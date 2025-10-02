Ultima ora
Nicuşor Dan: Legea pregătirii populaţiei pentru război, transmisă curând Parlamentului. Noutatea majoră – stagiul militar voluntar de 4 luni, plătit de stat
02 oct. 2025 | 16:19
de Badea Violeta

Asociațiile de proprietari pot instala camere în lift? Condițiile stricte care trebuie respectate pentru a nu încălca legea și GDPR-ul
Este legal ca asociatiile de proprietari sa monteze camere in lift? Sursa foto: Profimedia

Montarea camerelor de supraveghere în lifturi de către asociațiile de proprietari este un subiect tot mai discutat în blocuri și ansambluri rezidențiale. Această măsură poate aduce mai multă siguranță și control asupra spațiilor comune, dar vine la pachet cu obligații legale stricte, pentru a nu încălca legislația privind protecția datelor și drepturile locatarilor.

Pot asociațiile de proprietari să instaleze sisteme de supraveghere în lifturi?

Instalarea camerelor în lift nu se poate face fără să se țină cont de legislația națională și de regulamentele privind protecția datelor. Conform legii, orice sistem de supraveghere video trebuie să respecte dreptul la viață privată și să fie justificat de scopuri clare, precum siguranța locatarilor și prevenirea vandalismului sau furturilor.

Este important ca decizia de montare a camerelor să fie luată în cadrul adunării generale a asociației de proprietari, cu respectarea procedurilor interne și a votului majorității prevăzute de statut. Aceasta asigură legalitatea deciziei și reduce riscul de contestații din partea locatarilor.

Totodată, camerele trebuie amplasate astfel încât să nu surprindă spații private sau zone în care intimitatea persoanelor poate fi afectată, cum ar fi apartamentele sau ușile acestora. În caz contrar, asociația riscă să fie sancționată pentru încălcarea dreptului la viață privată.

Respectarea regulilor GDPR

Orice instalare de camere video implică colectarea de date cu caracter personal, ceea ce înseamnă că este obligatorie respectarea Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR).

În acest sens, asociația trebuie să aibă un temei legal clar pentru supraveghere, de exemplu protecția bunurilor comune și a persoanelor. Datele înregistrate trebuie gestionate corespunzător: accesul la înregistrări trebuie să fie strict controlat, stocarea lor să fie securizată, iar perioada de păstrare să fie limitată la strictul necesar.

Informarea locatarilor despre prezența camerelor, scopul supravegherii și drepturile lor legate de datele colectate este obligatorie. Acest lucru se poate face prin afișarea unor anunțuri vizibile în lift și în zonele comune.

Recomandări practice pentru implementare

Pentru a evita probleme legale, asociațiile de proprietari trebuie să respecte câteva reguli esențiale. Amplasarea camerelor trebuie să fie clar justificată și documentată, iar imaginile înregistrate să fie utilizate exclusiv pentru scopul declarat.

Este recomandat ca decizia să fie luată după consultarea unui specialist în protecția datelor sau a unui avocat, pentru a se asigura conformitatea cu legislația în vigoare.

Totodată, trebuie stabilit cine are dreptul de acces la înregistrări și cum se vor șterge acestea după o anumită perioadă. Transparenta față de locatari și comunicarea regulată despre funcționarea sistemului contribuie la reducerea riscurilor juridice și la acceptarea măsurii în comunitate.

Respectarea acestor condiții asigură atât siguranța locatarilor, cât și protecția legală a asociației, prevenind conflictele și sancțiunile care pot apărea în caz de încălcare a legii sau a GDPR-ului.

