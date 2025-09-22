Telescopul Gaia ne arată mai bine de 44 de milioane de stele. Noua hartă 3D a galaxiei noastre

Telescopul spațial Gaia a publicat o hartă tridimensională impresionantă a regiunilor de formare a stelelor din Calea Lactee, care include peste 44 de milioane de stele situate la distanțe de până la 4.000 de ani lumină de Soare.

Realizarea oferă o perspectivă nemaiîntâlnită asupra cosmosului apropiat, dezvăluind „grădini stelare” până acum invizibile sub noi unghiuri.

Ce conține harta și cum funcționează

Harta realizată cu ajutorul datelor colectate de satelitul Gaia, aparținând Agenției Spațiale Europene (ESA), cuprinde stele care se formează în nebuloase și regiuni pline de praf și gaz, la maximum 4.000 de ani lumină de Pământ, scrie Live Science.

Dintre cele milioane de stele, sunt identificate și stele de tip O, un tip rar, masiv și foarte fierbinte, care emite cantități mari de lumină ultravioletă ce ionizează gazele din jur, creând regiunile denumite HII.

Gaia folosește camere de înaltă rezoluție și o precizie extraordinară, permițând măsurători detaliate.

Harta 3D permite observarea nu doar din perspectiva noastră de pe Terra, ci și „din spate, din față”, oferind vederi multiple ale acelor regiuni stelare.

Aceasta ajută la înțelegerea modului în care stelele tinere se formează, cum interacționează cu mediul înconjurător (praful, gazul), și cum evoluează regiunile dense de materie interstelară.

Importanța descoperirii și ce implicații viitoare există pentru cercetare

O hartă tridimensională atât de detaliată are numeroase implicații. În primul rând, cercetătorii pot studia distribuția stelelor tinere și interacțiunea acestora cu mediul cosmic, cum sunt nebuloasele și gazul ionizat.

Acest lucru ajută la înțelegerea proceselor fizice ce duc la formarea stelelor și la modul în care radiația acestora modifică mediul din jur.

În al doilea rând, harta permite estimări mai precise ale distanțelor și volumelor de materie din jurul regiunilor stelare, ceea ce contribuie la modelarea mai fidelă a structurii Căii Lactee.

De asemenea, oferă oportunități pentru cercetătorii care studiază evoluția stelelor rare de tip O și efectele acestora asupra evoluției galactice.

Cum putem vedea și noi această lume cosmică

ESA a pus la dispoziție și un video de tip „tur 3D” al acestor regiuni de stele, astfel încât oricine să poată explora harta din perspectivă multiplă, aproape ca într-un zbor printre stele.

Hărțile includ nebuloase cunoscute, cum ar fi Nebuloasa Gum, Nebuloasa Nord-Americană, și Nebuloasa California.