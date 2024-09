Școala în care locul profesorilor va fi luat de AI. Cum se vor desfășura orele predate de inteligența artificială

Într-un scenariu care amintește de filmul „Class of 1999”, unde profesorii erau roboți într-o societate distopică, o școală din Marea Britanie pare să transforme ficțiunea în realitate. Acum, în anul 2024, profesorii umani sunt înlocuiți cu inteligență artificială (AI) într-un experiment educațional inovator, care ar putea redefini viitorul învățământului. Cu toate că filmul „Class of 1999” a fost considerat o fantezie futuristă la vremea sa, această școală face un pas important spre un model educațional în care tehnologia preia controlul.

Cum funcționează predarea cu AI

Începând cu acest an, 20 de elevi vor deveni pionierii unui experiment educațional unic. Aceștia vor învăța folosind o combinație de platforme AI avansate și căști de realitate virtuală, într-o experiență educațională care costă aproximativ 27.000 de lire sterline pe an per elev. Sistemul de inteligență artificială este conceput pentru a oferi o experiență de învățare extrem de personalizată, analizând constant punctele forte și slabe ale fiecărui elev și adaptându-și planurile de lecții în consecință.

John Dalton, co-directorul școlii, a subliniat avantajele acestui sistem: „Este foarte dificil să atingem nivelul de precizie și acuratețe [al AI-ului], dar și acea evaluare continuă”, a spus el pentru Sky News. Într-o lume în care tehnologia devine din ce în ce mai integrată în viața de zi cu zi, această abordare ar putea reprezenta viitorul educației.

Elevii sunt și ei entuziasmați de noua metodă de predare. Joseph, un elev care a testat deja sistemul, a apreciat faptul că AI-ul poate identifica și aborda imediat punctele slabe ale fiecărui student, o sarcină dificilă pentru un profesor uman care trebuie să gestioneze mulți elevi simultan.

Suport uman și materii non-digitale

Deși AI-ul preia rolul principal în educație, prezența umană nu va dispărea complet din clasă. Trei „antrenori de învățare” vor fi prezenți pentru a monitoriza comportamentul elevilor și pentru a oferi sprijin acolo unde este necesar. Aceștia vor preda, de asemenea, materii pe care AI-ul nu le poate aborda eficient, cum ar fi arta și educația sexuală.

Cu toate acestea, nu toată lumea vede cu ochi buni această schimbare. Chris McGovern, fost director de școală și consilier guvernamental, a avertizat că, deși AI-ul are un rol important în educație, această implementare ar putea merge prea departe. Criticii susțin că un sistem educațional dominat de inteligență artificială ar putea duce la un „viitor fără suflet, sumbru”.

Un experiment controversat sau viitorul educației?

Experimentul acestei școli ridică întrebări importante despre viitorul educației. Dacă tehnologia poate prelua majoritatea sarcinilor unui profesor, ce rol va mai juca interacțiunea umană în formarea elevilor? În timp ce mulți elevi sunt entuziasmați de această nouă abordare, succesul experimentului va depinde de capacitatea AI-ului de a nu doar educa, ci și de a inspira și motiva.

Deși „Class of 1999” a fost doar un film SF, realitatea de astăzi arată că scenariul în care profesorii sunt înlocuiți de roboți nu este atât de departe. În timp ce experimentul din Marea Britanie ar putea părea controversat, el deschide noi perspective asupra modului în care educația ar putea evolua, echilibrând tehnologia cu necesitatea de a păstra o dimensiune umană în sălile de clasă.

Indiferent de rezultatul acestui experiment, este clar că viitorul educației va fi influențat tot mai mult de avansurile tehnologice, iar generațiile următoare ar putea învăța într-un mod pe care nici măcar filmele SF nu l-ar fi prezis cu exactitate.