O soluție pentru descoperirea vieții extraterestre: Secretul ar sta, de fapt, în telescoapele folosite

De la Galileo încoace, telescoapele au evoluat spectaculos: de la lentile simple la oglinzi uriașe lansate în spațiu, precum Hubble sau James Webb (JWST).

Totuși, configurația clasică, oglinzi circulare sau aproape circulare, ar putea să nu fie cea mai bună soluție atunci când vine vorba de identificarea unei „a doua Pământ”.

O echipă de cercetători propune o idee radicală: un telescop cu oglindă dreptunghiulară, capabil să rezolve unele dintre marile limite tehnologice actuale.

De ce telescoapele rotunde nu sunt suficiente

Pentru a detecta o exoplanetă asemănătoare Pământului, astronomii trebuie să îl observe în infraroșu mediu, unde moleculele de apă emit cel mai puternic semnal.

JWST face deja acest lucru, dar dimensiunea oglinzii sale, 6,5 metri, nu este suficientă pentru a distinge planete mici aflate la distanțe comparabile cu orbita Pământului în jurul Soarelui, scrie IFLScience.

Calculele arată că ar fi necesar un telescop cu un diametru de aproximativ 20 de metri pentru a detecta planete de dimensiuni terestre până la 30 de ani-lumină distanță.

Însă o astfel de construcție depășește cu mult capacitățile actuale, având în vedere că desfășurarea în spațiu a JWST, mult mai mic, a fost deja o operațiune extrem de complexă și riscantă.

O altă strategie ar fi folosirea luminii vizibile. Dar aici apare o problemă majoră: steaua strălucește de miliarde de ori mai puternic decât planeta, iar blocarea luminii solare cu precizie extremă devine obligatorie.

Proiecte precum Proba-3 au testat ideea folosirii unei „umbrele stelare” (starshade), un satelit care se aliniază în fața telescopului pentru a imita o eclipsă controlată. Totuși, la scară mare, distanțele și precizia necesară sunt uriașe, de ordinul zecilor de mii de kilometri.

O soluție inovatoare: oglinzi dreptunghiulare

Profesorul Heidi Newberg și echipa sa de la Rensselaer Polytechnic Institute sugerează o abordare diferită: construirea unui telescop cu oglindă rectangulară, de 1 metru pe 20 de metri.

Configurația ar oferi avantajele unei oglinzi mari, dar cu o suprafață efectivă mai mică decât cea a JWST, ceea ce o face mai ușor de realizat și de lansat.

Conform estimărilor, un astfel de instrument ar putea imagina direct 27 de planete de dimensiunea Pământului aflate în vecinătatea noastră cosmică, la mai puțin de 30 de ani-lumină.

Deși provocările tehnologice rămân semnificative, de la stabilitatea structurală la precizia opticii, conceptul ar putea schimba fundamental modul în care căutăm semne de viață în Univers.

Dacă ideea va fi pusă în practică, telescoapele viitorului nu doar că vor avea o formă neobișnuită, ci ar putea fi cheia către una dintre cele mai mari descoperiri din istoria științei: dovada că nu suntem singuri în cosmos.