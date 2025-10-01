Ultima ora
Telefoanele simple cu butoane sunt revoluția anti-smartphone – Viață fără notificări, fără aplicații și cu mai multă intimitate
01 oct. 2025 | 11:01
de Iulia Kelt

Tesla lui Elon Musk neagă acuzațiile privind siguranța Model Y și susține că nu are „obligația de a avertiza” proprietarii

AUTO
Tesla lui Elon Musk neagă acuzațiile privind siguranța Model Y și susține că nu are „obligația de a avertiza” proprietarii
Tesla nu e de acord cu acuzații la adresa modelului Y / Foto: InsideEVs

Un proces declanșat după un accident grav readuce în atenție dezbaterea despre siguranța vehiculelor moderne.

Tesla respinge acuzațiile conform cărora ar fi responsabilă pentru presupuse defecte ale ușilor și mecanismelor de blocare ale modelului Y, implicat într-un incendiu în Virginia.

Procesul intentat după un accident din 2023

În decembrie 2023, Susmita Maddi a fost rănită grav, suferind arsuri și alte leziuni, după ce soțul său a pierdut controlul vehiculului în urma unei urgențe medicale.

Vezi și:
Xiaomi a desfăcut trei mașini de-ale lui Elon Musk pentru a vedea ce au în interior. Motivul pentru care compania chineză este interesată de Tesla Model Y
Cum speli corect mașina la o spălătorie self-service. Așa nu rămân urme pe ea

Potrivit avocaților victimei, designul mânerelor și al sistemului de blocare al Model Y a împiedicat salvatorii să o elibereze la timp.

Ei susțin că mașina a fost „defectuoasă și nerezonabil de periculoasă”, fiind lipsită de instrucțiuni clare și de un nivel adecvat de siguranță pasivă.

Reclamanții mai afirmă că interiorul vehiculului nu a fost suficient de „accesibil sau escapabil” după impact, ceea ce a contribuit la gravitatea accidentului.

Martorii au relatat că nu au reușit să deschidă portierele din exterior din cauza sistemului electric de mânere, iar incendiul izbucnit imediat după coliziune a amplificat pericolul.

Avocații au acuzat Tesla că nu a oferit avertismente corespunzătoare privind modul de funcționare al ușilor în caz de urgență și că designul a pus viețile ocupanților în pericol.

Argumentele Tesla în instanță

Într-un răspuns oficial depus la Tribunalul Districtual din Travis County, Texas, Tesla a cerut respingerea procesului.

Compania invocă acordul de arbitraj semnat de clienți la achiziția vehiculului și susține că legislația statului Texas nu prevede obligația de a emite avertismente post-vânzare sau de a efectua rechemări pentru defecte „presupuse”.

„Instanțele din Texas au stabilit clar că nu există o datorie post-vânzare de a avertiza sau de a rechema un produs pretins defect”, arată documentele citate, potrivit CarScoops.

Tesla mai afirmă că Model Y respectă toate standardele federale și statale de siguranță, iar responsabilitatea pentru accident ar aparține altor factori, inclusiv șoferului.

Dacă procesul nu va fi respins, producătorul american solicită ca disputa să fie soluționată de un juriu, insistând că toate acuzațiile trebuie demonstrate prin probe clare.

Este important de menționat că Model Y dispune de un mecanism manual de deschidere a ușilor, amplasat pe cotieră, la doar câțiva centimetri de butonul electronic.

Totuși, acesta nu este primul caz în care sistemele de închidere electrice sunt incriminate în accidente grave. În trecut, și alți producători, precum Ford, au fost nevoiți să recheme vehicule cu mecanisme similare.

Deocamdată, procesul Maddi vs. Tesla ridică întrebări importante despre responsabilitatea constructorilor auto în era tehnologiilor avansate.

Cazul ar putea deveni un precedent juridic pentru modul în care companiile vor trebui să gestioneze situațiile în care designul modern poate limita accesul la funcții critice de siguranță.

Cod portocaliu de ninsori, ploi abundente și lapoviță. Vreme severă şi în Bucureşti
Recomandări
Inteligența artificială, partener pentru angajați și motor al transformării digitale în România, conform celor mai recente sondaje
Inteligența artificială, partener pentru angajați și motor al transformării digitale în România, conform celor mai recente sondaje
Un copil de 11 ani din Vaslui a murit după ce a mâncat ciuperci otrăvitoare. Familia băiatului este în stare gravă, la spital
Un copil de 11 ani din Vaslui a murit după ce a mâncat ciuperci otrăvitoare. Familia băiatului este în stare gravă, la spital
Când intră a doua tranșă de bani pe cardurile sociale. Primii bani au fost virați deja, anunțul ministrului
Când intră a doua tranșă de bani pe cardurile sociale. Primii bani au fost virați deja, anunțul ministrului
Cum şi când pornim încălzirea toamna. Aşa nu vor creşte facturile
Cum şi când pornim încălzirea toamna. Aşa nu vor creşte facturile
Amazon lansează un Kindle color și un stick TV 4K la preț mic
Amazon lansează un Kindle color și un stick TV 4K la preț mic
Belgia și Olanda testează viitorul traficului: semafoare care se schimbă pe verde direct din telefon
Belgia și Olanda testează viitorul traficului: semafoare care se schimbă pe verde direct din telefon
Incendiu la tabloul electric al unei școli din județul Alba. Elevii şi profesorii, evacuaţi de urgenţă din clădire
Incendiu la tabloul electric al unei școli din județul Alba. Elevii şi profesorii, evacuaţi de urgenţă din clădire
Val de concedieri la încă un dezvoltator de jocuri video: Avalanche Studios, cunoscut pentru Just Cause, obligat să ia decizii drastice
Val de concedieri la încă un dezvoltator de jocuri video: Avalanche Studios, cunoscut pentru Just Cause, obligat să ia decizii drastice
Revista presei
Adevarul
Arma care ar putea fi lozul câștigător pentru Ucraina împotriva Rusiei
Playsport.ro
Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Gestul scandalos făcut de iubitul Ioanei Popescu lângă sicriul jurnalistei. Mara Bănică l-a pus la punct imediat
Playtech Știri
Cine este singurul moștenitor legal al Ioanei Popescu, deși nu avea copii. Persoana care va intra în posesia averii strânse de jurnalistă
Playtech Știri
Singura româncă invitată la petrecerea lui Jason Derulo, uimită de casa artistului: „Există un acvariu cu rechini în podea”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...