Ultima ora
Programul RABLA 2025 are undă verde, după ce a fost adoptat de Guvern. Ce s-a schimbat în ediția din acest an, când începe de fapt
11 sept. 2025 | 14:29
de Ozana Mazilu

Profeția lui Elon Musk despre furnizorii de telefonie. Vodafone, Orange și Digi RCS RDS ar putea fi înlocuiți de Starlink, în opinia lui

TEHNOLOGIE
Profeția lui Elon Musk despre furnizorii de telefonie. Vodafone, Orange și Digi RCS RDS ar putea fi înlocuiți de Starlink, în opinia lui
Elon Musk anunță planul prin care Starlink ar putea înlocui operatorii de telefonie mobilă
Un ciclon schimbă vremea în România: ploi abundente și vânt de până la 80 km/h. Harta județelor vizate
Recomandări
Actele necesare pentru demolarea unei case moștenite. Proceduri și taxe
Actele necesare pentru demolarea unei case moștenite. Proceduri și taxe
REVIEW HUAWEI Pura 80 Ultra – cât de bun este cel mai bun telefon de poze în 2025. Te uimește pe timp de noapte și la zoom, dar își face banii în orice scenariu
REVIEW HUAWEI Pura 80 Ultra – cât de bun este cel mai bun telefon de poze în 2025. Te uimește pe timp de noapte și la zoom, dar își face banii în orice scenariu
Limba română devine materie obligatorie în școlile din Franța, într-un program pilot
Limba română devine materie obligatorie în școlile din Franța, într-un program pilot
REVIEW Sony WH-1000XM6 – ar putea fi cele mai bune căști din lume, cu siguranță sunt cele mai deștepte, dar asta nu spune toată povestea
REVIEW Sony WH-1000XM6 – ar putea fi cele mai bune căști din lume, cu siguranță sunt cele mai deștepte, dar asta nu spune toată povestea
Cum poți repara fotografii vechi în câteva secunde, cu aplicația gratuită Nano Banana, de la Google
Cum poți repara fotografii vechi în câteva secunde, cu aplicația gratuită Nano Banana, de la Google
Microsoft rezolvă problemele de streaming cauzate de ultimele actualizări din Windows 11
Microsoft rezolvă problemele de streaming cauzate de ultimele actualizări din Windows 11
O cisternă cu GPL a explodat într-un cartier aglomerat din Ciudad de Mexico. 4 oameni au murit, 90 au fost răniți
O cisternă cu GPL a explodat într-un cartier aglomerat din Ciudad de Mexico. 4 oameni au murit, 90 au fost răniți
Două milenii de Băile Herculane. Înființate de împăratul roman Traian, aici se tratau Mihail Kogălniceanu, Regele Carol I, Prințesa Sissi
Două milenii de Băile Herculane. Înființate de împăratul roman Traian, aici se tratau Mihail Kogălniceanu, Regele Carol I, Prințesa Sissi
Revista presei
Adevarul
Cea mai mare armată din Europa, modernă doar pe hârtie. Tacticile Rusiei arată unde rămâne vulnerabilă Polonia
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Elena Udrea, criticată pentru rochia purtată la cea mai recentă apariţie în piblic. Greşeala majoră de stil pe care a făcut-o
Playtech Știri
Fiica cea mare a Elenei Băsescu, o tânără superbă. Cum arată Sofia Anais la 12 ani, Traian Băsescu are de ce să fie mândru
Playtech Știri
Cum să folosești bicarbonatul de sodiu la spălarea rufelor pentru a elimina mirosurile neplăcute
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...