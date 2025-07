Temele făcute cu ChatGPT, între acceptare și reguli stricte de limitare. Ce arată experimentele din școlile britanice și cum e perceput fenomenul

Inteligența artificială, în special sub forma unor instrumente precum ChatGPT, a devenit parte din rutina educațională a elevilor din Regatul Unit. Un sondaj recent și mai multe experimente derulate în școlile britanice arată o societate profund divizată: pentru unii, AI-ul este o resursă de sprijin în învățare; pentru alții, un risc serios pentru corectitudinea evaluării și etica academică. Britanicii își pun astfel de probleme, dar stai liniștit: noi, în România, suntem încă la etapa în care ne întrebăm dacă e mai bine să înghesuim elevii în clase sub formă de batalioane militare sau la ce firme „de casă” ale partidelor să tipărim aceleași manuale prăfuite, dar pe hârtie lucioasă. Așa că, dacă nu ești în grabă, salvează acest articol și revino la el peste vreo 50 de ani, când s-ar putea să apară și la noi o dezbatere despre AI în școli. Dar, fiind un site care tratează subiecte de viitor, am zis că merită să consumăm câțiva biți și pe tema asta.

Potrivit unui studiu comandat de Cambridge University Press and Assessment și citat de BBC, majoritatea adulților britanici resping folosirea AI-ului pentru generarea conținutului temelor, dar sunt dispuși să accepte utilizarea acestuia pentru corectarea greșelilor de gramatică sau punctuație. Concret, 89% consideră inacceptabil ca elevii să folosească inteligența artificială pentru a redacta complet o temă, însă 46% spun că e acceptabil să o folosească pentru îmbunătățirea stilului și clarității.

Inteligența artificială în clasă: utilitate sau amenințare?

Rezultatele au fost publicate într-un moment în care în școlile britanice au loc tot mai multe testări și experimente legate de utilizarea AI-ului în procesul de învățare. În unele instituții, profesorii încurajează elevii să folosească ChatGPT pentru brainstorming sau revizuirea textelor, în timp ce în altele, accesul la astfel de unelte este restricționat complet.

Jill Duffy, directoarea executivă a consiliului de examene OCR, consideră că aceste date trebuie să declanșeze o reflecție la nivel național. „Publicul e clar: temele sunt prea importante ca să dispară, dar trebuie adaptate la epoca AI. Nu putem ignora realitatea tehnologică din școli”, a declarat ea.

Doar 16% dintre respondenți susțin reducerea sau eliminarea temelor pentru acasă ca soluție pentru a preveni abuzurile legate de AI, în timp ce majoritatea cred că este nevoie de reguli clare, transparență și formare pentru profesori.

Temeri legate de echitate și pierderea controlului asupra învățării

Sondajul relevă și o neîncredere semnificativă în ideea ca profesorii să folosească AI pentru corectarea temelor: peste 60% dintre adulți se opun, iar doar 27% susțin o astfel de practică. Temerea principală este că tehnologia ar putea introduce părtiniri, erori sau chiar înlocui complet judecata umană în procesul de evaluare.

Un raport intermediar al unei comisii independente condusă de profesoara Becky Francis atrage, la rândul său, atenția asupra riscurilor pe care AI-ul le aduce în educație. Documentul, care urmează să fie finalizat în toamnă, recomandă o revizuire a modului în care sunt concepute și distribuite sarcinile de lucru la domiciliu, pentru a menține standardele de echitate.

Duffy susține că o strategie națională coerentă privind AI-ul în educație este esențială: „AI-ul e deja în școli și nu va pleca. Avem nevoie de finanțare, reglementări clare și sprijin pentru profesori, ca să evităm decalajele între instituții.”

În timp ce unii văd în inteligența artificială o unealtă pentru a dezvolta gândirea critică și creativitatea, alții avertizează că, folosită greșit, poate transforma educația într-o goană după soluții automate, în care învățarea autentică este înlocuită cu eficiența iluzorie.