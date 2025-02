REVIEW Samsung Galaxy S25 Ultra – probabil cel mai rapid telefon din lume, deși prietenii vor fi convinși că este același de acum trei ani

Când vine vorba de telefoane de top, Samsung își pune toate ouăle într-un coș de vreo doi ani, iar acel coș sub nicio formă nu are legătură cu schimbări revoluționare, design futurist sau abilități fabuloase de captură foto/video. Nu. Coșul cu pricina este inteligența artificială, iar dacă nu te simți confortabil cu tot ce înseamnă AI în 2025 și, mai ales, cum te ajută întregul ecosistem Galaxy AI pe terminalele de top ale gigantului corean, este foarte greu, dacă nu imposibil, să justifici prețul de până la 8.000 de lei pentru noul S25 Ultra. Nu de alta, dar la fel cum artificiile software lansate anul trecut cu seria Galaxy S24 au ajuns imediat și pe Galaxy S23, ar fi o manifestare de inconștiență să faci un upgrade cu o investiție deloc neglijabilă în spate doar pentru funcțiile AI din One UI 7.

Dacă vrei să vezi jumătatea plină a paharului, Samsung Galaxy S25 Ultra are mari șanse să fie unul dintre cele mai rapide telefoane din lume la momentul de față datorită procesorului Snapdragon 8 Elite for Galaxy pe arhitectură de 3 nanometri. Are un ecran luminos care se vede foarte bine chiar și în lumină puternică. Face fotografii și filme mai bune decât modelul de acum un an și se simte plăcut în mână datorită grosimii un pic mai mici. Ar trebuie să fie și mai andurant la trânte decât S24 Ultra datorită upgrade-ului de la Corning Gorilla Armor la Corning Gorilla Armos 2, dar cu siguranță nu este mai rezistent la praf sau apă, sub nicio formă.

Samsung îți vinde același telefon certificat IP68 de vreo 5 ani, fără niciun fel de emoție, în timp ce acum câteva zile testat un Honor Magic7 Lite de vreo 2.000 de lei pe care poți să-l îngheți, să-l scapi în apă și să-l trântești de la 2 metri (cel puțin) fără să aibă nici cea mai mică problemă. Un telefon de patru ori mai ieftin. Nu mai insist și pe faptul că respectivul gadget se încărca mai repede 66W cu fir față de 45W la Galaxy S25 Ultra și nici că avea o baterie mai mare, 6600 mAh versus 5000 mAh la cel mai noi și mai rapid telefon Samsung. Nu de alta, dar este păcat și oricum Samsung va vinde în continuare același gadget probabil timp de mulți ani de acum înainte și unitățile livrate nu vor fi deloc neglijabile. Să nu uităm că în top 10 cele mai vândute telefoane din 2024 Samsung are patru dispozitive, iar S24 Ultra este pe poziția a 7-a.

Elefantul din cameră – ce au în comun Galaxy S23 Ultra, Galaxy S24 Ultra și S25 Ultra, dincolo de design

Samsung Galaxy S23 Ultra, S24 Ultra și S25 Ultra reprezintă o evoluție iterativă, păstrând o mare parte din caracteristicile esențiale și diferențiindu-se doar prin câteva ajustări de hardware și software. Toate cele trei modele sunt echipate cu ecrane Dynamic LTPO AMOLED 2X cu 120 Hz refresh rate, suport HDR10+ și o luminozitate de 2600 nits (exceptând S23 Ultra, care are un maxim de 1750 nits). Rezoluția de 1440p a fost menținută constant, ceea ce înseamnă că experiența vizuală a rămas la același nivel de la o generație la alta.

La capitolul construcție, toate modelele beneficiază de protecție IP68 împotriva apei și prafului și includ un stylus S Pen integrat, ceea ce confirmă că seria Ultra este, în continuare, succesorul spiritual al fostei serii Note. Materialele folosite au evoluat treptat, cu Galaxy S23 Ultra având un cadru din aluminiu, S24 Ultra trecând la titan de grad 2, iar S25 Ultra utilizând titan de grad 5, o îmbunătățire mai degrabă marginală pentru utilizatorul final, mai ales că nu se Samsung nu menționează că telefonul scapă nevătămat dacă îl scapi de la 1,5 metri.

