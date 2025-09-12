Ultima ora
12 sept. 2025 | 10:23
de Ozana Mazilu

AUTO
Tehnologia chineză schimbă industria auto mondială. Producătorii auto occidentali adoptă masiv soluțiile de inginerie din China pentru mașinile electrice
Ce este, mai exact, fenomenul China Inside Foto: Reuters

Constructorii auto tradiționali din Europa, Japonia și Statele Unite aleg din ce în ce mai des să folosească platforme și soluții tehnice chineze pentru modelele lor electrice, în loc să investească miliarde în dezvoltări proprii. Fenomenul, descris de analiști ca „China Inside”, amintește de campania „Intel Inside” din anii ’90, când cipurile Intel deveneau standardul de calitate în calculatoare. Astăzi, tehnologia auto „made in China” este ascunsă sub mărcile consacrate ale Occidentului, iar Dacia Spring este unul dintre cele mai cunoscute exemple.

Dacia Spring și valul de parteneriate internaționale

Modelul electric Dacia Spring, comercializat în Europa din 2021, este produs în China de către constructorul de stat Dongfeng pe o platformă dezvoltată local. Renault a fost printre primii mari producători occidentali care au ales această strategie, deschizând calea altor mărci. În prezent, exemple similare se înmulțesc rapid: Mazda 6e are la bază un model al companiei chineze Changan, Cupra colaborează cu grupul de stat JAC, iar Renault dezvoltă noul Twingo electric cu sprijinul firmei chineze Launch Design.

Pentru giganții auto, avantajele sunt evidente. Proiectarea și testarea unei platforme electrice durează ani și costă miliarde. Licențierea unei soluții chineze deja funcționale reduce timpul de lansare la doar câteva luni și permite prețuri competitive. De cealaltă parte, companiile chineze câștigă venituri și acces la piețe internaționale, într-un moment în care concurența acerbă și războaiele comerciale le presează profiturile.

De la Audi și Toyota la Ford și Volkswagen

Audi este unul dintre cele mai elocvente exemple recente. Alarmată de succesul modelului chinez Zeekr 001, marca germană a lansat în numai 18 luni Audi E5 Sportback folosind bateriile, trenul de rulare electric, software-ul și sistemele de asistență dezvoltate de gigantul de stat SAIC. Toyota colaborează cu grupul GAC, iar Volkswagen cu producătorul privat Xpeng, pentru a oferi modele dedicate pieței chineze.

Ford caută la rândul său un partener chinez pentru viitoarele platforme electrice, iar directorul Jim Farley a lăudat public performanțele sedanului electric SU7 de la Xiaomi. Între timp, Stellantis a semnat un acord cu Leapmotor pentru a vinde vehicule electrice chineze în afara Asiei și pentru a licenția tehnologia acestora. Chiar și McLaren, simbol al mașinilor sport britanice, va integra soluții dezvoltate de producătorul chinez Nio prin intermediul investitorului CYVN din Abu Dhabi.

Această rețea de colaborări globale arată că, dincolo de rivalități, companiile occidentale și cele chineze împărtășesc acum un obiectiv comun: reducerea costurilor și accelerarea lansării de noi vehicule electrice.

Avantaje și riscuri pentru industria auto

Specialiștii subliniază că „China Inside” este o soluție avantajoasă pentru toți jucătorii. Producătorii clasici câștigă timp și economisesc miliarde, în timp ce firmele chineze obțin venituri și recunoaștere internațională. În plus, platformele modulare dezvoltate de companii precum CATL sau Xpeng permit personalizări rapide și reduc bariera de intrare pentru mărcile mai mici.

Totuși, există și pericole. Dependanța excesivă de tehnologia furnizată de terți poate limita capacitatea de diferențiere a brandurilor occidentale. Andy Palmer, fost CEO Aston Martin, avertizează că, pe termen lung, producătorii riscă să devină simpli „retaileri”, fără control real asupra produsului. În plus, tensiunile comerciale dintre China, SUA și Uniunea Europeană ar putea complica aceste parteneriate.

Cu toate acestea, realitatea pieței este clară: cererea globală de vehicule electrice crește, iar companiile care nu pot ține pasul cu ritmul rapid al inovației riscă să rămână în urmă. Prin colaborarea cu giganții chinezi, mărcile consacrate reușesc să aducă mai repede pe piață modele atractive și accesibile, chiar dacă asta înseamnă să ascundă sub sigla lor o mare parte din ingineria venită din Beijing sau Shanghai.

Fenomenul „China Inside” marchează, așadar, începutul unei noi ere pentru industria auto mondială, în care granițele dintre est și vest devin tot mai difuze, iar tehnologia chineză devine o piesă esențială în puzzle-ul mobilității electrice globale.

