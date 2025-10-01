Tesla lui Elon Musk neagă acuzațiile privind siguranța Model Y și susține că nu are „obligația de a avertiza” proprietarii

Un proces declanșat după un accident grav readuce în atenție dezbaterea despre siguranța vehiculelor moderne.

Tesla respinge acuzațiile conform cărora ar fi responsabilă pentru presupuse defecte ale ușilor și mecanismelor de blocare ale modelului Y, implicat într-un incendiu în Virginia.

Procesul intentat după un accident din 2023

În decembrie 2023, Susmita Maddi a fost rănită grav, suferind arsuri și alte leziuni, după ce soțul său a pierdut controlul vehiculului în urma unei urgențe medicale.

Potrivit avocaților victimei, designul mânerelor și al sistemului de blocare al Model Y a împiedicat salvatorii să o elibereze la timp.

Ei susțin că mașina a fost „defectuoasă și nerezonabil de periculoasă”, fiind lipsită de instrucțiuni clare și de un nivel adecvat de siguranță pasivă.

Reclamanții mai afirmă că interiorul vehiculului nu a fost suficient de „accesibil sau escapabil” după impact, ceea ce a contribuit la gravitatea accidentului.

Martorii au relatat că nu au reușit să deschidă portierele din exterior din cauza sistemului electric de mânere, iar incendiul izbucnit imediat după coliziune a amplificat pericolul.

Avocații au acuzat Tesla că nu a oferit avertismente corespunzătoare privind modul de funcționare al ușilor în caz de urgență și că designul a pus viețile ocupanților în pericol.

Argumentele Tesla în instanță

Într-un răspuns oficial depus la Tribunalul Districtual din Travis County, Texas, Tesla a cerut respingerea procesului.

Compania invocă acordul de arbitraj semnat de clienți la achiziția vehiculului și susține că legislația statului Texas nu prevede obligația de a emite avertismente post-vânzare sau de a efectua rechemări pentru defecte „presupuse”.

„Instanțele din Texas au stabilit clar că nu există o datorie post-vânzare de a avertiza sau de a rechema un produs pretins defect”, arată documentele citate, potrivit CarScoops.

Tesla mai afirmă că Model Y respectă toate standardele federale și statale de siguranță, iar responsabilitatea pentru accident ar aparține altor factori, inclusiv șoferului.

Dacă procesul nu va fi respins, producătorul american solicită ca disputa să fie soluționată de un juriu, insistând că toate acuzațiile trebuie demonstrate prin probe clare.

Este important de menționat că Model Y dispune de un mecanism manual de deschidere a ușilor, amplasat pe cotieră, la doar câțiva centimetri de butonul electronic.

Totuși, acesta nu este primul caz în care sistemele de închidere electrice sunt incriminate în accidente grave. În trecut, și alți producători, precum Ford, au fost nevoiți să recheme vehicule cu mecanisme similare.

Deocamdată, procesul Maddi vs. Tesla ridică întrebări importante despre responsabilitatea constructorilor auto în era tehnologiilor avansate.

Cazul ar putea deveni un precedent juridic pentru modul în care companiile vor trebui să gestioneze situațiile în care designul modern poate limita accesul la funcții critice de siguranță.