În ceea ce privește camerele, Samsung a menținut senzorul principal de 200 MP pe toate cele trei modele, alături de un setup de telefoto cu zoom optic 3x și 5x pe ultimele două generații. Principala schimbare a venit în cazul S25 Ultra, unde camera ultra-wide a fost mărită la 50 MP, comparativ cu 12 MP pe modelele anterioare. Totuși, per total, abilitățile fotografice au rămas foarte similare, cu mici optimizări în procesarea imaginii.

Bateria este în continuare de 5000 mAh, cu suport pentru încărcare rapidă de 45W și wireless de 15W, specificații neschimbate între cele trei generații. Software-ul a evoluat conform actualizărilor Android, fiecare model având promisiuni diferite pentru suportul pe termen lung: S23 Ultra a fost lansat cu Android 13, S24 Ultra cu Android 14, iar S25 Ultra vine cu Android 15, dar toate pot fi actualizate la cel mai nou Android și One UI cu Galaxy AI. În concluzie, deși există unele îmbunătățiri incrementale, Galaxy S25 Ultra păstrează foarte multe elemente de la predecesorii săi, consolidând în mentalul colectiv percepția că seria Ultra este mai degrabă ca un produs rafinat decât unul revoluționar.

Vizual, Galaxy S25 Ultra se diferențiază infim față de modelele din anii trecuți, datorită colțurilor un pic mai rotunjite și a faptului că, dacă excluzi camerele de pe spate, este mai subțire. Din păcate, conform Sammyfans, camerele la S25 Ultra ies din telefon nu mai puțin de 1,9 milimetri, față de 0,9 milimetri acum un an. Asta înseamnă că fie îți trebuie o husă foarte groasă pentru a le ține la nivelul întregului telefon, fie îți asumi faptul că ai un telefon subțire cu camere incredibil de vulnerabile la zgârieturi, trânte, șocuri și orice altceva îți mai trece prin cap. Nu de alta, dar când îl pui pe masă, veșnic, telefonul tău se va sprijini pe camere.

Review Galaxy S25 Ultra – specificații tehnice și performanță brută

Samsung Galaxy S25 Ultra este disponibil în culori precum Titanium Silverblue, Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Whitesilver, Titanium Jetblack, Titanium Jadegreen și Titanium Pinkgold, cu mențiunea că unele nuanțe sunt disponibile exclusiv pe magazinul virtual Samsung. La interior, vei găsi o configurație standard de 12GB RAM și 256GB spațiu de stocare (există opțiuni și cu 512GB ori 1TB), suficient pentru orice aplicație, de la social media până la gaming intensiv. Procesorul Snapdragon 8 Elite for Galaxy tactat la 4.47GHz aduce un plus de putere față de generația anterioară, totul pe un proces de 3 nanometri ce promite o eficiență energetică superioară.

În cifre, S25 Ultra obține 2.448.350 de puncte în AnTuTu, o valoare care îl plasează în topul telefoanelor Android la momentul actual. În Geekbench, scorul Single Core ajunge la 2039, iar cel Multi-Core la 9332, confirmând că vorbim de un terminal extrem de rapid pentru sarcini multiple. Pe partea grafică, Geekbench 6 a oferit 17.644 de puncte, iar în Geekbench AI a marcat 2.821 la Single Precision, 2.768 Half Precision și 4.514 Quantized Score. În PCMark Work 3.0, telefonul a trecut de 20.756 de puncte, cu 182.786 de puncte în testul Storage 2.0 și aproximativ 21 de ore de autonomie (20 ore și 56 minute).

