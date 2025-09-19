Tencent respinge acuzațiile Sony privind presupusul „plagiat” al francizei Horizon

Conflictul juridic dintre Sony și Tencent capătă o nouă dimensiune după ce gigantul chinez a depus o moțiune de respingere a procesului, argumentând că acuzațiile de copiere a seriei Horizon nu au temei legal. În replică la plângerea depusă de Sony în iulie 2025, Tencent susține că noul său joc, Light of Motiram, folosește elemente de gen larg răspândite în industria jocurilor video, iar pretențiile de originalitate ale companiei japoneze sunt „șocante”.

Sony a reclamat că Light of Motiram este o „clonă servilă” a universului Horizon, evidențiind asemănările dintre eroina roșcată, lumea post-apocaliptică și prezența inamicilor mecanici. În susținerea acuzațiilor, compania a afirmat că Horizon Zero Dawn ar fi „o lume fictivă fără precedent”, unică în peisajul jocurilor video.

Răspunsul Tencent a fost tranșant. În documentele depuse în instanță, compania argumentează că Sony încearcă „să obțină un monopol inadmisibil asupra convențiilor de gen”. Tencent a enumerat numeroase titluri care conțin aceleași elemente: Enslaved: Odyssey to the West (2013), The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Far Cry: Primal, Far Cry: New Dawn, Outer Wilds și Biomutant. Mai mult, Tencent citează chiar declarațiile directorului artistic Jan-Bart Van Beek, care a recunoscut într-un documentar că premisa jocului Horizon nu este complet originală.

Potrivit companiei chineze, Sony nu luptă împotriva pirateriei sau a plagiatului, ci încearcă „să transforme ingrediente omniprezente ale genului într-o proprietate exclusivă”, un demers pe care Tencent îl consideră abuziv.

Aspecte legale și confuzia privind dezvoltatorii reali

Un punct cheie al apărării Tencent este identificarea greșită a părților responsabile. Sony a înaintat plângerea împotriva Tencent America, Proxima Beta U.S. și Tencent Holdings, însă, conform documentelor depuse, jocul Light of Motiram este dezvoltat de Polaris Quest/Aurora Studios și publicat de Proxima Beta PTE Ltd din Singapore, entități distincte din punct de vedere juridic. Tencent Holdings, susține compania, este doar societatea-mamă și nu are implicare directă în proiect.

În plus, Tencent contestă faptul că procesul se bazează pe un joc care nu a fost încă lansat și a cărui formă finală nu este cunoscută. Data de lansare a Light of Motiram este programată pentru finalul anului 2027, ceea ce face, în opinia sa, ca acuzațiile să fie speculative. Compania a mai menționat și o întâlnire la GDC 2024, unde ar fi fost discutată o posibilă colaborare pentru un joc mobil Horizon, subliniind că niciunul dintre reprezentanții săi cu putere de decizie nu a participat, iar discuția nu poate fi considerată dovadă de încălcare a drepturilor de autor.

Implicațiile pentru industrie și următorii pași

Disputa dintre cele două companii readuce în atenție problema limitelor proprietății intelectuale în gaming. Dacă Sony ar obține câștig de cauză, ar putea crea un precedent în care elemente generale de design – cum ar fi o eroină cu anumite trăsături fizice, un mediu post-apocaliptic sau inamici roboți – ar fi tratate ca proprietate exclusivă. O astfel de situație ar restrânge libertatea creativă a dezvoltatorilor și ar complica lansarea de noi titluri care se inspiră din teme populare.

În ciuda apărării ferme, Tencent a făcut deja modificări subtile: pagina de Steam a jocului Light of Motiram a fost actualizată, schimbând imagini și descrierea oficială, un gest ce ar putea fi interpretat ca o încercare de a evita comparațiile directe cu Horizon.

Pentru moment, instanța urmează să decidă dacă procesul Sony va continua sau va fi respins. Indiferent de rezultat, cazul evidențiază tensiunile crescânde dintre giganții industriei de jocuri și dezvăluie o întrebare esențială: unde se termină inspirația legitimă și unde începe încălcarea drepturilor de autor? Răspunsul ar putea redefini modul în care studiourile își protejează creațiile și cum se vor dezvolta viitoarele universuri de joc.