„Taurul care îngenunchează”, statuia misterioasă care nu-i nici om, nici animal. Ce semnificație are în spate, de fapt

Un artefact antic descoperit în Iranul de sud-vest atrage atenția cercetătorilor prin combinația sa unică de trăsături umane și animale.

Figurina din argint, denumită „Taurul care îngenunchează”, datează din perioada 3100–2900 î.e.n. și a fost creată de cultura proto-elamită, una dintre primele civilizații din regiunea Mesopotamiei.

Obiectul este păstrat astăzi în colecția Metropolitan Museum of Art din New York și reprezintă un taur care stă îngenuncheat.

Caracteristici pe care le are și materialele folosite

Statuia măsoară 16,3 centimetri înălțime și a fost realizată din argint pur în proporție de 98,5%, conform unui studiu efectuat în 1970 de conservatoarea Kate Lefferts.

Interiorul statuetei conține cinci pietricele de calcar, probabil introduse pentru a crea un efect sonor de zgomot la mișcare, iar fibrele aderente de pe suprafață provin de la fire animale.

Descrierea sa detaliată relevă o fuziune remarcabilă între trăsături bovine și umane: capul taurului, cu coarne curbate, se sprijină pe umeri umani, iar creatura poartă o tunică decorată care acoperă picioarele îndoite.

Brațele sunt alungite și termină în copite ce țin vasul. Figurina nu are o bază plană, ceea ce indică faptul că nu era destinată să stea în picioare pe o suprafață dură, ci mai degrabă să fie manipulată sau așezată în scop ritualic.

Rol ritualic și ce semnificație se află în spatele „Taurului care îngenunchează”

„Taurul care îngenunchează” a fost realizat în tradiția proto-elamită de a crea figuri hibride, mitice, dar realist desenate, inspirate de animale și oameni.

Această cultură, aflată în Epoca Cuprului, a inventat și sigiliile cilindrice utilizate pentru documente administrative, multe dintre ele reprezentând animale în ipostaze umanizate.

Cercetătorii consideră că statueta avea un rol ritualic sau ceremonial. Pietricelele din interior și fibra aderentă sugerează că artefactul putea fi un „foundation figurine”, adică o figurină îngropată intenționat la construcția unui templu proto-elamit pentru a marca simbolic terenul sacru.

Dacă acesta era cazul, obiectul nu era destinat să fie văzut din nou, funcția sa fiind pur spirituală și simbolică.

Originea și scopul exact al „Taurul care îngenunchează” rămân necunoscute, dar figurina demonstrează creativitatea și complexitatea credințelor religioase proto-elamite.

Ea oferă, așadar, o fereastră către practica ritualică a unei civilizații antice și arată modul în care oamenii de acum 5.000 de ani combinau lumea naturală cu cea mitologică pentru a exprima sacralitatea locurilor și obiectelor.