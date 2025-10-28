Țeapă de 2.800 de lei pe Vinted: un român a primit o poză cu iPhone 16 Pro Max în locul telefonului real

În era comerțului online, unde platforme precum Vinted au devenit o alternativă populară pentru cumpărături rapide și oferte atractive, riscul înșelătoriilor este tot mai mare. Un utilizator român al platformei a povestit recent pe Reddit experiența sa incredibilă, după ce a plătit 2.800 de lei pentru un iPhone 16 Pro Max și a primit în schimb… o fotografie color a telefonului. Cazul a devenit viral, fiind considerat de internauți una dintre cele mai „bine gândite țepe” date pe Vinted în România.

Totul a început ca o tranzacție aparent obișnuită. Utilizatorul a povestit că a găsit pe Vinted un iPhone 16 Pro Max listat la 3.000 de lei, dar după o scurtă negociere, vânzătorul a acceptat suma de 2.800 de lei. Entuziasmat de „afacerea bună”, cumpărătorul a efectuat plata și aștepta cu nerăbdare livrarea telefonului.

În ziua în care coletul a sosit, surpriza a fost de proporții. În locul unui dispozitiv de ultimă generație, pachetul conținea cutia originală a unui iPhone și o fotografie color a telefonului.

„Vine ziua în care ridic coletul, șoc și groază, ce credeți că era înăuntru? Cutia telefonului și o poză color cu un iPhone 16 Pro Max. Îmi dau două palme și zic în minte: «Măi, vere, ce e asta?»”, a povestit el pe Reddit, într-o postare care a atras sute de reacții.

Cumpărătorul a contactat imediat echipa de suport a platformei Vinted, convins că va recupera suma plătită. Răspunsul primit, însă, a fost surprinzător și revoltător: „Produsul este exact ceea ce ați comandat.”

Nedumerit, omul a verificat din nou anunțul și a descoperit detaliul care i-a scăpat inițial: în descrierea produsului, vânzătorul notase clar, între paranteze, „poză printată cu acesta”. O formulare care, deși aparent banală, a fost suficientă pentru a face tranzacția legală în ochii platformei – și pentru ca păgubitul să nu mai poată primi banii înapoi.

Capcane ascunse în descriere: cum lucrează escrocii online

Cazul ilustrează o metodă tot mai des întâlnită în comerțul online: anunțurile ambigue, redactate astfel încât să inducă în eroare cumpărătorul, dar să le ofere escrocilor acoperire legală. În descrierea produsului se inserează detalii vagi, expresii tehnice sau formulări ambigue, care, la o primă citire, par irelevante.

În cazul de față, mențiunea „poză printată cu acesta” a fost cheia escrocheriei. Deși anunțul includea toate detaliile unui iPhone 16 Pro Max real – 512 GB, 5G, Black Titanium, „deblocat în orice rețea” – în realitate, vânzătorul oferea o fotografie a telefonului, nu dispozitivul.

„La o privire mai atentă… din cauza faptului că în paranteză scria clar «poză printată cu acesta», eu nu mai primesc niciun leu înapoi”, a explicat păgubitul, care și-a încheiat postarea cu un avertisment pentru ceilalți utilizatori: „Mare grijă la țepe!”.

Cazuri similare s-au înmulțit în ultimii ani, mai ales pe platformele care permit tranzacții directe între utilizatori. Escrocii profită de graba cumpărătorilor și de încrederea în numele marilor platforme pentru a crea anunțuri „perfect credibile”, completate cu imagini reale, descrieri tehnice și prețuri tentante.

Țepele online, un fenomen în creștere: de la iPhone-uri false la jacuzzi-uri „fantomă”

Incidentul de pe Vinted nu este izolat. În ultimii ani, înșelătoriile digitale s-au diversificat, de la telefoane inexistente la produse pentru casă, bilete de avion, animale de companie sau chiar bagaje „uitate” în aeroporturi.

Un caz recent relatat în presa italiană arată cum un bărbat din Rimini a plătit o sumă consistentă pentru o cadă cu hidromasaj, comandată online, care nu a mai ajuns niciodată. În spatele anunțului se aflau doi escroci – un român și un italian – care au fost ulterior anchetați de autorități.

Și în România, anul trecut, a circulat o escrocherie ce folosea numele Aeroportului Otopeni, promițând vânzarea bagajelor pierdute pentru sume derizorii, de sub 10 lei. Mulți utilizatori au căzut în capcană, tentați de ideea de a cumpăra „chilipiruri” online.

Experții în securitate digitală avertizează că platformele populare, precum Vinted, OLX sau eBay, nu pot garanta protecția utilizatorilor dacă aceștia nu citesc cu atenție termenii tranzacției. „O descriere vagă sau o ofertă care pare prea bună pentru a fi adevărată trebuie privită cu suspiciune. Verifică mereu profilul vânzătorului, recenziile și detaliile produsului înainte de a plăti”, recomandă specialiștii DNSC (Directoratul Național de Securitate Cibernetică).

Lecția de învățat: vigilența, singura protecție reală

Povestea românului care a primit o fotografie în loc de iPhone 16 Pro Max este un avertisment puternic pentru toți cumpărătorii online. Chiar dacă platformele de vânzare oferă un anumit nivel de protecție, responsabilitatea finală revine utilizatorului, care trebuie să citească atent descrierea produsului, să verifice autenticitatea vânzătorului și să evite plățile directe în afara platformei.

Tot mai multe țepe de acest gen demonstrează că escrocii devin inventivi, folosind nu doar falsuri evidente, ci și „lacune legale” pentru a-și atinge scopul.

„Mare grijă la țepe!”, a scris păgubitul în concluzia postării sale. Un mesaj simplu, dar care spune totul despre realitatea comerțului online: între un chilipir și o capcană, uneori, diferența este doar o paranteză ascunsă în descriere.

