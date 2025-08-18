Ultima ora
18 aug. 2025 | 12:47
de Daoud Andra

O statuie celebră cu Fecioara Maria din Spania a fost restaurată, iar rezultatul i-a revoltat pe oameni. ”Arată ca o copie ieftină”

Știri Externe
O statuie celebră cu Fecioara Maria din Spania a fost restaurată, iar rezultatul i-a revoltat pe oameni. ”Arată ca o copie ieftină”
FOTO: Profimedia Images

Un simbol religios adorat de mii de credincioși a devenit, peste noapte, sursa unei revolte. Statuia Fecioarei Maria din Basilica de Santa María de la Esperanza Macarena din Sevilla, realizată în secolul al XVII-lea, a trecut recent printr-un proces de restaurare care a stârnit un val uriaș de indignare. Pentru mulți, noua înfățișare nu mai are nimic din aura divină care i-a consacrat frumusețea de-a lungul secolelor.

Credincioșii, nemulțumiți de aspectul statuii

„La Macarena”, efigia de 1,75 m din lemn, venerată în procesiunile spectaculoase din Săptămâna Mare, fusese scoasă din altar în luna iunie pentru retușuri minore. Credincioșii se așteptau la o simplă verificare a detaliilor delicate, însă, când statuia a revenit la locul ei, privitorii au rămas uluiți: chipul părea total schimbat. „Expresia feței s-a schimbat complet. Îmi pare foarte rău să o spun, dar acum arată ca o copie ieftină a originalului”, a declarat un enoriaș pentru ziarul El País.

Schimbările au inclus gene mai lungi, o nuanță diferită a pielii și ajustări vizibile ale nasului și trăsăturilor faciale. „Parcă i-au pus machiaj. Iar Macarena nu poate fi machiată!”, a spus alt credincios, citat de The New York Times.

Cel care s-a ocupat de restaurare, Francisco Arquillo Torres, un expert de 85 de ani, nu și-a imaginat proporțiile scandalului. Cunoscut pentru experiența sa în lucrări similare, el declarase inițial că intenționează doar „să curețe petele din zona canalului lacrimal și să inspecteze genele”. Rezultatul însă a fost perceput ca o „intervenție estetică”, iar credincioșii din Sevilla au reacționat imediat.

Statuia Macarena a fost restaurată de curând (FOTO: X)

Statuia a fost retrasă în urma scandalului

Protestele nu au întârziat să apară. În fața Bazilicii Macarena, sute de oameni au cerut explicații și chiar demisia conducerii Frăției Macarenei, responsabilă de protejarea imaginii sacre. Sub presiunea mulțimii, biserica și-a cerut scuze și a închis ușile pentru câteva ore, timp în care s-au făcut corecții de urgență – printre care scurtarea genelor. Însă gestul nu a calmat spiritele. Mulți au considerat că modificările suplimentare au făcut chipul și mai greu de recunoscut.

Situația amintește inevitabil de celebrul caz din 2012, când o bătrână din Borja, Cecilia Giménez, a încercat să restaureze fresca Ecce Homo. Pictura, care trebuia să redea chipul lui Iisus, a devenit o caricatură grotescă, cunoscută în toată lumea sub porecla „Hristos-Maimuță”. În mod ironic, acel dezastru a transformat mica localitate spaniolă într-o atracție turistică internațională.

De această dată, însă, reacțiile sunt mult mai severe. „Înfrumusețarea” Macarenei a fost resimțită ca o profanare a unei icoane care pentru locuitorii Sevillei nu este doar o operă de artă, ci un simbol viu al credinței. Mulți pelerini care vin anual special pentru a o vedea spun acum că imaginea și-a pierdut autenticitatea.

În timp ce autoritățile bisericești încearcă să liniștească spiritele, statuia rămâne retrasă de pe altar și se estimează că va dura luni întregi până să fie expusă din nou. Întrebarea care frământă acum comunitatea rămâne: mai este aceasta aceeași Macarena care, timp de secole, a inspirat rugăciuni în rândul credincioșilor?

