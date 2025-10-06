Ultima ora
Dacia anunță cea mai ciudată mașină a brandului, cu 20% mai ușoară decât Spring. Merge doar cu telefonul tău
06 oct. 2025 | 14:23
de Badea Violeta

Termoenergetica începe furnizarea căldurii în București. Zonele unde pot apărea probleme

ACTUALITATE
Termoenergetica începe furnizarea căldurii în București. Zonele unde pot apărea probleme
Furnizarea caldurii incepe in Bucuresti, anunta Termoenergetica. Sursa foto: Profimedia

Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) a anunţat că a început procesul de furnizare a căldurii în Capitală, odată cu scăderea temperaturilor. Autoritățile precizează însă că agentul termic va ajunge treptat în apartamente, deoarece sistemul este complex și depinde de colaborarea asociațiilor de proprietari. În unele zone, locuitorii s-ar putea confrunta temporar cu disfuncționalități, pe fondul lucrărilor aflate încă în desfășurare.

Cum se face pornirea căldurii în București

Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) a anunțat că furnizarea căldurii în Capitală se va face treptat, în funcție de pregătirea sistemelor din fiecare imobil.

Reprezentanții companiei spun că procesul este complex, iar distribuția agentului termic va fi resimțită gradual, mai ales în blocurile unde asociațiile de proprietari nu au deschis încă circuitele interne.

Pentru a asigura o funcționare echilibrată a întregii rețele, Termoenergetica monitorizează permanent parametrii de furnizare și intervine acolo unde apar dezechilibre.

”Pentru a asigura o distribuţie optimă a căldurii în întreaga reţea, CMTEB a demarat, imediat după îndeplinirea condiţiilor legale de furnizare a încălzirii pentru sezonul de iarnă, o serie de măsuri, printre care pornirea graduală a surselor de furnizare a agentului termic, solicitarea măririi debitului şi a sarcinii termice pentru cele două centrale ELCEN aflate în funcţiune şi solicitarea către toţi producătorii de energie termică de a porni centralele de producere a energiei termice începând cu data de 6 octombrie 2025”, a transmis compania.

Astfel, procesul de furnizare a agentului termic se va derula etapizat, până când toate punctele termice vor ajunge la parametrii optimi. În acest interval, locuitorii unor zone din Capitală ar putea simți căldura mai târziu, în funcție de stadiul tehnic al fiecărei rețele locale.

În ce zone pot apărea probleme temporare

Pe perioada echilibrării hidraulice și a creșterii graduale a parametrilor de furnizare, pot apărea disfuncționalități în mai multe cartiere. Printre acestea se numără:

  • Sectorul 1: Piaţa Gării, Cuza, Piaţa Victoriei, Aviaţiei;
  • Sectorul 2: Doamna Ghica, Vulcanei, Lacul Tei, Oteşani, Maşina de Pâine;
  • Sectorul 3: Mircea Vodă, Moşilor, Călăraşi, Labirint;
  • Sectorul 4: Luică, Reşiţa, Giurgiului;
  • Sectorul 5: Dumbrava Nouă, Calea Rahovei, Alexandria;
  • Sectorul 6: Constructorilor, Splaiul Independenţei, Calea Giuleşti.

Compania anunță că echipele sale intervin rapid acolo unde sunt sesizate dezechilibre și pot acorda asistență tehnică asociațiilor de locatari care decid să pornească încălzirea.

Cum pot afla bucureștenii informații despre furnizarea căldurii

Pentru a fi la curent cu situația din zona lor, clienţii Termoenergetica pot apela numărul de telefon 031.9442 sau linia gratuită 0800.820.002, unde sunt disponibile mesaje preînregistrate despre starea rețelei. De asemenea, aplicația Termoalert oferă în timp real informații despre eventualele lucrări sau întreruperi.

Autoritățile le recomandă bucureștenilor să verifice instalațiile interioare și să colaboreze cu administratorii de bloc pentru a permite pornirea sistemului centralizat de încălzire în condiții optime.

