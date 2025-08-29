Țara în care o româncă a reușit să-și ia permisul de conducere în 45 de minute și pașaportul în 20 de minute. Așa vezi cât de mult mai avem noi până „departe”

Geanina Abul Haija, o româncă stabilită în Iordania de mai bine de 10 ani, a povestit experiențele sale privind obținerea actelor oficiale într-un timp record.

Ea a reușit să obțină un permis de conducere iordanian valabil 10 ani în doar 45 de minute, iar pașaportul iordanian în numai 20 de minute, direct la aeroport.

Ce a spus românca despre experiența avută

Românca a povestit despre eficiența instituțiilor locale și atenția acordată cetățenilor, chiar și celor care nu dețin încă cetățenia iordaniană.

„M-a impresionat rapiditatea cu care se rezolvă actele de stare civilă, actele de identitate și tot ce ține de relația cu statul. Când am venit în Iordania, trebuia să fac preschimbarea permisului de conducere, deoarece aveam drept de circulație doar 30 de zile cu permisul românesc. În 45 de minute am primit permisul de conducere valabil 10 ani, cu tot cu cazier, verificare oftalmologică și confirmare din România”, a povestit Geanina în emisiunea Departe de România, citată de stiridiaspora.ro.

Pașaportul iordanian poate fi obținut extrem de rapid, mai ales în situații de urgență. Într-un episod personal, românca și-a reînnoit pașaportul la aeroport în doar 20 de minute, prezentând biletul de avion, necesar pentru a demonstra că trebuie să părăsească țara. Această procedură facilitează călătoriile urgente și reflectă flexibilitatea administrației iordaniene.

Reînnoirea documentelor și experiența cetățeniei, procese ce s-au desfășurat rapid și eficient

După primii 10 ani, Geanina a trebuit să își reînnoiască permisul de conducere. Acum, fiind cetățean iordanian și cu numele schimbat după căsătorie, procesul a fost și mai simplu.

A prezentat cartea de identitate iordaniană și, în 15 minute, cu tot cu verificarea oftalmologică, a primit permisul nou. Timpul suplimentar a fost generat doar de întreruperi ale funcționarului.

Românca apreciază că instituțiile din Iordania respectă termene clare pentru rezolvarea cererilor cetățenilor.

În oficiile de stare civilă, există afișe care informează că, dacă un act nu este eliberat într-o oră de la solicitare, cetățeanul poate cere întâlnire cu directorul instituției. Astfel, sistemul asigură transparență și rapiditate, facilitând obținerea documentelor esențiale.

Experiența Geaninei evidențiază diferențele semnificative între modul în care funcționează administrațiile publice în România și Iordania.

Rapiditatea și eficiența proceselor administrative din țara arabă arată că, cu organizare și resurse adecvate, serviciile pentru cetățeni pot fi mult mai rapide și mai accesibile.