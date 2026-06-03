Cele mai bune aplicații și jocuri pentru iPhone, iPad, Mac, Apple TV și Apple Vision Pro, confirmate oficial – Apple Design Awards 2026

Aplicațiile premiate de Apple în 2026

La categoria Delight and Fun, aplicația câștigătoare este grug, dezvoltată de Ocho, din Olanda. Apple o descrie ca pe o experiență ludică, construită în jurul unor mesaje zilnice de inspirație livrate sub forma unor „mormăieli” neolitice. Ideea este simplă, dar tocmai această simplitate pare să fi contat: fără autentificare, fără sincronizare în cloud și fără elemente inutile, grug mizează pe design desenat manual și pe o interfață care nu se ia prea în serios.

Pentru categoria Inclusivity, premiul a mers la Guitar Wiz, aplicația creată de dezvoltatorul indian Bijoy Thangaraj. Este un instrument complet pentru chitariști, construit cu SwiftUI, care pune accent pe accesibilitate. Integrarea VoiceOver oferă instrucțiuni vocale despre acordaj, note, acorduri și poziționarea degetelor pe freturi, în timp ce suportul pentru Dynamic Type, Increased Contrast și Differentiate Without Color ajută utilizatorii cu nevoi diferite să folosească aplicația mai ușor.

La Innovation, Apple a ales NBA: Live Games & Scores pentru Apple Vision Pro. Aplicația permite vizionarea mai multor meciuri live simultan, afișarea statisticilor în spațiu și experiențe imersive cu Spatial Audio. În cazul anumitor meciuri Los Angeles Lakers, parteneriatul cu Spectrum a permis și conținut în Apple Immersive Video la 180 de grade, semn că sportul transmis în realitate mixtă devine tot mai important pentru Apple.

Moonlitt: Moon Phase Tracker a câștigat categoria Interaction, datorită modului în care transformă urmărirea fazelor lunii și a evenimentelor cerești într-o experiență elegantă și intuitivă. La Social Impact, premiul a fost acordat aplicației Primary: News in Depth, o aplicație de știri pentru visionOS care pune accent pe context, claritate și evitarea senzaționalismului. La Visuals and Graphics, câștigătoare este Tide Guide: Charts & Tables, o aplicație pentru maree și date meteo care se remarcă prin grafice clare, animații personalizate și integrarea noului design Liquid Glass.

Jocurile care au impresionat Apple Design Awards

În zona de gaming, Apple a premiat Is This Seat Taken? la categoria Delight and Fun. Jocul dezvoltat de Poti Poti Studio, din Spania, combină puzzle-uri logice cu o prezentare vizuală apropiată de desenele animate de sâmbătă dimineața. Premisa este simplă: trebuie să așezi personajele pe locurile potrivite, ținând cont de preferințele și ciudățeniile lor. Fără cronometre și fără presiune inutilă, jocul mizează pe umor, detalii interactive și o atmosferă relaxată.

La Inclusivity, Apple a ales Pine Hearts, dezvoltat de Hyper Luminal Games. Jocul urmărește povestea lui Tyke, un personaj care revine într-o rezervație naturală pentru a retrăi amintiri legate de tatăl său dispărut. Dincolo de tonul sensibil, Pine Hearts integrează opțiuni de accesibilitate încă de la început, inclusiv lizibilitate îmbunătățită a textului, controale personalizabile și ajustări pentru feedback-ul senzorial și de mișcare.

Categoria Innovation a fost câștigată de Blue Prince, un joc pentru Mac dezvoltat de Dogubomb. Este o aventură care amestecă explorarea, puzzle-urile și narațiunea într-un mod neobișnuit: jucătorul trebuie să descopere o cameră secretă într-un conac, dar construiește casa cameră cu cameră pe măsură ce avansează. Apple laudă profunzimea jocului, secretele ascunse și faptul că, după finalizare, se deschide practic un al doilea strat narativ.