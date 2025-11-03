Ultima ora
Țara în care radarele automate ar putea fi eliminate. Ce acuzații se aduc, motivul pentru care au devenit controversate
03 nov. 2025 | 09:48
de Iulia Kelt

Provincia canadiană Ontario va elimina toate camerele automate de supraveghere a vitezei în următoarele două săptămâni, după ce premierul Doug Ford a declarat că acestea nu îmbunătățesc siguranța rutieră, ci doar aduc venituri din amenzi.

Guvernul provinciei Ontario a anunțat o măsură radicală: interzicerea completă a radarelor automate utilizate pentru sancționarea depășirii vitezei.

În termen de două săptămâni, toate camerele vor fi demontate de pe drumurile provinciei, în baza unei noi legi adoptate recent. Premierul Doug Ford a justificat decizia spunând că aceste dispozitive sunt „o metodă de a face bani”, fără un impact real asupra reducerii accidentelor.

Dispozitivele de monitorizare a vitezei, amplasate de obicei în zone școlare și pe arterele aglomerate, au fost de ani buni o prezență obișnuită pe drumurile din Ontario.

Ele au generat reacții împărțite: unii șoferi le considerau un instrument eficient de descurajare a vitezei excesive, în timp ce alții le vedeau doar ca pe o sursă constantă de amenzi întârziate.

Noua lege înlocuiește camerele cu soluții fizice de calmare a traficului

Decizia guvernului Ford vine după o serie de atacuri vandalice asupra acestor camere, dar și pe fondul unei dezbateri tot mai intense privind rolul lor real în siguranța rutieră.

Noile prevederi legislative fac parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri privind reducerea birocrației, adoptat rapid, fără consultări publice extinse.

În locul camerelor automate, autoritățile provinciale vor instala măsuri fizice de calmare a traficului, precum limitatoare de viteză, sensuri giratorii și semne luminoase.

Ministrul Transporturilor, Prabmeet Sarkaria, a declarat că aceste soluții vor fi implementate treptat, însă nu a oferit un calendar clar.

Premierul Ford a mai precizat că guvernul va crea un fond special pentru a ajuta municipalitățile să acopere costurile acestor lucrări, fără a preciza însă sursa exactă a finanțării.

Reacții mixte și temeri privind siguranța pietonilor

Deși mulți șoferi au salutat măsura, considerând-o o victorie împotriva amenzilor automate, specialiștii în siguranță rutieră și reprezentanții opoziției avertizează asupra riscurilor.

Numeroase studii internaționale arată că radarele automate contribuie la reducerea accidentelor și la disciplinarea traficului.

Lidera Partidului NDP, Marit Stiles, a avertizat că eliminarea camerelor fără măsuri imediate de înlocuire ar putea duce la incidente grave:

„Dacă un singur copil va fi rănit în această perioadă de tranziție, responsabilitatea va fi a premierului”, a declarat aceasta pentru CBC.

În timp ce alte regiuni, precum statul american Maryland, introduc sancțiuni mai severe pentru șoferii care depășesc viteza, Ontario pariază pe o abordare diferită, una care elimină tehnologia în favoarea infrastructurii rutiere clasice.

Rămâne de văzut dacă această schimbare va îmbunătăți siguranța sau, dimpotrivă, va aduce o creștere a riscurilor pe șosele.

