Ultima ora
Transalpina se închide din nou. Circulația a fost oprită din cauza viscolului și a riscului de avalanșe
16 oct. 2025 | 15:44
de Iulia Kelt

Telescopul James Webb surprinde jetul uriaș al primei găuri negre fotografiate. Ce înseamnă asta pentru știință, de fapt?

ȘTIINȚĂ
Telescopul James Webb surprinde jetul uriaș al primei găuri negre fotografiate. Ce înseamnă asta pentru știință, de fapt?
Ce a mai descoperit James Webb / Foto: ESA

Telescopul spațial James Webb (JWST) a oferit cea mai clară imagine de până acum a jetului gigantic de particule emis de celebra gaură neagră M87*, prima care a fost vreodată fotografiată direct.

Observațiile, publicate pe 22 septembrie 2025 în revista Astronomy & Astrophysics, arată nu doar jetul principal, ci și un contra-jet spectaculos, vizibil acum pentru prima dată cu o asemenea precizie.

M87* se află în centrul galaxiei eliptice Messier 87, la o distanță de aproximativ 54 de milioane de ani-lumină de Pământ.

Vezi și:
Iluzia optică descoperită de oamenii de știință. Legătura dintre formă și viteza luminii, explicată
Descoperire arheologică rară: primul pigment albastru din Europa, folosit acum 13.000 de ani

Gaura neagră supermasivă are o masă echivalentă cu aproximativ 6,5 miliarde de sori și a fost prima surprinsă în imagine de către proiectul Event Horizon Telescope (EHT) în 2019. De atunci, ea a devenit un adevărat „laborator cosmic” pentru studierea fizicii extreme.

descoperire james webb

Ce a mai surprins telescopul spațial James Webb / Foto: Röder J et al (2025), Astronomy & Astrophysics

Jetul care călătorește aproape cu viteza luminii

Noile imagini obținute de James Webb, prin camera sa în infraroșu, au permis cercetătorilor să observe structuri fine din interiorul jetului, un flux de particule subatomice care este aruncat în spațiu cu viteze apropiate de cea a luminii.

Jetul, lung de circa 8.000 de ani-lumină, fusese anterior analizat la alte lungimi de undă, precum radio, ultraviolet sau raze X, însă structura sa în infraroșu rămânea până acum necunoscută.

Conform coautorului studiului, astrofizicianul Jan Röder de la Institutul de Astrofizică din Andaluzia, M87* este o țintă ideală pentru astfel de observații datorită proximității sale (la scară cosmică) și a luminozității intense pe toate frecvențele spectrului electromagnetic.

Caracteristicile o transformă într-un model de referință pentru a înțelege cum se formează și cum evoluează jeturile emise de găurile negre supermasive.

M87* continuă să surprindă astronomii

De la celebra imagine din 2019, M87* a fost analizată constant, iar cercetările recente sugerează că aceasta se rotește cu o viteză apropiată de 80% din viteza maximă posibilă conform teoriei relativității.

Totodată, câmpurile magnetice din jurul său au suferit modificări semnificative într-un interval scurt de timp, indicând o activitate intensă la nivelul discului de acreție.

Folosind datele din infraroșu, echipa a putut conecta pentru prima dată observațiile radio și cele din spectrul vizibil, completând o imagine mai coerentă a modului în care energia este eliberată de găurile negre.

Noua perspectivă oferită de telescopul James Webb nu doar îmbogățește înțelegerea proceselor care guvernează aceste fenomene cosmice extreme, ci confirmă rolul telescopului ca unealtă esențială pentru descoperiri care depășesc limitele observațiilor tradiționale.

Pe măsură ce instrumentele spațiale devin tot mai sensibile, cercetătorii speră să poată observa fenomene similare și în alte galaxii, deschizând o nouă eră în studiul găurilor negre și al dinamicii lor spectaculoase.

Iarna 2025/2026 va fi cu ninsori şi ger. La Nina aduce anomalii negative de temperaturi
Recomandări
Ce este SCUT, noua companie românească creată împreună cu Orange Cyberdefense. Cum funcționează scutul cibernetic digital cu o abordare unificată
Ce este SCUT, noua companie românească creată împreună cu Orange Cyberdefense. Cum funcționează scutul cibernetic digital cu o abordare unificată
Temperatura ideală pentru somn, potrivit medicului Vlad Ciurea. Câte grade ar trebui să fie în dormitor
Temperatura ideală pentru somn, potrivit medicului Vlad Ciurea. Câte grade ar trebui să fie în dormitor
Ce spune legea despre lucrările în apartamente: când trebuie să anunți vecinii și asociația de proprietari
Ce spune legea despre lucrările în apartamente: când trebuie să anunți vecinii și asociația de proprietari
Familia mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni, distrusă de durere. Fetiţa o strigă neîncetat, motivul pentru care băiatul va fi scos de la şcoală
Familia mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni, distrusă de durere. Fetiţa o strigă neîncetat, motivul pentru care băiatul va fi scos de la şcoală
Pepco, în faliment? Zeci de magazine se închid în Germania, angajaţii au fost deja anunţaţi de concediere
Pepco, în faliment? Zeci de magazine se închid în Germania, angajaţii au fost deja anunţaţi de concediere
La ce vârstă se poate ieși la pensie militară anticipată: condiții, vârstă minimă și exemplu de calcul
La ce vârstă se poate ieși la pensie militară anticipată: condiții, vârstă minimă și exemplu de calcul
Mașina electrică chinezească care s-a făcut origami la impact. A picat testele de siguranță în Europa, dar și pe cele de încredere
Mașina electrică chinezească care s-a făcut origami la impact. A picat testele de siguranță în Europa, dar și pe cele de încredere
Luca Protopopescu uimeşte lumea şahului. Băiatul a înfruntat simultan 12 adversari: „Ar putea fi campion mondial”
Luca Protopopescu uimeşte lumea şahului. Băiatul a înfruntat simultan 12 adversari: „Ar putea fi campion mondial”
Revista presei
Adevarul
Giganții cu păr roșu din legendele amerindienilor. Ce au descoperit arheologii
Playsport.ro
Unul dintre oamenii-cheie ai Interului va pleca la final de sezon. Cristi Chivu urmăreşte un...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Zodiile care intră într-o „eră” a puterii începând cu 16 octombrie. Li se schimbă viaţa în bine
Playtech Știri
Modelul și vedeta de televiziune Pamela Genini, ucisă de iubit în văzul tuturor. Cine este Gianluca Soncin, bărbatul care a omorât-o
Playtech Știri
Simona Halep, fotografiată alături de un domn grijuliu. Cine este bărbatul care i-a fost alături la cumpărături fostei jucătoare de tenis
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...