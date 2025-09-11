Profeția lui Elon Musk despre furnizorii de telefonie. Vodafone, Orange și Digi RCS RDS ar putea fi înlocuiți de Starlink, în opinia lui

Elon Musk, fondatorul și CEO-ul SpaceX, a prezentat o viziune ambițioasă pentru viitorul serviciului Starlink, care ar putea transforma radical piața telecomunicațiilor. După achiziția de către SpaceX a spectrului wireless al companiei EchoStar, în valoare de 17 miliarde de dolari, Musk a declarat că Starlink ar putea deveni „furnizorul unic de conectivitate”, atât pentru internet fix, cât și pentru telefonia mobilă.

Deși a subliniat că nu intenționează să elimine competiția pe termen scurt, Musk a admis, cu un zâmbet, că achiziția unui gigant precum Verizon „nu este exclusă”. În prezent, operatori majori ca AT&T, T-Mobile și Verizon dețin o mare parte din spectrul de frecvențe necesar pentru apeluri și transfer de date, dar Starlink face pași rapizi spre a-și extinde propriile capacități.

Sateliți care funcționează ca „turnuri de telefonie”

Planul lui Musk se bazează pe sateliții Starlink, descriși de SpaceX drept „turnuri de telefonie în spațiu”. Din totalul de 8.140 de sateliți aflați pe orbită, 657 sunt deja pregătiți pentru servicii directe către telefoane. Aceștia pot trimite date direct pe dispozitive mobile, eliminând dependența de infrastructura clasică de pe Pământ.

Achiziția spectrului EchoStar, care operează în benzile de 1,9 și 2 GHz, le permite sateliților să ofere o lățime de bandă mult mai mare. Potrivit SpaceX, capacitatea de transmisie ar putea crește de peste 100 de ori, deschizând calea pentru apeluri, mesaje și acces la internet în zone în care semnalul tradițional este inexistent.

Există însă și provocări tehnice. Musk a explicat că telefoanele vor avea nevoie de cipuri compatibile cu noile frecvențe, un proces care ar putea dura aproximativ doi ani. „Este un plan pe termen lung, dar acesta este viitorul conectivității”, a spus el în podcastul All-In.

Parteneriat cu T-Mobile și extinderea serviciilor

Starlink a făcut deja primii pași printr-o colaborare cu T-Mobile, lansată în iulie 2025. Aceasta permite trimiterea de mesaje text prin satelit în zone fără acoperire de rețea, iar din luna următoare serviciul se va extinde pentru a include date în aplicații precum WhatsApp, AllTrails sau AccuWeather.

Clienții T-Mobile vor fi primii care beneficiază de extinderea capacității Starlink, însă utilizatorii AT&T și Verizon pot accesa serviciile prin satelit cu un eSIM suplimentar, contra unei taxe de aproximativ 10 dolari pe lună. De asemenea, abonații Boost Mobile – companie deținută de EchoStar – vor avea acces la rețeaua Starlink direct-to-cell în baza unui acord comercial pe termen lung.

Analiștii telecom consideră că această combinație între rețeaua terestră 5G a T-Mobile și tehnologia Starlink creează un avantaj competitiv puternic. „Este o mutare care ar putea elimina definitiv zonele fără semnal”, afirmă Roger Entner, fondator al firmei Recon Analytics.

O piață în schimbare și reglementări complexe

Chiar dacă planul Starlink este promițător, rămâne de trecut un obstacol major: aprobarea autorităților de reglementare. Achiziția spectrului EchoStar trebuie validată într-un cadru legislativ complex, mai ales că tranzacția a venit după o anchetă a Comisiei Federale de Comunicații (FCC) privind modul în care EchoStar își folosea licențele.

Totuși, precedentul creat de această înțelegere ar putea remodela industria telecom. Dacă autoritățile vor aproba acordul, eliminarea „punctelor moarte” de semnal ar putea deveni realitate, iar competiția dintre operatorii tradiționali și Starlink s-ar intensifica.

Pentru tine, ca utilizator, acest scenariu înseamnă acces la internet și servicii mobile chiar și în cele mai izolate locuri de pe glob. Fie că ești pasionat de drumeții în zone montane, navigator pe oceane sau pur și simplu vrei o conexiune stabilă în călătoriile tale, planul lui Elon Musk ar putea schimba modul în care te raportezi la telefonia mobilă.

Dacă investițiile se concretizează și hardware-ul necesar ajunge pe piață, următorii ani ar putea aduce o revoluție în telecomunicații: o singură rețea globală, alimentată de sateliți, capabilă să înlocuiască în mare parte serviciile clasice de telefonie mobilă. Starlink, proiectul care a început ca soluție pentru internet de mare viteză în zone rurale, se pregătește să devină coloana vertebrală a conectivității mondiale.