Toate aceste cifre se traduc în jocuri precum Call of Duty, setat la detalii maxime și texturi la rezoluție înaltă, unde telefonul rulează exemplar. Singurul neajuns e că scorurile din 3DMark Wild Life au o stabilitate de doar 55%, semn că încălzirea duce la scăderea frecvențelor când sarcinile sunt cu adevărat pretențioase. Chiar și așa, dacă ești genul care vrea totul la setări maxime, S25 Ultra e o alegere foarte bună. În practică, vei aprecia claritatea ecranului de 6,9 inchi și timpii de încărcare aproape inexistenți pentru aplicații și jocuri.

Review Galaxy S25 Ultra – abilități de captură

S25 Ultra vine cu un ansamblu foto ce include o cameră principală de 200 MP (f/1.7), un teleobiectiv de 10 MP pentru zoom 3x, un teleobiectiv periscopic de 50 MP pentru zoom optic 5x și un ultrawide de 50 MP. Modul portret scoate la iveală separația impecabilă a subiectului de fundal, chiar și atunci când culorile se aseamănă foarte mult, cum ar fi în cazul unei pisici pe un covor cu nuanțe apropiate. În schimb, fotografiile cu pahare transparente scot la iveală micile scăpări ale algoritmilor AI, unde marginile și contururile devin dificile de discernut.

Când vine vorba de lumină slabă, modul de noapte preia controlul și, după cele câteva secunde de expunere urmate de postprocesare, rezultă imagini pline de detalii și culori realiste. Scrisul de pe sticle sau texturile de pe pereți rămân lizibile, iar aberațiile cromatice sunt ținute la minimum. Zoom-ul optic se comportă exemplar, până la 30x culorile nu se schimbă brusc, iar expunerea rămâne corectă. Pentru filmare, beneficiezi de 8K@30fps și 4K@60fps. Stabilizarea este remarcabilă, însă un zgomot de imagine mai pronunțat își face simțită prezența pe pereții uni, mai ales când lumina nu este ideală. Tranzițiile de focus rămân însă fluide, fără salturi supărătoare.

Pe lângă senzorii deja menționați, Samsung a introdus și un nou algoritm pentru corecția culorilor între camere, menit să ofere o trecere lină când faci zoom din ultrawide până la 30x. În testele de captură la peisaje complexe, diferențele cromatice sunt minime, astfel că nu te vei trezi cu fotografii diferite ca tonalitate atunci când treci instant de la 1x la 5x sau 10x. Din punctul de vedere al controlului expunerii, noua generație se descurcă admirabil la redarea unor contraste puternice, iar dacă suprinzi cadre cu cer luminos și zone umbrite, vei descoperi detalii mai clare în zonele întunecate față de Galaxy S24 Ultra.

Fotografia la portret este și ea rafinată, inclusiv la subiecții care poartă haine în culori similare cu fundalul. S25 Ultra folosește un sistem avansat de separare a planurilor cu ajutorul AI, ajustând subtil contururile pentru a evita halo-ul alb din jurul subiectului. În plus, modul ”Mâncare” a primit câteva ajustări de saturație și claritate, astfel încât preparatele nu doar să pară apetisante, ci să surprindă micile detalii fără să exagereze luminile și umbrele.

Dacă ai de gând să faci fotografii în spații închise, cu lumină artificială, S25 Ultra este mai puțin predispus la flicker datorită sincronizării de expunere cu sursa de lumină. Astfel, poți fotografia ecrane sau neoane fără să obții acele benzi orizontale deranjante. Totuși, pentru obiectele transparente ori suprafețe extrem de lucioase, AI-ul are încă mici probleme în a înțelege clar contururile, așa că îți recomand să faci mai multe încercări pentru rezultatul perfect.

În plus, modul nocturn a primit un update important: atunci când folosești funcția de expunere prelungită, noul algoritm se bazează pe un stacking mai avansat, combinând mai multe cadre cu ISO-uri diferite. Asta te ajută să obții imagini de noapte bine iluminate, cu mai puțin zgomot, iar texturile de pe clădiri sau suprafețe din lemn rămân vizibile. Este un pas înainte față de anii precedenți, iar rezultatele sunt remarcabile mai ales dacă stai puțin nemișcat și lași AI-ul să-și facă treaba.

