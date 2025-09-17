Vânzările de jocuri fizice pentru PlayStation se prăbușesc, iar Sony accelerează trecerea la console exclusiv digitale

Raportul financiar publicat de Sony arată o schimbare radicală în obiceiurile de consum ale gamerilor: doar 3% din veniturile diviziei PlayStation în anul fiscal 2024 au provenit din vânzări de jocuri în format fizic. În condițiile în care vânzările totale au atins aproximativ 4.670 miliarde yeni (circa 31,7 miliarde dolari), asta înseamnă aproximativ 953 milioane dolari din discuri și carcase – o cifră care, deși pare mare, reprezintă o scădere abruptă față de 2020, când ponderea era de 6%. Rezultatul confirmă strategia companiei de a promova consolele fără unitate optică și explică de ce viitoarea generație PS6 este deja anunțată cu opțiunea de a fi complet digitală.

Căderea vânzărilor de jocuri pe disc nu este un fenomen izolat. În doar patru ani, ponderea acestora în veniturile PlayStation s-a înjumătățit. Motivele sunt multiple: jocurile devin tot mai mari ca dimensiune, iar stocarea pe suport fizic devine complicată și costisitoare. Chiar și Nintendo, cu al său viitor Switch 2, a renunțat la cartușele tradiționale în favoarea unor carduri care servesc drept „cheie” pentru descărcarea jocurilor din mediul online.

În același timp, lansările de titluri majore first-party – acelea pe care fanii le preferă adesea în format fizic – au fost limitate. Cel mai important titlu al Sony din 2024 a fost Astro Bot, care a vândut 1,5 milioane de copii în prima lună, dar în rest anul a fost relativ sărac în exclusivități de mare anvergură. Fără lansări spectaculoase, cererea pentru discuri scade și mai mult.

Digitalul și conținutul suplimentar domină piața

Contrastul este evident: jocurile digitale aduc 20% din veniturile PlayStation, iar conținutul suplimentar (DLC-uri și microtranzacții) reprezintă deja cea mai mare sursă de bani, cu 29%. Chiar și serviciile de rețea, cum ar fi abonamentele PlayStation Plus, au o pondere mai mare decât jocurile pe disc, chiar dacă au scăzut de la 17% în 2020 la 14% anul trecut.

În schimb, hardware-ul – adică vânzarea efectivă a consolelor – a crescut la 24% din venituri, față de 19% în urmă cu patru ani. Consola digitală PS5 s-a vândut excelent, iar Sony pregătește deja o tranziție similară pentru PS6, care ar putea fi livrată exclusiv digital, cu un cititor de disc opțional pentru cei care încă mai vor format fizic.

O strategie dictată de profit și de comportamentul jucătorilor

Din perspectiva Sony, direcția este clară: costurile de producție și distribuție pentru jocurile fizice sunt mai mari, iar veniturile mai mici. În plus, jucătorii s-au obișnuit cu avantajele formatului digital – acces instant, reduceri frecvente și lipsa nevoii de spațiu pentru stocare. În prezent, PlayStation are 124 de milioane de utilizatori activi lunar, în creștere cu 14% față de 2022, ceea ce demonstrează că publicul rămâne loial ecosistemului, chiar dacă formatul se schimbă.

Totuși, această tranziție ridică întrebări pentru colecționari și pentru cei care apreciază dreptul de proprietate asupra unei copii fizice. Fără discuri, jucătorii devin complet dependenți de serverele companiei pentru a accesa titlurile cumpărate. De asemenea, spațiul de stocare al consolei devine esențial, mai ales în contextul în care jocurile moderne ocupă sute de gigaocteți.

Pentru moment, cifrele arată că Sony mizează corect pe viitorul digital: vânzările de conținut descărcabil și de jocuri online generează aproape jumătate din veniturile totale ale diviziei PlayStation. Iar cu un PS6 gândit să fie digital-first, trendul pare ireversibil. Pentru fanii formatului fizic, următorii ani ar putea marca sfârșitul unei ere, în timp ce pentru Sony și pentru majoritatea gamerilor, viitorul este deja complet digital.