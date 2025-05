Revenirea la clasic – Cum vor școlile să prevină copiatul cu inteligența artificială la lucrări, teze și alte examene: metoda care dă roade

Testele scrise de mână revin în forță în campusuri, ca reacție la utilizarea masivă a AI-ului pentru fraudă academică.

Într-o perioadă în care aplicațiile de inteligență artificială precum ChatGPT sunt tot mai ușor de utilizat pentru generarea automată a temelor și eseurilor, tot mai multe universități din Statele Unite revin la metodele clasice de evaluare: testele scrise de mână.

Ce este caietul albastru, cum previne frauda cu inteligența artificială?

Cunoscutul „blue book”, caietul albastru utilizat pentru examene scrise, devine din nou o prezență constantă în sălile de clasă, la ani buni după ce părea înlocuit definitiv de tehnologie.

Potrivit unui articol publicat de The Wall Street Journal, vânzările de „blue books” au înregistrat creșteri spectaculoase în ultimii doi ani.

La Texas A&M University, spre exemplu, vânzările au crescut cu peste 30%, la University of Florida cu aproape 50%, iar la University of California, Berkeley, acestea au crescut cu 80% în ultimii doi ani universitari.

Compania Roaring Spring Paper Products, principalul producător al acestor caiete, a declarat că cererea este în creștere din cauza nevoii tot mai mari de soluții anti-fraudă.

Motivul din spatele acestei decizii

Motivul din spatele acestei reveniri este simplu: testele scrise pe hârtie sunt greu de falsificat. Eseurile generate de AI în afara clasei pot părea autentice, dar un examen scris în fața profesorului, cu pixul pe hârtie, reduce semnificativ șansele de trișare. Mai ales în contextul în care instrumentele de detectare a AI-ului dau frecvent greș, mulți profesori consideră această revenire o soluție practică și eficientă.

Totuși, nu toți educatorii sunt convinși că întoarcerea la „blue books” este suficientă sau ideală. Philip D. Bunn, profesor la Covenant College din Georgia, susține că eseurile scrise în afara clasei rămân o formă importantă de exprimare academică, care nu poate fi înlocuită complet de testele scrise sub presiune, într-un interval limitat de timp.

Problema este mai profundă: un sondaj recent arată că 89% dintre studenții americani recunosc că au folosit ChatGPT pentru a-și face temele.

Realitatea scoate la iveală o schimbare de mentalitate în rândul tinerilor, care ajung să trateze educația ca pe un joc ce trebuie „păcălit” prin algoritmi.

Revenirea la metodele clasice poate fi un pas în direcția bună, dar soluția pe termen lung ar putea presupune regândirea completă a modului în care este evaluat efortul intelectual.

În lipsa unor reglementări clare și a unui efort sistemic din partea instituțiilor, inteligența artificială riscă să submineze însăși esența actului educațional.