Review Galaxy S25 Ultra – inteligența artificială la loc de frunte, dacă știi s-o folosești

AI-ul integrat în One UI 7 reprezintă cu adevărat un salt spre o experiență de utilizare mai fluidă, iar Galaxy S25 se dorește a fi un adevărat companion digital. Noile Cross App Actions îți permit, de exemplu, să creezi un eveniment în Calendar, să trimiți un email cu confirmare și să cauți o rețetă în browser, doar dintr-o singură interacțiune vocală cu Gemini. Practic, devii propriul tău regizor de task-uri, fără să mai sari manual dintr-o aplicație în alta.

De asemenea, Gemini Live duce interacțiunile cu AI la un alt nivel. Poți să vorbești cu asistentul în timp ce vizionezi un clip pe YouTube, cerându-i să extragă informații, să îți creeze o listă de cumpărături bazată pe un vlog de călătorie sau să îți reamintească diverse date menționate în video. Dacă preferi să interacționezi mai mult cu imagini, atunci tot cu Gemini Live poți face o fotografie, iar AI-ul îți va furniza recomandări, descrieri sau chiar idei de editare.

Multimodal Search, prin Circle to Search și AI Select, îți oferă ocazia să subliniezi un obiect sau un fragment de text dintr-o imagine sau un videoclip, iar telefonul îți va sugera automat căutări și acțiuni relevante. Poți identifica muzica dintr-un clip, poți decupa un GIF dintr-o secvență sau poți căuta un anumit produs doar marcându-l în cadru. Această funcționalitate te ajută să scapi de pașii redundanți și să ajungi direct la rezultatele dorite.

Nu în ultimul rând, Now Bar și Now Brief sunt module AI care îți schimbă complet modul de a interacționa cu lock screen-ul. Poți vedea notificări esențiale, reminder-e și informații despre vreme încă înainte să deblochezi telefonul. One UI 7 adună, cu ajutorul AI-ului, informații despre program, despre actualizările de transport sau meciurile echipei favorite, totul într-un format ușor de accesat. Dacă ești fanul personalizării, poți să alegi exact ce să apară și cum să arate, iar AI-ul își adaptează apoi notificările pe măsură ce te obișnuiești cu telefonul.

Review Galaxy S25 Ultra – concluzie

Din punct de vedere audio, S25 Ultra e peste așteptări. Difuzoarele stereo produc o spațialitate surprinzătoare, iar basul este suficient de profund. Înaltele pot părea stridente, dar nu devin deranjante la volum ridicat, ceea ce face telefonul perfect pentru streaming de muzică sau podcasturi fără căști. Este una dintre cele mai reușite implementări audio pe un smartphone în 2025, chiar dacă nu revoluționează piața.

Până la urmă, Galaxy S25 Ultra este un dispozitiv excelent pentru fanii Samsung: are un ecran superb, putere de procesare greu de concurat și un AI foarte prezent în toate funcțiile telefoanelor din seria nouă. Rămâne regretabil că nu s-au adus inovații masive la capitolul design sau la viteza de încărcare, capitole la care unele branduri chinezești (OnePlus, Honor, Vivo, Oppo) îți oferă încărcare la 100W și baterii mai mari. Acesta este însă un smartphone premium care se va vinde prin prisma brandului și a ecosistemului deja existent, nu atât prin revoluțiile pe care le aduce. În contextul în care Apple are deja o cotă de piață mai mare, iar Xiaomi vine tare din urmă cu modele mai agresive ca preț și specificații, este posibil ca Samsung să fie nevoită să schimbe ceva radical în anii următori. Deocamdată, S25 Ultra rămâne o alegere solidă, dar doar pentru cei care vor să investească într-un telefon de vârf și să profite la maximum de inteligența artificială promovată intens de producător.