Teo Trandafir, mărturisiri fără perdea despre schimbările din carieră și frica de eșec: „Mi-a fost rușine să întreb și am dat-o de gard”. VIDEO EXCLUSIV

Teo Trandafir este una dintre cele mai cunoscute și iubite prezentatoare de televiziune din România. De-a lungul carierei, a bifat proiecte de succes și a făcut schimbări îndrăznețe, reușind să jongleze cu grație între viața profesională și rolul de mamă. Care este, însă, secretul care a ajutat-o să facă față tuturor provocărilor?

Ajunsă la 57 de ani, Teo Trandafir continuă să surprindă prin energia și autenticitatea ei. Este prezentatoare de televiziune și radio, producătoare, actriță, iar la un moment dat a cochetat chiar și cu politica. Deși cariera i-a ocupat mare parte din timp, Teo nu a renunțat niciodată la rolul de mamă.

În 2004, când avea 36 de ani, a adoptat-o pe Maia. Fetița, devenită astăzi o domnișoară în toată regula, a apărut pe neașteptate, dar exact la momentul potrivit. Maia a fost principalul imbold care a motivat-o pe Teo să treacă peste orice obstacol.

Pe plan profesional, Teo a făcut mereu pași curajoși. A început cu radio, apoi a trecut la televiziune, lăsând o amprentă puternică la Tele7abc, Pro TV, Antena 1 și Kanal D. Cum a reușit să se adapteze de fiecare dată?

Aceste transformări au avut un impact puternic și în plan personal. Secretul pentru a jongla între viața profesională și cea personală a fost, spune ea, sprijinul oamenilor cu care a lucrat.

Tot „iubirea față de oameni” a fost motorul ei atunci când destinul a pus-o la încercare.

„Iubirea față de oameni și un pic de îngăduință în ceea ce mă privește. Adică, am hotărât că viața e mai importantă și am mers mai departe cât s-a putut”, a adăugat prezentatoarea.

Succesul nu vine niciodată singur. În spatele aplauzelor și luminilor reflectoarelor, se ascund și fricile, iar Teo recunoaște că una dintre cele mai mari temeri ale sale este eșecul.

Cum spune o vorbă din popor, „de ce ți-e frică, nu scapi”. Teo a simțit acest lucru pe pielea ei atunci când a greșit o emisiune. A regretat, dar și-a asumat lecția.

„Am greșit o emisiune pentru că nu am înțeles-o și am mers înainte sperând că o să o înțeleg. Și când am ajuns în momentul ăla, mi-am dat seama că de fapt nu înțeleg absolut nimic. Și a fost ceva rău. Adică n-am priceput ce se vrea de la mine. Mi-a fost rușine să întreb ce se vrea de la mine și am dat-o pe gard”, a mărturisit Teo Trandafir.