presei
Adevarul
În ce măsură ar fi benefică introducerea permisului pentru trotinete. „Ar întoarce oamenii la mașini”
Playsport.ro
Mircea Lucescu a numit căpitanul naționalei României la partida cu Moldova: „Depinde de el”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Melania şi Donald Trump, dispută în văzul tuturor. Preşedintele american pare că o ceartă pe Prima Doamnă. Foto
Playtech Știri
Horoscop zilnic 13 octombrie 2025: O zodie se ridică după o perioadă grea. Energia pozitivă revine
Playtech Știri
Horoscop zilnic 12 octombrie 2025. Zodia care își regăsește echilibrul după o perioadă agitată
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...